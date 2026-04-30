Την Τρίτη 12 Μαΐου θα ανέβει για πρώτη φορά ο Akylas στη μεγάλη σκηνή της Βιέννης στη Eurovision. Ποιες χώρες ξεχώρισαν στις πρώτες πρόβες;

Ο Akylas βρίσκεται πλέον και επίσημα στην τελική ευθεία μέχρι τη στιγμή που θα ανέβει στην μεγάλη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, με τον 27χρονο καλλιτέχνη να βρίσκεται ήδη εκεί πραγματοποιώντας τις απαραίτητες πρόβες στο stage.

Όπως αποκαλύφθηκε το πρωί της Πέμπτης 30 Απριλίου στον «αέρα» της εκπομπής «Super Κατερίνα», οι stand – in πρόβες της Ελλάδας ολοκληρώθηκαν και πλέον υπάρχει ένα ολοκληρωμένο πλάνο σχετικά με το πώς θα εξελιχθεί η δράση στην βραδιά του Α’ Ημιτελικού που θα διαγωνιστεί ο εκπρόσωπος της χώρας.

Να σημειωθεί ότι οι συγκεκριμένες πρόβες αφορούν το πώς λειτουργήσει η τελική σκηνική παρουσία, από τα φώτα μέχρι και τα αντικείμενα που θα βρίσκονται στη σκηνή, ενώ πραγματοποιούνται με τη βοήθεια βοηθητικών ηθοποιών.

Κατά τη διάρκεια των προβών στη Βιέννη, ξεχώρισαν τρεις χώρες με την παρουσία τους, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ενώ ακολουθούν η Γαλλία και την Βουλγαρία.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η διοργάνωση της Ελλάδας δεν αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα κατά την διάρκεια των προβών, ενώ ο Akylas ανέβηκε κ’ άλλο στα προγνωστικά, κατακτώντας την 2η θέση, ενώ μέχρι εχθές βρισκόταν μόλις στην 4η.

Υπενθυμίζεται, ότι ο 27χρονος καλλιτέχνης θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό και στην 4η θέση στις 12 Μαΐου, με τον Β’ Ημιτελικό να είναι προγραμματισμένος για τις 14 του μηνός και ο μεγάλος τελικός το Σάββατο 16 Μαΐου.