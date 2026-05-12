Αυτές είναι οι αποδόσεις της Superbet για την Eurovision!

Από την Τιφλίδα ως τη Μαδρίτη και από την Αθήνα ως τη Στοκχόλμη, η μουσική καρδιά της Ευρώπης χτυπάει στη Βιέννη, εκεί όπου ο Ακύλας με το «FERTO» διεκδικεί την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, με τα προγνωστικά να τον τοποθετούν σταθερά ανάμεσα στα φαβορί.

Ακύλας – «FERTO»: Το ελληνικό act που ανεβάζει στροφές

Το «FERTO» έχει ήδη δημιουργήσει έντονο buzz στα media και στα social, με τον Ακύλα να ξεχωρίζει για το ιδιαίτερο στυλ και την ενέργεια που φέρνει στη σκηνή. Η παραγωγή του κομματιού κινείται σε μοντέρνους ρυθμούς, με έντονο hook και δυναμική παρουσία που μένει εύκολα στο κοινό.

Στις πρόβες, η ελληνική συμμετοχή έδειξε ξεκάθαρη ταυτότητα, με σκηνική προσέγγιση που δίνει έμφαση στον ρυθμό, το performance και τη σύνδεση με το κοινό — στοιχεία που συχνά κάνουν τη διαφορά στη Eurovision.

Το «FERTO» θεωρείται ένα από τα πιο “radio-friendly” κομμάτια του ημιτελικού, με αρκετούς να εκτιμούν ότι μπορεί να κινηθεί δυνατά στο televoting, ειδικά αν το live performance επιβεβαιώσει τις προσδοκίες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδεικτικές αποδόσεις*:

· Φινλανδία: 1.60

· Ελλάδα (Ακύλας – “FERTO”): 4.00

· Ισραήλ: 5.50

· Μολδαβία: 20.00

· Σουηδία: 20.00

Η Φινλανδία παραμένει το απόλυτο φαβορί με ένα εκρηκτικό act, όμως η Ελλάδα ακολουθεί σε απόσταση αναπνοής, δείχνοντας ότι το «FERTO» έχει τα στοιχεία για να διεκδικήσει κάτι μεγάλο.

Show, ρυθμός και… στιγμή Ακύλα

Η Eurovision είναι πάντα ένα παιχνίδι εντυπώσεων και timing. Μια δυνατή εμφάνιση μπορεί να αλλάξει τα πάντα μέσα σε λίγα λεπτά.

Με τις Super αποδόσεις*, το ενδιαφέρον ανεβαίνει ακόμη περισσότερο, σε μια βραδιά όπου ο Ακύλας και το «FERTO» βρίσκονται στο επίκεντρο, διεκδικώντας μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Και μην ξεχνάς, κατεβάζοντας το app της Superbet παίρνεις SUPER Προσφορά* Γνωριμίας όπου σε περιμένουν SUPER Δώρα*!

Γι’ αυτό στη Superbet* έχουμε φροντίσει ώστε να ενισχύεις το παρολί σου PRE GAME & LIVE με το ACCA BOOST* .

Tώρα παίζουμε ΜΑΖΙ με Supersocial*, όπου παίζει SUPER Προσφορά Γνωριμίας*! Μαζί συζητάμε, ανταλλάσουμε, αναλύουμε.

21+ | ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΕΕΕΠ | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΘΙΣΜΟΥ & ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114 | ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

**Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις