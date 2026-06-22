Η Viohalco, η οποία σήμερα ελέγχει περίπου το 69,7% της Cenergy, διαθέτει υφιστάμενες μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής, με αποτέλεσμα η εισηγμένη θυγατρική να μην αποκομίσει κανένα έσοδο από την τοποθέτηση

Σε ιδιωτική τοποθέτηση (accelerated bookbuilding) περίπου 6 εκατομμυρίων μετοχών της Cenergy Holdings προχώρησε η Viohalco, με στόχο την άντληση κεφαλαίων που εκτιμάται ότι προσεγγίζουν τα 150 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συναλλαγή αφορά περίπου το 2,8%-3% του μετοχικού κεφαλαίου της Cenergy, ενώ το βιβλίο προσφορών καλύφθηκε μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη μετοχή.

Η Viohalco, η οποία σήμερα ελέγχει περίπου το 69,7% της Cenergy, διαθέτει υφιστάμενες μετοχές στο πλαίσιο της συναλλαγής, με αποτέλεσμα η εισηγμένη θυγατρική να μην αποκομίσει κανένα έσοδο από την τοποθέτηση.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια καθαρά δευτερογενή συναλλαγή που αποσκοπεί στη διεύρυνση της ελεύθερης διασποράς (free float) της Cenergy και στην ικανοποίηση της αυξημένης ζήτησης από θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Viohalco, η τιμή διάθεσης των μετοχών θα καθοριστεί μέσω της διαδικασίας του accelerated bookbuilding, η οποία ξεκίνησε άμεσα, με τον συντονιστή της έκδοσης να διατηρεί το δικαίωμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας οποιαδήποτε στιγμή κριθεί σκόπιμο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, η Viohalco συμφώνησε με τη Goldman Sachs International, η οποία ενεργεί ως Αποκλειστικός Παγκόσμιος Συντονιστής (Sole Global Coordinator), να δεσμευτεί για περίοδο lock-up 180 ημερών όσον αφορά το υπόλοιπο ποσοστό συμμετοχής της στην Cenergy, με την πρόβλεψη συγκεκριμένων εξαιρέσεων και υπό την αίρεση πιθανής άρσης της δέσμευσης από τον συντονιστή της συναλλαγής.

Η Goldman Sachs λειτουργεί επίσης ως Joint Bookrunner, από κοινού με τη BofA Securities Europe, ενώ η Piraeus Securities συμμετέχει ως Co-Lead Manager. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διασπορά της μετοχής και τη συμμετοχή διεθνών θεσμικών χαρτοφυλακίων στο μετοχικό κεφάλαιο της Cenergy.