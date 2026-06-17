Ο Ρονάλντο Ναζάριο έπλεξε το εγκώμιο για τον Λιονέλ Μέσι.

Ο Λιονέλ Μέσι έδειξε για μία ακόμη φορά γιατί θεωρείται από την πλειοψηφία του κόσμου ως ο κορυφαίος όλων των εποχών, μετά το χατ-τρικ που πέτυχε στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026 απέναντι στην Αλγερία.

Με τα 3 γκολ που πέτυχε, ο Μέσι ισοφάρισε τον Μίρσλαβ Κλόζε στην κορυφή των πρώτων σκόρερ των Παγκοσμίων Κυπέλλων, με 16 τέρματα. Την ιστορική του εμφάνιση επεφύμησε δημόσια ο Ρονάλντο Ναζάριο.

Ο θρύλος της Βραζιλίας, γνωστός ως «Φαινόμενο», υποστήριξε ότι η νέα επιτυχία του Αργεντινού σταρ δεν προκαλεί έκπληξη σε κανέναν που παρακολουθεί ποδόσφαιρο, τονίζοντας ότι ο Μέσι έχει συνηθίσει να ξεπερνά τα όρια και να καταρρίπτει ρεκόρ.

«Τα ρεκόρ είναι για να σπάνε, και το πρόσωπο που τα σπάει δεν εκπλήσσει κανέναν φίλαθλο στον κόσμο. Εξάλλου, η Αργεντινή είναι η εν ενεργεία κάτοχος του τροπαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

{https://x.com/mundodeportivo/status/2067189701690237047}

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Ο Ρονάλντο δεν έκρυψε την εκτίμησή του για τον αρχηγό της Αργεντινής, ξεκαθαρίζοντας πως για τον ίδιο η συζήτηση σχετικά με τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών έχει ήδη κριθεί.

«Κάθε φορά που ο Μέσι πατάει στο γήπεδο, όλα γύρω του γίνονται ιστορικά και κομψά. Ήρθε η ώρα ο κόσμος να σταματήσει να κρύβεται και να αποδεχθεί το γεγονός ότι είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Συνεχίζει να αποδίδει κάθε σεζόν και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, κι όμως εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες γι’ αυτόν. Είναι μια αξέχαστη και ιστορική βραδιά που θα μείνει για πάντα στην ιστορία», δήλωσε ο Βραζιλιάνος θρύλος.