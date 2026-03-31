Οι πωλήσεις της Cenergy Holdings σημείωσαν αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024.

Η Cenergy Holdings κατέγραψε ισχυρή άνοδο μεγεθών το 2025, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να ενισχύονται κατά 39% σε ετήσια βάση και να διαμορφώνονται στα 194 εκατ. ευρώ, ενώ το διοικητικό συμβούλιο θα προτείνει τη διανομή μερίσματος 0,26 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2025, αυξημένου κατά 86% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Οι πωλήσεις του ομίλου ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 2 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 2,06 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σύγκριση με το 2024, εξέλιξη που αποδίδεται στη δυναμική πορεία τόσο του κλάδου καλωδίων όσο και του τομέα σωλήνων χάλυβα. Την ίδια ώρα, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA ενισχύθηκε κατά 28%, στα 348 εκατ. ευρώ, με το περιθώριο κερδοφορίας να διαμορφώνεται στο 17%, ως αποτέλεσμα της αποτελεσματικής εκτέλεσης έργων και του βελτιωμένου μείγματος πωλήσεων.

Ισχυρό παραμένει και το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών, το οποίο στις 31 Δεκεμβρίου 2025 ανήλθε στα 3,38 δισ. ευρώ, προσφέροντας ορατότητα για την πορεία των επόμενων ετών. Παράλληλα, ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 204 εκατ. ευρώ, με τον δείκτη μόχλευσης να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, στο 0,60x, στοιχείο που, σύμφωνα με την εταιρεία, αντανακλά τη συνετή διαχείριση κεφαλαίων και την ισχυρή παραγωγή ταμειακών ροών.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, ο τομέας καλωδίων συνέχισε την ανοδική του τροχιά, με τον κύκλο εργασιών να αυξάνεται κατά 20% και να φτάνει τα 1,46 δισ. ευρώ, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε στα 241 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 34%. Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην αυξημένη δραστηριότητα στα υποβρύχια και χερσαία έργα, καθώς και στην ισχυρή ζήτηση για προϊόντα καλωδίων. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο του τομέα ανήλθε σε 2,88 δισ. ευρώ στο τέλος του έτους.

Αντίστοιχα, ο τομέας σωλήνων χάλυβα υπερέβη τα ήδη υψηλά επίπεδα του 2024, με τις πωλήσεις να διαμορφώνονται στα 597 εκατ. ευρώ και το αναπροσαρμοσμένο EBITDA να ανέρχεται στα 108 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 15%. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών του τομέα διαμορφώθηκε στα 491 εκατ. ευρώ, ενισχυμένο σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ η παραγωγή αυξήθηκε κατά 17%, φτάνοντας τους 335 χιλιάδες τόνους.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του ομίλου, ο διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, Αλέξης Αλεξίου, έκανε λόγο για ακόμη μία χρονιά ισχυρής προόδου, επισημαίνοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει στρατηγικά στις βιομηχανικές της υποδομές, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όπως ανέφερε, η πλειονότητα των επενδύσεων σε εργοστάσια χερσαίων και υποθαλάσσιων καλωδίων ολοκληρώθηκε εντός του 2025, ενώ οι υπόλοιπες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Παράλληλα, σημείωσε ότι η κατασκευή του νέου εργοστασίου καλωδίων στις Ηνωμένες Πολιτείες προχωρά βάσει χρονοδιαγράμματος, με στόχο την έναρξη λειτουργίας του κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2027.

Συνολικά, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 263 εκατ. ευρώ το 2025, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του 2024. Από αυτές, τα 235 εκατ. ευρώ αφορούσαν τον τομέα καλωδίων και τα 29 εκατ. ευρώ τη Σωληνουργεία Κορίνθου. Παρά την έντονη επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία σημείωσε θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 23 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη τη χρηματοδότηση των επενδύσεων από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του Οκτωβρίου 2024.

Για το 2026, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη, εκτιμώντας ότι το αναπροσαρμοσμένο EBITDA θα κινηθεί μεταξύ 370 και 400 εκατ. ευρώ. Η πρόβλεψη αυτή βασίζεται, όπως επισημαίνεται, στην ομαλή υλοποίηση των ενεργειακών έργων, στη διατήρηση της ισχυρής ζήτησης για προϊόντα καλωδίων και στις περιορισμένες επιπτώσεις από το αβέβαιο διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον.