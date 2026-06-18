Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα στο Γραμμικό Σχέδιο, οι λεπτομέρειες που πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι για να μην μηδενιστούν.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Πανελλήνιες 2026 των Ειδικών Μαθημάτων, με το Γραμμικό Σχέδιο να αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά και καθοριστικά μαθήματα για τους υποψηφίους που στοχεύουν σε σχολές Αρχιτεκτονικής και συναφών επιστημονικών πεδίων. Το μάθημα απαιτεί υψηλή ακρίβεια, καλή γνώση των κανόνων σχεδίασης και ικανότητα οπτικοποίησης σύνθετων γεωμετρικών σχέσεων. Το Γραμμικό Σχέδιο εξετάζεται με διάρκεια έξι ωρών, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα και την απαιτητικότητα του αντικειμένου, καθώς οι υποψήφιοι καλούνται να ολοκληρώσουν σύνθετες σχεδιαστικές ασκήσεις με ακρίβεια και συνέπεια. Η εξέταση δεν αξιολογεί μόνο τη δεξιοτεχνία στη σχεδίαση, αλλά και την ικανότητα κατανόησης και απόδοσης γεωμετρικών σχέσεων, την τήρηση των κανόνων ακρίβειας και τη συνολική αισθητική και τεχνική αρτιότητα του έργου. Οι υποψήφιοι καλούνται να διαχειριστούν τον χρόνο τους με προσοχή, καθώς η εξάωρη διάρκεια απαιτεί ισορροπία ανάμεσα στην ανάλυση των θεμάτων, τη σχεδιαστική εκτέλεση και τον τελικό έλεγχο των λύσεων.

Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα στο Γραμμικό Σχέδιο

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι, θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας ΕΔΩ

{https://exchange.glomex.com/video/v-djadhxvsto1d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πανελλήνιες 2026: Το πλαίσιο εξέτασης του Γραμμικού Σχεδίου

Το Γραμμικό Σχέδιο, μαζί με το Ελεύθερο Σχέδιο, συγκαταλέγεται στα μαθήματα με τη μεγαλύτερη πρακτική δυσκολία, καθώς απαιτεί συνδυασμό τεχνικής γνώσης, εξοικείωσης με τα σχεδιαστικά όργανα και αναπτυγμένη οπτικοχωρική αντίληψη. Η επιτυχία στο συγκεκριμένο μάθημα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συστηματική προετοιμασία και την εξάσκηση σε παρόμοια θέματα προηγούμενων ετών. Οι υποψήφιοι χρειάζεται να έχουν αναπτύξει σταθερή μεθοδολογία επίλυσης, να γνωρίζουν σε βάθος τους κανόνες του σχεδίου και να μπορούν να αποδίδουν με ακρίβεια ακόμη και σύνθετες κατασκευές. Παράλληλα, η διαχείριση του χρόνου κατά τη διάρκεια της εξέτασης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας, καθώς η πίεση του εξαώρου συχνά επηρεάζει την τελική απόδοση.

Τα SOS για να μην μηδενιστείς στην εξέταση για το Γραμμικό Σχέδιο

Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 50 Χ 58 εκ.. Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο ή «ταυ», σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης καθώς και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ρυζόχαρτο ή άλλο), τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λ.π.).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους μολύβια (μηχανικά κ.λ.π) διαφορετικής σκληρότητας και πενάκια μαύρης μελάνης, στα οποία περιλαμβάνονται ραπιδογράφοι, μαρκαδοράκια κ.λ.π., για σχεδίαση γραμμών με διαφορετικά πάχη. Επισημαίνεται ότι, είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μελάνη είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μολύβι, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν τις κατάλληλες διαβαθμίσεις πάχους και έντασης γραμμών ανάλογα με την κλίμακα του σχεδίου και σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής σχεδίασης. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή αυτοκόλλητες γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

Τα