Ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για τη χρήση του 2025, καταγράφοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις σε έσοδα και λειτουργική κερδοφορία, ενώ η διοίκηση προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 1,896 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, τα συνολικά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 250,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 8,6% ή 19,9 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2024. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 132,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2,2%, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 86,2 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή μείωση 1,5%. Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε 149,8 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2025, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας.

Η διοίκηση της ΟΛΠ Α.Ε. προτείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 1,896 ευρώ ανά μετοχή, σχεδόν στα ίδια επίπεδα με το μέρισμα του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 1,92 ευρώ ανά μετοχή, διατηρώντας σταθερή μερισματική πολιτική με διανομή περίπου του 55% των καθαρών κερδών προς τους μετόχους.

Σε επίπεδο επιμέρους δραστηριοτήτων, ο τομέας της κρουαζιέρας κατέγραψε νέο ρεκόρ επιβατικής κίνησης και αύξηση εσόδων κατά 24,8%, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του λιμένα Πειραιά ως κορυφαίου κόμβου κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο σταθμός αυτοκινήτων παρουσίασε μικρή μείωση εσόδων κατά 5,4%, λόγω έκτακτων εσόδων αποθήκευσης που είχαν καταγραφεί το 2024, ενώ το φορτίο διαμετακόμισης αυξήθηκε κατά 17,6%, επιβεβαιώνοντας την ανταγωνιστικότητα του συγκεκριμένου τομέα.

Ο Προβλήτας Ι, τον οποίο διαχειρίζεται απευθείας η ΟΛΠ Α.Ε., παρουσίασε αύξηση εσόδων κατά 17% και για πρώτη φορά κατέγραψε καθαρή κερδοφορία. Οι Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ σημείωσαν αύξηση εσόδων κατά 10,8%, παρά τη μείωση της διακίνησης κυρίως στο δεύτερο εξάμηνο του έτους. Συνολικά, η δραστηριότητα στους σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων επέδειξε ανθεκτικότητα, παρά τις επιπτώσεις της κρίσης στην Ερυθρά Θάλασσα και τα προβλήματα στη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην ακτοπλοΐα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 28,4% λόγω της μείωσης των λιμενικών τελών από τον Μάιο του 2025, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Παρά τη μείωση των εσόδων, ο αριθμός επιβατών και οχημάτων αυξήθηκε, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο του Πειραιά στην εγχώρια ακτοπλοΐα και τη σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με τα νησιά.

Η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη διατήρησε υψηλή δραστηριότητα το 2025, ωστόσο τα συνολικά έσοδα μειώθηκαν κατά 7,2%, κυρίως λόγω της τετράμηνης συντήρησης μίας εκ των δεξαμενών.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ Α.Ε., Su Xudong, ανέφερε ότι το 2025 επιβεβαίωσε τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού, με ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις, παρά το απαιτητικό διεθνές περιβάλλον, τονίζοντας ότι η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει συστηματικά στο μέλλον του λιμένα, δημιουργώντας αξία για τους μετόχους και στηρίζοντας τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του λιμανιού και της ελληνικής οικονομίας.