Αναταράξεις σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία μετά τις μέτριες βαθμολογίες, τι δείχνουν τα πρώτα προγνωστικά για τις φετινές Βάσεις Εισαγωγής.

Στον απόηχο της ολοκλήρωσης των Πανελληνίων για τους μαθητές των ΓΕΛ και ενόψει της έναρξης των εξετάσεων για τα Ειδικά Μαθήματα, φαίνεται να διαμορφώνει μια πρώτη εκτίμηση για τις Βάσεις 2026, καθώς η αυξημένη δυσκολία σε κρίσιμα μαθήματα και οι μέτριες έως χαμηλότερες επιδόσεις σε επιλεγμένα πεδία δημιουργούν συνθήκες ανακατατάξεων.

Οι πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών και φροντιστηριακών φορέων συγκλίνουν ότι η φετινή χρονιά δεν θα κινηθεί ομοιόμορφα, αλλά με έντονες διαφοροποιήσεις ανά Επιστημονικό Πεδίο και κατηγορία σχολών. Κεντρικό στοιχείο που επηρεάζει τη συνολική εικόνα είναι ο περιορισμός των πολύ υψηλών βαθμολογιών, καθώς αρκετά μαθήματα-κλειδιά λειτούργησαν ως «φίλτρα» για τους υποψηφίους που στοχεύουν στις υψηλόβαθμες σχολές. Αυτό, με τη σειρά του, αναμένεται να επηρεάσει τη βάση εισαγωγής σε τμήματα αιχμής, αλλά και να μετατοπίσει τον ανταγωνισμό σε μεσαίες βαθμολογικές ζώνες.

1ο Επιστημονικό Πεδίο: Πιέσεις στις υψηλόβαθμες σχολές και περιορισμός αριστούχων

Στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, η εικόνα που διαμορφώνεται δείχνει ότι τα απαιτητικά θέματα στα Αρχαία Ελληνικά και στην Ιστορία θα έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των βάσεων. Η δυσκολία στην κατανόηση και απόδοση των κειμένων, σε συνδυασμό με αυξημένες απαιτήσεις ανάλυσης, φαίνεται να περιόρισε τον αριθμό των πολύ υψηλών επιδόσεων. Ως αποτέλεσμα, οι Νομικές Σχολές και τα τμήματα Ψυχολογίας αναμένεται να κινηθούν πτωτικά, με πιθανή μεγαλύτερη υποχώρηση στις πιο περιζήτητες σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων. Αντίθετα, στις χαμηλότερες και μεσαίες σχολές του πεδίου η μεταβολή εκτιμάται πιο περιορισμένη, λόγω και της επίδρασης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής.

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2ο Επιστημονικό Πεδίο: Η Χημεία «φρέναρε» τις υψηλές επιδόσεις

Στις Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, η συνολική εικόνα είναι μεικτή. Αν και η Φυσική δεν φάνηκε να δημιουργεί ιδιαίτερα εμπόδια για τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους, η Χημεία χαρακτηρίστηκε από αυξημένη έκταση θεμάτων και χρονική πίεση, γεγονός που επηρέασε την επίδοση σημαντικού αριθμού μαθητών. Παράλληλα, τα Μαθηματικά σε ορισμένες κατευθύνσεις λειτούργησαν ως επιπλέον παράγοντας διαφοροποίησης, κυρίως στο ανώτατο επίπεδο. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε ήπια πτώση στις υψηλόβαθμες Πολυτεχνικές σχολές Αθήνας και Θεσσαλονίκης, καθώς και σε τμήματα Μαθηματικών και Φυσικής, χωρίς όμως να αναμένονται ακραίες διακυμάνσεις.

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3ο Επιστημονικό Πεδίο: Πιθανή κάμψη στις Ιατρικές και τα τμήματα Υγείας

Στο πεδίο των Επιστημών Υγείας, η Βιολογία και η Χημεία αναδεικνύονται ως καθοριστικοί παράγοντες για τη φετινή εικόνα των βάσεων. Τα πιο απαιτητικά θέματα και η ανάγκη συνδυαστικής σκέψης φαίνεται να περιόρισαν τις απόλυτα υψηλές επιδόσεις, γεγονός που παραδοσιακά επηρεάζει τις Ιατρικές Σχολές. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ήπια πτώση στις Ιατρικές και σε συναφή τμήματα (Οδοντιατρική, Φαρμακευτική), ενώ μεγαλύτερη συγκέντρωση υποψηφίων αναμένεται στη βαθμολογική ζώνη 15–18, κάτι που ενδέχεται να συμπιέσει τη «ουρά» των υψηλών βάσεων.

4ο Επιστημονικό Πεδίο: Σταθερότητα με επιμέρους μετατοπίσεις

Στο πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής, η εικόνα εμφανίζεται πιο ισορροπημένη σε σχέση με τα υπόλοιπα. Η καλή απόδοση σε μαθήματα όπως η Πληροφορική φαίνεται να εξισορροπεί τη μεγαλύτερη δυσκολία που καταγράφηκε σε Οικονομία και Μαθηματικά. Ως αποτέλεσμα, οι δημοφιλείς σχολές υψηλής ζήτησης (όπως τμήματα Πληροφορικής και Διοίκησης) αναμένεται να κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, με μικρές αυξομειώσεις. Αντίθετα, στα περιφερειακά τμήματα και στις χαμηλότερες βάσεις, οι μεταβολές εκτιμώνται πιο ήπιες και κυρίως τεχνικής φύσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dj60p0cyx1m1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η πρώτη εικόνα των Βάσεων 2026

Η γενική εικόνα δείχνει ότι τα θέματα επέτρεψαν στους επαρκώς προετοιμασμένους υποψηφίους να ανταποκριθούν ικανοποιητικά, χωρίς όμως να αφήνουν σημαντικά περιθώρια για μαζικές υψηλές επιδόσεις. Αντίθετα, η δομή και η απαιτητικότητα ορισμένων ερωτημάτων φαίνεται να λειτούργησαν ως φίλτρο για τις πολύ υψηλές βαθμολογίες, περιορίζοντας την πρόσβαση στην απόλυτη αριστεία. Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, ένα σημαντικό ποσοστό υποψηφίων που κινήθηκε στο επίπεδο της βασικής επάρκειας φαίνεται να προσεγγίζει βαθμολογίες γύρω στη βάση ή λίγο υψηλότερα, ενώ η επίτευξη βαθμολογιών της τάξης του 16–17 και άνω καθίσταται δυσκολότερη σε σχέση με προηγούμενες χρονιές. Η συνθήκη αυτή οδηγεί σε μια πρώτη εκτίμηση ότι στις υψηλόβαθμες σχολές των τριών πρώτων Επιστημονικών Πεδίων ενδέχεται να καταγραφεί πτωτική τάση, καθώς ο περιορισμένος αριθμός αριστούχων επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση των βάσεων στα «ρετιρέ» της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίθετα, στις λιγότερο δημοφιλείς σχολές και στα τμήματα με χαμηλότερη ζήτηση, η εικόνα αναμένεται πιο σύνθετη, με πιθανές μικρές αυξομειώσεις προς τα πάνω ή προς τα κάτω, ανάλογα με τη σχέση προσφοράς και ζήτησης και τη συνολική κατανομή των βαθμολογιών.

Όμως όπως επισημαίνουν καθηγητές στο Dnews;οι πρώτες τάσεις που καταγράφονται ανά Επιστημονικό Πεδίο συνοψίζονται σε ήπια πτώση στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο λόγω μειωμένων υψηλών επιδόσεων, μικρή έως μέτρια υποχώρηση στο 2ο Πεδίο σε υψηλόβαθμες σχολές, πιθανή πτωτική τάση στο 3ο Πεδίο, κυρίως στις Ιατρικές και σχετική σταθερότητα στο 4ο Πεδίο με επιμέρους διαφοροποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η τελική αποτύπωση του φετινού τοπίου θα προκύψει αποκλειστικά από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών που θα ανακοινώσει το Υπουργείο Παιδείας το προσεχές διάστημα. Τα δεδομένα αυτά θα «κλειδώσουν» την τελική εικόνα για τις Βάσεις 2026 και θα επιβεβαιώσουν ή θα αναθεωρήσουν τις πρώτες εκτιμήσεις που ήδη διαμορφώνονται για κάθε σχολή και επιστημονικό πεδίο.