Ισχυρή κερδοφορία και σημαντική αύξηση χορηγήσεων κατέγραψε η Eurobank κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική ανάπτυξης του Ομίλου σε Ελλάδα και εξωτερικό, παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Η τράπεζα ανακοίνωσε οργανική αύξηση δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, ενώ τα υπό διαχείριση κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 25,9% σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 10,2 δισ. ευρώ.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 351 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας οριακή αύξηση 0,7% σε ετήσια βάση, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 331 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Τα κέρδη ανά μετοχή διατηρήθηκαν στα 0,09 ευρώ και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 15,1%, επίπεδο που παραμένει ιδιαίτερα υψηλό για τα ευρωπαϊκά τραπεζικά δεδομένα.

Σημαντική ήταν η συμβολή των διεθνών δραστηριοτήτων στην κερδοφορία του Ομίλου, καθώς οι μονάδες εκτός Ελλάδος συνεισέφεραν το 47% των προσαρμοσμένων καθαρών κερδών. Στην Κύπρο, τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 103 εκατ. ευρώ, ενώ στη Βουλγαρία καταγράφηκαν κέρδη 65 εκατ. ευρώ.

Η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή, με τις νέες χορηγήσεις να ενισχύονται τόσο στην Ελλάδα όσο και στις διεθνείς δραστηριότητες. Από τη συνολική οργανική αύξηση δανείων κατά 1,1 δισ. ευρώ, τα 400 εκατ. ευρώ προήλθαν από την ελληνική αγορά και τα 700 εκατ. ευρώ από το εξωτερικό. Το σύνολο των χορηγήσεων προ προβλέψεων ανήλθε σε 57,1 δισ. ευρώ, έναντι 53 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025. Τα επιχειρηματικά δάνεια έφθασαν τα 35,2 δισ. ευρώ, τα στεγαστικά τα 13,1 δισ. ευρώ και τα καταναλωτικά τα 5 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο των εσόδων, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 4% και ανήλθαν σε 664 εκατ. ευρώ, παρά τη μείωση των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες κατέγραψαν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης του 19,9%, φθάνοντας τα 203 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που αποδίδεται κυρίως στις χρηματοδοτήσεις δανείων, στη διαχείριση περιουσίας και στις ασφαλιστικές δραστηριότητες μετά την ενσωμάτωση ασφαλιστικών θυγατρικών στην Κύπρο.

Τα συνολικά λειτουργικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 6,1% στα 877 εκατ. ευρώ, ενώ τα οργανικά έσοδα ενισχύθηκαν κατά 7,4% στα 866 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 8,5%, στα 330 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογία. Παρά την αύξηση του κόστους, ο δείκτης κόστους προς συνολικά έσοδα παρέμεινε σε ελεγχόμενα επίπεδα, στο 37,6%.

Ιδιαίτερα θετική παρέμεινε και η εικόνα της ποιότητας του χαρτοφυλακίου δανείων. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων υποχώρησε στο 2,6% από 2,9% ένα χρόνο νωρίτερα, ενώ ο δείκτης κάλυψης των προβληματικών δανείων από προβλέψεις αυξήθηκε στο 94,1%, αντανακλώντας τη διατήρηση υψηλών επιπέδων θωράκισης έναντι πιστωτικών κινδύνων. Οι προβλέψεις επισφαλειών διαμορφώθηκαν στα 76 εκατ. ευρώ και αντιστοιχούσαν σε 55 μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

Σε επίπεδο κεφαλαιακής επάρκειας, η Eurobank διατήρησε ισχυρούς δείκτες, με τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας να ανέρχεται σε 20,4% και τον δείκτη CET1 σε 15,4%. Τα ενσώματα ίδια κεφάλαια ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν στα 2,55 ευρώ.

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 108 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου 2026, με 62,3 δισ. ευρώ να αφορούν την Ελλάδα, 28,7 δισ. ευρώ την Κύπρο και 14 δισ. ευρώ τη Βουλγαρία. Οι καταθέσεις πελατών διαμορφώθηκαν στα 82,4 δισ. ευρώ, ενώ ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας ανήλθε στο 165,3%, υπογραμμίζοντας την ισχυρή ρευστότητα της τράπεζας.

O Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank δήλωσε τα εξής: «Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, η Eurobank συνεχίζει την οργανική της ανάπτυξη και την επίτευξη υψηλών επιδόσεων. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, η πιστωτική επέκταση παρέμεινε ισχυρή σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιούμαστε, με τις χορηγήσεις να αυξάνονται κατά 1,1 δισ. ευρώ ή 10% σε ετήσια βάση. Στην Ελλάδα, τα δάνεια προς επιχειρήσεις σημείωσαν σημαντική άνοδο χρηματοδοτώντας επενδύσεις, ενώ η στεγαστική πίστη παρουσιάζει σημάδια σταδιακής ανάκαμψης. Ταυτόχρονα, τα υπό διαχείριση κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση. Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφωθήκαν σε 9 σεντς, με τις δραστηριότητες εκτός Ελλάδος να συνεισφέρουν περίπου το ήμισυ των κερδών του Ομίλου. Η Eurobank κατέγραψε τις παραπάνω επιδόσεις, παρά τις αναταράξεις λόγω των εξελίξεων στην περιοχή του Κόλπου. Αν και στην παρούσα φάση είναι δύσκολη η οποιαδήποτε ακριβής πρόβλεψη, οι εκτιμήσεις για το ΑΕΠ έχουν ήδη αναθεωρηθεί χαμηλότερα. Ωστόσο, η περιοχή μας αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμούς ψηλότερους του μέσου όρου της ευρωζώνης. Σε αυτή τη συγκυρία, η συνετή δημοσιονομική πολιτική με την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος εισέρχονται στην διεθνή κρίση αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα, επιτρέποντας την δυνατότητα παροχής μέτρων στήριξης για τα ευάλωτα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Συνολικά, οι επιδόσεις του πρώτου τριμήνου επιβεβαιώνουν τη δυναμική των εσόδων μας και την ικανότητά μας για την επίτευξη ισχυρής οργανικής ανάπτυξης. Ως εκ τούτου, χωρίς να υποεκτιμούμε τις διεθνείς εξελίξεις και την επίπτωσή τους στους ρυθμούς ανάπτυξης, παραμένουμε σε τροχιά επίτευξης των στόχων μας για το 2026».