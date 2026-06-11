Η Οικονομία κόβει τα 20άρια και ανακατεύει την τράπουλα των Βάσεων 2026 - Οι πρώτες βαθμολογικές εκτιμήσεις δείχνουν ανακατατάξεις στο 4ο Πεδίο.

Αν και είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλείς προβλέψεις σχετικά με την πορεία των Βάσεων 2026, οι πρώτες εκτιμήσεις εκπαιδευτικών συγκλίνουν ότι το μάθημα της Οικονομίας ενδέχεται να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των φετινών ισορροπιών στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Τα τελευταία χρόνια, η Οικονομία αποτελούσε ένα από τα μαθήματα που τροφοδοτούσαν με μεγάλο αριθμό αριστούχων τις σχολές Οικονομίας, Διοίκησης και Πληροφορικής. Οι υψηλές επιδόσεις, σε συνδυασμό με τα επίσης καλά αποτελέσματα στην Πληροφορική, δημιουργούσαν μια μεγάλη δεξαμενή υποψηφίων με πολύ υψηλά μόρια, γεγονός που διατηρούσε έντονο τον ανταγωνισμό στις περιζήτητες σχολές του πεδίου.

Φέτος, όμως, η εικόνα φαίνεται να διαφοροποιείται. Τα θέματα της Οικονομίας χαρακτηρίστηκαν πιο απαιτητικά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, ενώ πολλοί υποψήφιοι έκαναν λόγο για αυξημένες υπολογιστικές απαιτήσεις, μεγαλύτερη ανάγκη συνδυασμού γνώσεων και σημαντική πίεση χρόνου. Η εξέταση δεν αρκέστηκε στην αναπαραγωγή θεωρητικών γνώσεων, αλλά απαίτησε ουσιαστική κατανόηση οικονομικών εννοιών και αποτελεσματική εφαρμογή τους σε σύνθετα ζητούμενα.

Δεδομένης της δυσκολίας των θεμάτων εκτιμάται ότι οι βαθμολογίες πάνω από το 18 ενδέχεται να είναι λιγότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ και τα γραπτά που προσεγγίζουν το απόλυτο άριστα φαίνεται να περιορίζονται αισθητά. Αν η εικόνα αυτή επιβεβαιωθεί με την ολοκλήρωση της βαθμολόγησης, τότε η Οικονομία θα αποτελέσει το μάθημα που θα επηρεάσει περισσότερο την κατανομή των υψηλών μορίων στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Η σημασία αυτής της εξέλιξης είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Σε σχολές όπου οι διαφορές εισαγωγής κρίνονται συχνά σε λίγες δεκάδες μόρια, ακόμη και μια μικρή μείωση των αριστούχων μπορεί να μεταβάλει αισθητά το τοπίο. Οι υποψήφιοι που κατάφεραν να ανταποκριθούν με επιτυχία στα φετινά θέματα ενδέχεται να αποκτήσουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό, ενώ όσοι έχασαν μονάδες στην Οικονομία ίσως δουν τη συνολική τους βαθμολογία να επηρεάζεται περισσότερο από ό,τι υπολόγιζαν.

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Τα φετινά θέματα στην Οικονομία άνοιξαν τον ασκό του Αιόλου

Αμέσως μετά την εξέταση, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που υποστήριξαν ότι αυτή ακριβώς η αύξηση της δυσκολίας στην Οικονομία ήταν απαραίτητη ώστε να περιοριστούν τα υπερβολικά ποσοστά αριστούχων και να επιτευχθεί μεγαλύτερη διασπορά βαθμολογιών. Σύμφωνα με αυτή τη λογική, όσο πιο απαιτητικό είναι ένα διαγώνισμα τόσο καλύτερα ξεχωρίζουν οι άριστοι από τους πολύ καλούς, οι πολύ καλοί από τους καλούς και οι καλοί από τους μέτριους. Άλλοι, ωστόσο, επισημαίνουν ότι το ζητούμενο δεν είναι απλώς να μειωθούν οι αριστούχοι, αλλά να εξασφαλιστεί ότι οι βαθμολογικές διαφορές αντανακλούν πραγματικές διαφορές στην κατανόηση και στις δεξιότητες των υποψηφίων.

Φέτος οι υποψήφιοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με απαιτήσεις που ξεπερνούσαν τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Η επίλυση των θεμάτων δεν προϋπέθετε μόνο γνώση της θεωρίας και κατανόηση των οικονομικών εννοιών, αλλά και αυξημένη ευχέρεια σε αλγεβρικούς χειρισμούς, ταχύτητα στους υπολογισμούς και αποτελεσματική διαχείριση σύνθετων αριθμητικών δεδομένων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να αφιερώσουν πολύτιμο χρόνο σε πράξεις και ενδιάμεσα βήματα, περιορίζοντας τη δυνατότητά τους να ολοκληρώσουν με άνεση όλα τα ζητούμενα. Ακόμη και υποψήφιοι με καλή γνώση της οικονομικής θεωρίας φαίνεται πως δυσκολεύτηκαν να μετατρέψουν τη γνώση τους σε βαθμολογικό αποτέλεσμα μέσα στα στενά χρονικά όρια της εξέτασης. Η κριτική που διατυπώνεται δεν αφορά τη δυσκολία καθαυτή αλλά εκφράζονται ερωτήματα για το κατά πόσο η εξέταση αξιολόγησε πρωτίστως την οικονομική σκέψη ή αν σε ορισμένα σημεία λειτούργησε περισσότερο ως δοκιμασία μαθηματικών δεξιοτήτων.

Γιατί η Οικονομία πρέπει να διδάσκεται από τη Β’ Λυκείου

Πέρα όμως από τις επιδόσεις, τα ποσοστά αριστούχων ή τον βαθμό δυσκολίας των θεμάτων, αναδεικνύεται ένα πιο βαθύ και διαχρονικό ζήτημα, ο χρόνος που έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους για να αφομοιώσουν ένα απαιτητικό γνωστικό αντικείμενο. Η πρώτη ουσιαστική επαφή των περισσότερων μαθητών με την Οικονομία πραγματοποιείται στη Γ’ Λυκείου όπου καλούνται μέσα σε λίγους μήνες να κατανοήσουν από το μηδέν έννοιες όπως η προσφορά και η ζήτηση, ο πληθωρισμός, το ΑΕΠ, οι αγορές, αλλά και να εξοικειωθούν με διαγράμματα, οικονομικά μοντέλα και μαθηματικές εφαρμογές. Σε αντίθεση με άλλα μαθήματα, όπου οι μαθητές έχουν ήδη από τη Β’ Λυκείου χτίσει μια πρώτη βάση γνώσεων, στην Οικονομία η αφετηρία είναι σχεδόν μηδενική. Αυτό δημιουργεί μια εμφανή ασυμμετρία στο συνολικό εκπαιδευτικό πλαίσιο, καθώς διαφορετικά μαθήματα απαιτούν διαφορετικό χρόνο ωρίμανσης, χωρίς αυτό να λαμβάνεται πάντα υπόψη στον σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών.

Αίσθηση προκαλεί το σχόλιο του οικονομολόγου εκπαιδευτικού Παναγιώτη Κουσκουβελάκου που σημειώνει ότι « Όσοι ζούμε καθημερινά την αγωνία των παιδιών της Γ' Λυκείου, βλέπουμε μια ξεκάθαρη, θεσμική ανισότητα που επηρεάζει χιλιάδες υποψηφίους κάθε χρόνο. Αναφέρομαι στον Προσανατολισμό Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής. Ας δούμε την πραγματικότητα χωρίς περιστροφές. Στα Αρχαία, την Ιστορία, τη Φυσική, τη Χημεία ή τα Μαθηματικά, οι μαθητές χτίζουν υποβάθρο, ορολογία και μεθοδολογία για χρόνια. Η Β' Λυκείου λειτουργεί ως ο φυσικός, απαραίτητος προθάλαμος για την Γ' Λυκείου. Στην Οικονομία, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το αντικείμενο για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο της Γ' Λυκείου.

Μέσα σε μόλις 9 μήνες, υπό το καθεστώς της ακραίας πίεσης των εξετάσεων, καλούνται να αφομοιώσουν από το μηδέν σύνθετες μικροοικονομικές και μακροοικονομικές έννοιες, να εκπαιδευτούν σε διαγράμματα, να αναπτύξουν οικονομική σκέψη και να λύσουν απαιτητικά μαθηματικά μοντέλα. Αυτό δεν είναι προετοιμασία· είναι ένας αναγκαστικός "μαραθώνιος ταχύτητας". Και είναι βαθύτατα άνισο για τα παιδιά που επιλέγουν αυτόν τον τομέα. Η εισαγωγή ενός μαθήματος οικονομικού υποβάθρου στη Β' Λυκείου δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιτακτική ανάγκη για τρεις λόγους: Ισότιμη προετοιμασία: Δίνει στους μαθητές τον χρόνο να "χωνέψουν" τις βασικές έννοιες (προσφορά, ζήτηση, πληθωρισμός, ΑΕΠ) και να μη βασίζονται στην στείρα αποστήθιση της τελευταίας στιγμής. Σύνδεση με τη λογική των Μαθηματικών: Γεφυρώνει το κενό ανάμεσα στις μαθηματικές δεξιότητες και την οικονομική τους εφαρμογή. Συνειδητές επιλογές: Επιτρέπει στα παιδιά να γνωρίσουν το αντικείμενο πριν το επιλέξουν οριστικά, αποφεύγοντας τις επιλογές "στα τυφλά". Αν θέλουμε πραγματικά ένα εκπαιδευτικό σύστημα που προάγει την ισότητα των ευκαιριών, πρέπει να δώσουμε σε όλους τους υποψηφίους τα ίδια εφόδια. Η οικονομική παιδεία και η σωστή προετοιμασία των παιδιών μας δεν μπορεί να στριμώχνεται σε μία μόνο χρονιά. Ήρθε η ώρα η Πολιτεία να ακούσει ένα πάγιο αίτημα της εκπαιδευτικής και επιστημονικής κοινότητας.»

Το τέλος της εποχής των εύκολων 20αριών

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη βαθμολόγηση δείχνουν ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες ενδέχεται να είναι λιγότερες σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, ενώ δεν αποκλείεται να περιοριστούν και τα απόλυτα άριστα. Αν αυτή η εικόνα επιβεβαιωθεί, τότε η Οικονομία ενδέχεται να εξελιχθεί σε ένα από τα μαθήματα που θα επηρεάσουν περισσότερο τις φετινές ισορροπίες στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Σε κάθε περίπτωση, η Οικονομία φαίνεται ότι φέτος δεν λειτούργησε ως το «σίγουρο χαρτί» για την εξασφάλιση πολύ υψηλών βαθμολογιών. Αντίθετα, εξελίχθηκε σε μάθημα ουσιαστικής διαφοροποίησης, με αποτέλεσμα να επηρεάζει άμεσα τη διαμόρφωση των μορίων και, κατ’ επέκταση, τις πιθανότητες εισαγωγής στις σχολές υψηλής ζήτησης. Η μείωση των αριστούχων στην Οικονομία μπορεί να μεταβάλει τις ισορροπίες στη συνολική κατανομή των μορίων, δημιουργώντας νέες συνθήκες ανταγωνισμού για σχολές όπως Οικονομικές Επιστήμες, Διοίκηση Επιχειρήσεων και τμήματα Πληροφορικής.

Οι οριστικές απαντήσεις θα δοθούν με την ανακοίνωση των βαθμολογιών και αργότερα των βάσεων εισαγωγής. Ωστόσο, η πρώτη εικόνα δείχνει ότι το φετινό «στραβοπάτημα» πολλών υποψηφίων στην Οικονομία μπορεί να αποδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που θα καθορίσουν τις ισορροπίες στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο και να φέρει ανακατατάξεις εκεί όπου τα προηγούμενα χρόνια η εικόνα έμοιαζε σχεδόν προδιαγεγραμμένη.