Θεαματική ήταν η αγωνιστική του Μουντιάλ 2026, με τους μεγάλους αστέρες να βάζουν από νωρίς τη σφραγίδα τους στη διοργάνωση. Ο Λιονέλ Μέσι οδήγησε την Αργεντινή σε άνετη νίκη επί της Αλγερίας με χατ τρικ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ «ξελάσπωσε» τη Νορβηγία απέναντι στο Ιράκ, ενώ η Γαλλία με πρωταγωνιστή τον Κιλιάν Μπαπέ λύγισε τη Σενεγάλη και πήρε τη ρεβάνς για τον αποκλεισμό του 2002.

Με τον Λιονέλ Μέσι να «οργιάζει» στο γήπεδο του Κάνσας, η Αργεντινή σκόρπισε με 3-0 την Αλγερία και μπήκε με το δεξί στο Μουντιάλ 2026. Σε άλλο ματς η Νορβηγία προβλημάτισε αλλά κάπου εκεί εμφανίστηκε ο Χάλαντ και «καθάρισε» το ματς ενώ η Γαλλία πήρε εκδίκηση από την Σενεγάλη μετά από 24 χρόνια.

Αργεντινή - Αλγερία 3-0

Με τον απίθανο Λιονέλ Μέσι να κάνει χατ τρικ, η Αργεντινή καθάρισε με 3-0 την Αλγερία και μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η Αργεντινή θέλει να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του πρωταθλητή κόσμου και ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει όρεξη για παιχνίδια, έτσι οδήγησε με χατ τρικ την ομάδα του στο 3-0 επί της Αλγερίας στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο! Όλα αυτά στο 200ό του ματς με την εθνική, με τον σταρ της Ίντερ Μαϊάμι να πιάνει τον Μίροσλαβ Κλόζε στην κορυφή των σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ...

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Ιράκ - Νορβηγία 1-4

Η Νορβηγία προβλημάτισε στην πρεμιέρα της κόντρα στο Ιράκ παρά το πλασματικό 4-1, όμως με τον Χάαλαντ να δίνει τη λύση πήρε τη νίκη και τους πολύτιμους τρεις βαθμούς.

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Ξεκίνημα θετικό, αλλά με αστερίσκους... Η Νορβηγία πήρε μεν τη νίκη και είδε τον Χάαλαντ να ξεκινάει με άγριες διαθέσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά η απόδοσή της προβλημάτισε κόντρα στο ατίθασο Ιράκ, παρά την παραπλανητική έκταση του σκορ. Με τον φορ της Μάντσεστερ Σίτι ωστόσο να δίνει τη λύση με δυο γκολ, οι Βίκινγκ απέφυγαν τις... περιπέτειες στην πρεμιέρα και με το τελικό 4-1 σάλπαραν ακόμα μια φορά για την κατάκτηση της Βόρειας Αμερικής.

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Γαλλία - Σενεγάλη 3-1

Γαλλία «ξύπνησε» στο δεύτερο ημίχρονο και ξεκίνησε με το «δεξί» στο Μουντιάλ 2026.

Σε μία αναμέτρηση από την οποία το ποδοσφαιρικό κοινό κρατάει μόνο το δεύτερο ημίχρονο, η Γαλλία επικράτησε με σκορ 3-1 της Σενεγάλης για το παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία του 9ου ομίλου του Μουντιάλ 2026.

Η Γαλλία πήρε το αίμα της πίσω μετά από 24 χρόνια και επικράτησε 3-1 της Σενεγάλης, έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Κιλιάν Μπαπέ, που πέτυχε δύο τέρματα και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία των Τρικολόρ.

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