Οι ημερομηνίες για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και των Βάσεων 2026 - Οι πρώτες βαθμολογικές εκτιμήσεις ανά πεδίο.

Την σκυτάλη της εξέτασης στις Πανελλήνιες 2026 μετά τα ΕΠΑΛ παίρνουν οι υποψήφιοι που εξετάζονται στα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα. Παράλληλα η πρώτη φάση της βαθμολόγησης ολοκληρώνεται σιγά σιγά ώστε να προετοιμαστεί η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων όπου θα δοθούν στη δημοσιότητα οι βαθμολογίες των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων. Όπως δήλωσε επ' αυτού η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο ΣΚΑΙ «Περιμένουμε γύρω στις 26-29 Ιουνίου την ανακοίνωση των βαθμολογιών των παιδιών, με τα τελικά αποτελέσματα τέλος Ιουλίου. Άρα μπορούν και οι οικογένειες να ξέρουν νωρίτερα, γιατί ως κράτος έχουμε καταφέρει πλέον τα τελευταία χρόνια να βγάζουμε τα αποτελέσματα νωρίτερα, έτσι ώστε οι οικογένειες να κάνουν τον οικογενειακό προγραμματισμό».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews πιθανότερη ημερομηνία των βαθμολογιών είναι η 26η Ιουνίου. Η ανακοίνωση αυτή αφορά την πρώτη φάση των αποτελεσμάτων, ενώ σε δεύτερο χρόνο θα δημοσιευτούν οι βαθμολογίες για τα Ειδικά και Μουσικά Μαθήματα, καθώς και τα αποτελέσματα των πρακτικών δοκιμασιών για τα ΤΕΦΑΑ. Αμέσως μετά την έκδοση των βαθμών, θα ανοίξει η διαδικασία για τη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού Δελτίου, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Ιουλίου. Οι βάσεις εισαγωγής στα ΑΕΙ εκτιμάται ότι θα ανακοινωθούν προς το τέλος Ιουλίου ή στις αρχές Αυγούστου, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των Πανελλαδικών.

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα ακολουθήσει η διαδικασία υπολογισμού των μορίων και η συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου, που θα οδηγήσει σταδιακά στην τελική επιλογή σχολών και τμημάτων. Παραδοσιακά οι αναλυτικές βαθμολογίες των υποψηφίων Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων σε όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα εκτός από τις βαθμολογίες στα Ειδικά Μαθήματα και τα Αγωνίσματα θα αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα results.it.minedu.gov.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ολοκληρωθεί η εξέταση κάθε Ειδικού Μαθήματος θα «τρέξει» η διαδικασία και για τις βαθμολογίες αυτών των μαθημάτων και των αγωνισμάτων. Με όλα αυτά τα δεδομένα και τις αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (σε υποχρεωτικά μαθήματα, ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για τα ΤΕΦΑΑ) προκύπτει η τελική βαθμολογία και τα αντίστοιχα μόρια ώστε να γίνουν οι αναγωγές που απαιτούνται από πλευράς υποψηφίων για τις σχολές που τους ενδιαφέρουν έχοντας πάντα κατά νου και το δεδομένο της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

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Πώς υπολογίζονται τα μόρια στις Πανελλήνιες 2026

Ο υπολογισμός των μορίων για κάθε υποψήφιο ΓΕΛ γίνεται με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα της ομάδας προσανατολισμού του. Κάθε βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας που έχει οριστεί για το κάθε τμήμα ή σχολή. Τα τέσσερα γινόμενα αθροίζονται και το σύνολο πολλαπλασιάζεται επί 1000, ώστε να προκύψει η τελική βαθμολογία εισαγωγής. Οι βαθμοί εκφράζονται σε εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου, ενώ οι συντελεστές καθορίζονται από τα ίδια τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Ο ρόλος των συντελεστών βαρύτητας

Οι συντελεστές βαρύτητας είναι εκείνοι που καθορίζουν τη «σημασία» κάθε μαθήματος για ένα συγκεκριμένο Τμήμα. Με απλά λόγια, δεν έχουν όλα τα μαθήματα την ίδια αξία για όλες τις σχολές. Για παράδειγμα, ένα Πολυτεχνικό Τμήμα μπορεί να δίνει αυξημένη βαρύτητα στα Μαθηματικά και τη Φυσική, ενώ ένα Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών να ενισχύει περισσότερο τα Αρχαία Ελληνικά ή την Ιστορία. Οι συντελεστές αυτοί καθορίζονται από τις Συγκλήτους των Πανεπιστημίων και ανακοινώνονται επίσημα για κάθε Τμήμα ξεχωριστά, γεγονός που κάνει τον υπολογισμό των μορίων διαφορετικό από επιλογή σε επιλογή.

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Γιατί αλλάζουν τα μόρια από σχολή σε σχολή

Ένας υποψήφιος μπορεί να εμφανίζει πολλαπλές διαφορετικές βαθμολογίες μορίων, καθώς κάθε Τμήμα εφαρμόζει δικούς του συντελεστές βαρύτητας στα ίδια τέσσερα μαθήματα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι ένας μαθητής δεν έχει ένα μόνο σύνολο μορίων, αλλά πολλές διαφορετικές «εκδοχές» μορίων, ανάλογα με τις σχολές που δηλώνει. Έτσι, ένας υποψήφιος μπορεί να καταλήγει να έχει δεκάδες ή ακόμη και πάνω από 100 διαφορετικούς υπολογισμούς μορίων, ανάλογα με το Επιστημονικό Πεδίο.

Ενδεικτικά παραδείγματα υπολογισμού

1ο Επιστημονικό Πεδίο – Νομικές Σχολές

Για έναν υποψήφιο με υψηλές επιδόσεις σε όλα τα μαθήματα, η τελική μοριοδότηση διαφοροποιείται ανά Τμήμα, ανάλογα με τη βαρύτητα που δίνει η κάθε Νομική Σχολή στα Αρχαία, την Ιστορία, τα Λατινικά και τη Νεοελληνική Γλώσσα.

Έτσι, ακόμη και με τις ίδιες επιδόσεις, το σύνολο μορίων μπορεί να διαφέρει από πανεπιστήμιο σε πανεπιστήμιο, όπως συμβαίνει μεταξύ Αθήνας και Θεσσαλονίκης.

4ο Επιστημονικό Πεδίο – Πληροφορική & Παιδαγωγικά

Στο πεδίο των Οικονομικών και της Πληροφορικής, τα Μαθηματικά και η Πληροφορική παίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ σε άλλα τμήματα ενισχύεται περισσότερο η Οικονομία ή η Γλώσσα.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα δύο υποψήφιοι με παρόμοιους βαθμούς να καταλήγουν με διαφορετικά μόρια, ανάλογα με τη σχολή που επιλέγουν. Με την ανακοίνωση των βαθμολογιών και την έναρξη του μηχανογραφικού, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται από τις επιδόσεις στις επιλογές στο Μηχανογραφικό, εκεί όπου ουσιαστικά «κλειδώνει» η τελική εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Κριτήρια ισοβαθμίας

Η επιλογή των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση γίνεται αποκλειστικά με βάση τα μόρια που συγκεντρώνουν και τις επιλογές που δηλώνουν στο Μηχανογραφικό Δελτίο. Η κατάταξη πραγματοποιείται κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι να καλυφθούν οι διαθέσιμες θέσεις σε κάθε Σχολή ή Τμήμα. Σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου, εφαρμόζονται ειδικά κριτήρια ισοβαθμίας που βασίζονται στις επιδόσεις τους στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά Επιστημονικό Πεδίο.

Τα μαθήματα που λαμβάνονται υπόψη για την ισοβαθμία διαφοροποιούνται ανά πεδίο: στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο περιλαμβάνονται τα Αρχαία Ελληνικά, η Ιστορία, τα Λατινικά και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο 2ο τα Μαθηματικά, η Φυσική, η Χημεία και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, στο 3ο η Βιολογία, η Χημεία, η Φυσική και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, ενώ στο 4ο τα Μαθηματικά, η Οικονομία, η Πληροφορική και η Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Η διαδικασία ισοβαθμίας ξεκινά με τον έλεγχο του βαθμού στο μάθημα με τον μεγαλύτερο συντελεστή βαρύτητας για το συγκεκριμένο Τμήμα. Αν δεν προκύψει διαφοροποίηση, εξετάζεται το επόμενο μάθημα κατά σειρά βαρύτητας και η διαδικασία συνεχίζεται έως ότου υπάρξει τελική κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων. Αν, παρά την εφαρμογή όλων των κριτηρίων, εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, τότε εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, εκτός από ειδικές περιπτώσεις συγκεκριμένων σχολών όπου εφαρμόζονται πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας.

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Bάσεις 2026: Πότε θα ανακοινωθούν - Οι πρώτες εκτιμήσεις ανά Πεδίο

Η ανακοίνωση των Βάσεων 2026 είναι το τελευταίο στάδιο των Πανελληνίων και σύμφωνα με το προγραμματισμό η ανακοίνωση δρομολογείται στα τέλη Ιουλίου χωρίς μέχρι στιγμής να έχει «κλειδώσει» κάποια ημερομηνία. Μάλιστα σε σημερινές της δηλώσεις η κα Ζαχαράκη ερωτηθείσα επ΄' αυτού τόνισε ότι «Ας πάρουν λίγο τα παιδιά τις ανάσες τους, και σύντομα θα έχουν και τα αποτελέσματα». Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Dnews ως επικρατέστερες ημερομηνίες για την ανακοίνωση των Βάσεων θεωρούνται η Πέμπτη 30 και η Παρασκευή 31 Ιουλίου χωρίς να αποκλείεται και το σενάριο της 29ης Ιουλίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται ήδη στις πρώτες εκτιμήσεις για τις Βάσεις 2026, όπου κυριαρχεί η εικόνα μιας γενικότερης πτωτικής τάσης, με διαφοροποιήσεις ανά επιστημονικό πεδίο και σχολή. Στα υψηλόβαθμα τμήματα του 1ου, 2ου και 4ου πεδίου (όπως Νομικές, Πολυτεχνικές και οικονομικές σχολές αιχμής), αναμένεται πίεση προς τα κάτω, καθώς μαθήματα όπως τα Αρχαία, η Ιστορία, τα Μαθηματικά και η Πληροφορική φαίνεται να έχουν δυσκολέψει σημαντικό ποσοστό υποψηφίων.

Στο 3ο πεδίο, η Βιολογία και η Χημεία εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν επίσης καθοριστικά, οδηγώντας σε πτώση των βάσεων, ακόμη και σε τμήματα υψηλής ζήτησης. Οι μεγαλύτερες μεταβολές αναμένονται στα λεγόμενα «ρετιρέ», ενώ στις μεσαίες σχολές προβλέπονται πιο μικτές εικόνες με αυξομειώσεις. Στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας, η εικόνα χαρακτηρίζεται σχετικά σταθερή σε σχέση με πέρυσι, χωρίς ακραίες διαφοροποιήσεις, κάτι που λειτουργεί εξισορροπητικά για το τελικό αποτέλεσμα. Σε κάθε περίπτωση οι εκπαιδευτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι οι Βάσεις 2026 θα διαμορφωθούν με βάση τις επιδόσεις, τη ζήτηση των σχολών και τις επιλογές των υποψηφίων στο Μηχανογραφικό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj8powismsld?integrationId=40599y14juihe6ly}