Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσανατολίζεται στην πρώτη αύξηση των επιτοκίων της τον Ιούνιο, με το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν και άλλες εντός του έτους, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει δραστική αποκλιμάκωση στις τιμές της ενέργειας.

Όπως αναφέρουν δύο πηγές με γνώση των εσωτερικών συζητήσεων, οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής εκτιμούν ότι τουλάχιστον δύο αυξήσεις επιτοκίων είναι πιθανές μέσα στο 2026. Η εκκίνηση αυτού του κύκλου αναμένεται στην επόμενη συνεδρίαση της Τράπεζας, τον Ιούνιο, εφόσον οι τρέχουσες συνθήκες στην αγορά ενέργειας παραμείνουν αμετάβλητες.

Η ΕΚΤ διατήρησε τα επιτόκια σταθερά στην τελευταία της συνεδρίαση την Πέμπτη, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες των αγορών. Ωστόσο, κατέγραψε αυξανόμενη ανησυχία για την πορεία του πληθωρισμού, καθώς οι διαταραχές στη ροή καυσίμων και άλλων εμπορευμάτων στο Στενό του Ορμούζ εντείνουν τις πιέσεις στο κόστος για την Ευρωζώνη.

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει ουσιαστικά περιοριστεί, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου Brent να κινούνται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι βασικές προβλέψεις της ΕΚΤ, όπως διατυπώθηκαν τον Μάρτιο, ενισχύουν το σενάριο διαδοχικών αυξήσεων επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης, μέρος των αξιωματούχων φέρεται να τάχθηκε ήδη υπέρ μιας άμεσης αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής, με τη συζήτηση να επικεντρώνεται κυρίως στο ενδεχόμενο παρέμβασης τον Ιούνιο. Σύμφωνα με μία από τις πηγές, υπήρξε περιορισμένη διαφωνία ως προς την ανάγκη λήψης μέτρων, εκτός εάν υπάρξει ουσιαστική μεταβολή στις οικονομικές προοπτικές.

Ωστόσο, δεν αποκλείεται αλλαγή στάσης σε περίπτωση γεωπολιτικής αποκλιμάκωσης. Όπως επισημαίνεται, μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντική πτώση των τιμών ενέργειας, επηρεάζοντας τις αποφάσεις της Τράπεζας.

Εκπρόσωπος της ΕΚΤ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πληροφορίες.