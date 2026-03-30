Η Superbet, μέλος του διεθνούς ομίλου τεχνολογίας και ψυχαγωγίας Super Technologies, ξεκίνησε επίσημα τη δραστηριότητά της στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος και online ψυχαγωγίας. Από την πρώτη ημέρα λειτουργίας της, η εταιρεία προσφέρει στοιχηματισμό σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και πολλά ακόμη αθλήματα, με ανταγωνιστικές αποδόσεις και ευρεία γκάμα αγορών τόσο σε pre-match όσο και σε live betting.

Παράλληλα, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε μεγάλη ποικιλία παιχνιδιών live καζίνο, μέσα από μια πλατφόρμα πλήρως προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, ενώ όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται σε συμμόρφωση με το ελληνικό κανονιστικό πλαίσιο. Η είσοδος της Superbet στην Ελλάδα συνοδεύεται από επενδύσεις στον ελληνικό αθλητισμό και δράσεις κοινωνικής υπευθυνότητας.

Ο Γενικός Διευθυντής της Superbet στην Ελλάδα, Γιάννης Καλαμβόκης, δήλωσε ότι στόχος της εταιρείας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου οικοσυστήματος ψυχαγωγίας, με επενδύσεις, συνεργασίες και νέες θέσεις εργασίας, ενισχύοντας παράλληλα τον ελληνικό επαγγελματικό και ερασιτεχνικό αθλητισμό.

Η εταιρεία θα παρέχει εξυπηρέτηση πελατών στην ελληνική γλώσσα μέσω πληθώρας καναλιών, διαθέσιμη 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα.

Τα προϊόντα της Superbet, τόσο στο αθλητικό στοίχημα όσο και στο live casino, θα συνεχίσουν να βελτιώνονται και να αναπτύσσονται τις εβδομάδες που θα ακολουθήσουν την έναρξη λειτουργίας της, με σαφή έμφαση στην περαιτέρω προσαρμογή και βελτιστοποίηση της εμπειρίας, όπως επισημαίνει η εταιρεία.

