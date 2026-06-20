Ποδαρικό σήμερα στα Μουσικά Μαθήματα των Πανελληνίων 2026, όσα πρέπει να ξέρουν οι υποψήφιοι για την εξέταση σε «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία».

Με το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» συνεχίζονται σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελληνίων 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.

Η εξέταση αποτελεί βασική προϋπόθεση για τους υποψηφίους που επιθυμούν να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή στα πανεπιστημιακά Τμήματα Μουσικών Σπουδών της χώρας. Συγκεκριμένα, αφορά τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε γνώσεις που σχετίζονται με τη μουσική θεωρία, την αρμονία και την ακουστική αντίληψη, δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για τη φοίτηση στα συγκεκριμένα ακαδημαϊκά τμήματα. Η σημερινή εξέταση είναι από τις πιο απαιτητικές των Ειδικών Μαθημάτων, καθώς συνδυάζει θεωρητική κατάρτιση και μουσική παιδεία. Οι εξετάσεις των μουσικών μαθημάτων θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου με το μάθημα «Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία», στο οποίο οι υποψήφιοι καλούνται να αξιολογηθούν στις πρακτικές μουσικές τους δεξιότητες. Μετά την ολοκλήρωση και των μουσικών εξετάσεων, οι υποψήφιοι θα συνεχίσουν με τα υπόλοιπα Ειδικά Μαθήματα, έως την ολοκλήρωση του σχετικού προγράμματος στις 25 Ιουνίου.

Πανελλήνιες 2026: Πού και πότε θα δείτε τα σημερινά θέματα

Η ανακοίνωση των θεμάτων στα οποία κλήθηκαν να εξεταστούν οι υποψήφιοι στην «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», θα γίνει μετά τις 10:00 από την σελίδα του Υπουργείου Παιδείας πατώντας ΕΔΩ

Πανελλήνιες 2026: Πώς θα γίνει η εξέταση στην «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» - Τελευταίες Οδηγίες

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους υποχρεωτικά το δελτίο εξεταζομένου και πρέπει να προσέρχονται στα εξεταστικά κέντρα μέχρι τις 09:30 π.μ. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το μουσικό μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία», η εξέταση έχει διάρκεια συνολικά 3 ώρες και 30 λεπτά. Η εξέταση περιλαμβάνει ερωτήματα πολλαπλών επιλογών και ερωτήματα σύ ντομης απάντησης, τα οποία αφορούν σε αναγνώριση διαστημάτων και συγχορδιών, αναγνώριση μέτρων και αρμονικών διαδοχών και ρυθμικομελωδικής υπαγόρευ σης μελωδίας. Η εξέταση στο αντικείμενο της Αρμονίας περιλαμβάνει ασκήσεις εναρμόνισης δοσμένης μελωδί ας, δημιουργία πτωτικής-μετατροπικής αρμονικής δια δοχής και αρμονικής ανάλυσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το επίπεδο γνώσεων των υποψηφίων στην Αρμονία αντιστοιχεί στο επίπεδο γνώσεων του Υποχρεωτικού Αρμονίας. Συνολικά η εξέταση στο μάθημα της Μουσικής Αντί ληψης Θεωρίας και Αρμονίας έχει διάρκεια 3 ώρες και 30 λεπτά, με τα εξής ερωτήματα και μονάδες βαθμολό γησης στην εκατοντάβαθμη κλίμακα, χωρισμένα σε 5 ομάδες ερωτημάτων ως εξής: i.

Α΄ Ομάδα Ερωτημάτων: Αναγνώριση διαστημάτων (8 μονάδες)

Ερωτήματα Α1 και Α2: ερωτήματα πολλαπλής επιλογής αναφορικά με την ακρόαση ενός ανιόντος ή κατιόντος διαστήματος σε κάθε ερώτημα. Τα ανιόντα ή κατιόντα διαστήματα ακούγονται από τρεις φορές το καθένα. Ο/Η υποψήφιος/α επιλέγει τη μία από τις πέντε πιθανές απα ντήσεις κάθε ερωτήματος (μονάδες 2×2=4). Ερωτήματα Α3 και Α4: ασκήσεις αναφορικά με την ακρόαση ενός ανιόντος ή κατιόντος διαστήματος σε κάθε ερώτημα. Τα ανιόντα ή κατιόντα διαστήματα ακούγονται από τρεις φορές το καθένα, όπου δίνεται ο πρώτος φθόγγος και ζητείται να γραφεί σε δεδομένο πεντάγραμμο ο δεύτερος φθόγγος και να χαρακτηριστεί λεκτικά το διάστημα (μονάδες 2×2=4). Τα ανιόντα ή κατιόντα διαστήματα μπορεί να είναι: ταυτοφωνία, δεύτερη μικρή, δεύτερη μεγάλη, τρίτη μι κρή, τρίτη μεγάλη, τέταρτη καθαρή, τέταρτη αυξημένη, πέμπτη ελαττωμένη, πέμπτη καθαρή, έκτη μικρή, έκτη μεγάλη, έβδομη μικρή, έβδομη μεγάλη, όγδοη καθαρή. ii.

Β’ Ομάδα Ερωτημάτων: Αναγνώριση συγχορδιών (8 μονάδες) Ερωτήματα Β1 και Β2: ερωτήματα πολλαπλής επιλογής αναφορικά με την ακρόαση μίας συγχορδίας σε κλειστή θέση, σε κάθε ερώτημα. Κάθε συγχορδία ακούγεται τρεις φορές. Ο/Η υποψήφιος/α επιλέγει τη μία από τις πέντε πιθανές απαντήσεις κάθε ερωτήματος (μονάδες 2×2=4). Ερωτήματα Β3 και Β4: ασκήσεις αναφορικά με την ακρόαση μίας συγχορδίας σε κλειστή θέση, σε κάθε ερώτημα. Κάθε συγχορδία ακούγεται τρεις φορές, όπου δίνεται ο χαμηλότερος φθόγγος και ζητείται να συμπλη ρωθεί σε δεδομένο πεντάγραμμο η συγχορδία με την καταγραφή των υπόλοιπων φθόγγων, καθώς και να χα ρακτηριστεί αυτή λεκτικά (μονάδες 2×2=4). Οι συγχορδίες μπορεί να είναι τρίφωνες (μείζονες, ελάσσονες, ελαττωμένες, αυξημένες), σε ευθεία κα τάσταση και σε αναστροφές, καθώς και πέντε είδη τετράφωνων συγχορδιών με έβδομη (μείζονες με με γάλη έβδομη, μείζονες με μικρή έβδομη, ελάσσονες με μικρή έβδομη, ελαττωμένες με μικρή έβδομη ή ημιελατ τωμένες, ελαττωμένες με ελαττωμένη έβδομη ή ελαττω μένης εβδόμης) μόνο σε ευθεία κατάσταση.

iii. Γ’ Ομάδα Ερωτημάτων: Αναγνώριση μέτρου και Αναγνώριση αρμονικών διαδοχών (14 μονάδες) Ερωτήματα Γ1 και Γ2: ασκήσεις ακρόασης δύο απο σπασμάτων επιλεγμένων από ποικίλα είδη μουσικής (δυτική έντεχνη, παραδοσιακή, αστική λαϊκή, jazz κ.ά.), όπου δίνεται το πλήθος των μέτρων προς ακρόαση και ζητείται να αναγραφεί σε κλασματική μορφή το μέτρο που αντιστοιχεί σε κάθε απόσπασμα, το οποίο ακούγεται τρεις φορές (μονάδες 2×3=6). Ερωτήματα Γ3 και Γ4: ασκήσεις ακρόασης δύο διαδο χών, 4 ή 5 συγχορδιών. Κάθε διαδοχή ακούγεται τρεις φορές, όπου δίνεται η πρώτη συγχορδία (τονική σε ευ θεία κατάσταση) και ζητείται να αναγραφούν το είδος της κλίμακας (μείζονα ή ελάσσονα) και οι αρμονικές βαθ μίδες με τις πιθανές αναστροφές τους, με τον συνήθη συνδυασμό λατινικών και αραβικών ψηφίων και χωρίς τη χρήση πενταγράμμου για τη γραμμή του μπάσου ή των άλλων φωνών (μονάδες 2×4=8).

iv. Δ’ Ομάδα Ερωτημάτων: Ρυθμικομελωδική υπαγό ρευση (20 μονάδες) Ένα ερώτημα Δ ακρόασης μιας μελωδίας εκτάσεως 4 ή 6 μέτρων, όπου δίνεται το μέτρο, ο οπλισμός, ο αρχικός φθόγγος καθώς και 2-3 ακόμη διάσπαρτοι φθόγγοι συ γκεκριμένης ρυθμικής αξίας (οι πρώτοι σε κάθε δίμετρο) και ζητείται πλήρης μουσική καταγραφή σε δεδομένο πε ντάγραμμο, ώστε να αποδίδονται ορθά και με ακρίβεια τόσο τα τονικά ύψη όσο και οι ρυθμικές αξίες. Ο τρόπος ακρόασης της μελωδίας εκτάσεως 4 μέτρων είναι ο εξής: η μελωδία θα ακουστεί μία φορά ολόκληρη στην αρχή, στη συνέχεια θα ακουστεί το πρώτο δίμετρο της μελωδίας δύο φορές και την τρίτη φορά θα ακου στεί σε σύνδεση με το δεύτερο δίμετρο της μελωδίας, το οποίο θα ακουστεί άλλες δύο φορές μόνο του. Τέλος θα επαναληφθεί μία ακόμα φορά η μελωδία ολόκληρη. Ο τρόπος ακρόασης της μελωδίας εκτάσεως 6 μέτρων είναι ο εξής: η μελωδία θα ακουστεί μία φορά ολόκληρη στην αρχή, στη συνέχεια θα ακουστεί το πρώτο δίμετρο της μελωδίας δύο φορές και την τρίτη φορά θα ακου στεί σε σύνδεση με το δεύτερο δίμετρο της μελωδίας, το οποίο θα ακουστεί μία φορά μόνο του και στη συνέχεια σε σύνδεση με το τελευταίο δίμετρο της μελωδίας, το οποίο θα ακουστεί δύο φορές μόνο του. Τέλος θα επα ναληφθεί μία ακόμη φορά ολόκληρη η μελωδία. v.

Ε’ Ομάδα Ερωτημάτων: Αρμονία (50 μονάδες) Ερώτημα Ε1: άσκηση εναρμόνισης δοσμένης μελω δίας, όπου δίνεται μια μελωδία εκτάσεως 8-12 μέτρων (3/4, 4/4 ή 6/8, με διευκρίνιση της χρονικής αγωγής) και ζητείται η τετράφωνη εναρμόνισή της σε σύστημα δύο δεδομένων πενταγράμμων (από δύο φωνές στα κλειδιά του σολ και του φα) με υποχρεωτική και την αναγραφή των αρμονικών συμβολισμών (30 μονάδες). Ερώτημα Ε2: άσκηση δημιουργίας πτωτικής-μετα τροπικής αρμονικής διαδοχής, όπου δίνεται μία αρχική τετράφωνη συγχορδία τονικής (σε σύστημα δύο δεδο μένων πενταγράμμων) μαζί με τον αρμονικό συμβολι σμό της, το μέτρο, τον αιτούμενο αριθμό μέτρων και τον αρμονικό ρυθμό, την τελική τονικότητα και τον τύπο της πτώσης και ζητείται να υλοποιηθεί στην βάση των παραπάνω δεδομένων μια κατάλληλη αρμονική διαδοχή εκτάσεως 2 έως 4 μέτρα, με την πλήρη καταγραφή της στο πεντάγραμμο αλλά και με παράλληλη αναγραφή των αρμονικών συμβολισμών χωρίς την επικύρωση της αρχικής τονικότητας με πτώση (12 μονάδες). Ερώτημα Ε3: άσκηση αρμονικής ανάλυσης, όπου δίνεται ένα πολύ μικρό απόσπασμα (μία έως δύο φρά σεις) από τετράφωνο εναρμονισμένο κομμάτι ρεπερτο ρίου με αυστηρά ομορυθμική υφή και ζητείται η αναγρα φή της τονικότητας και των αρμονικών συμβολισμών (8 μονάδες).