Η Πορτογαλία βρήκε νωρίς δίχτυα στην αναμέτρηση απέναντι στη ΛΔ Κονγκό για το Μουντιάλ 2026, με τον Νέβες να ανοίγει το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό.
Το γκολ του Νέβες συνοδεύτηκε από μία συγκινητική κίνηση, καθώς ο άσος της Παρί αφιέρωσε το τέρμα που πέτυχε στον Ντιόγκο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον περασμένο Ιούλιο.
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Ο Νέβες πανηγύρισε δείχνοντας με το χέρι του προς τον ουρανό. Σημειώνεται επίσης ότι οι διεθνείς της Πορτογαλίας έχουν στο χέρι τους ένα βραχιολάκι στη μνήμη του Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ Σίλβα.
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Στο γήπεδο επίσης βρίσκονται και οι γονείς του πρώην άσου της Λίβερπουλ, οι οποίοι ήταν καλεσμένοι της Πορτογαλικής Ομοσπονδίας. Επιπλέον, αρκετοί φίλαθλοι στις κερκίδες έχουν εμφανίσεις με το νούμερο 20 που φορούσε ο Ζότα.
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