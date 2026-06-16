Αποτελέσματα πανελληνίων 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr, τι πρέπει να κάνουν οι υποψήφιοι.

Άνοιξε από σήμερα, η πλατφόρμα smsresults.minedu.gov.gr μέσω της οποίας οι φετινοί υποψήφιοι ΓΕΛ και ΕΠΑΛ θα δηλώσουν και θα καταχωρίσουν τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου για να λάβουν σε πρώτο χρόνο SMS με τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026.

Η ψηφιακή υπηρεσία, που λειτουργεί από το 2021 προσφέρει έναν επιπλέον εύκολο και γρήγορο τρόπο ενημέρωσης των υποψηφίων αρχικά για τις βαθμολογίες όλων των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων, και εν συνεχεία το τμήμα ή σχολή εισαγωγής μετά την ανακοίνωση των Βάσεων 2026. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Τρίτη 23 Ιουνίου.

smsresults.minedu.gov.gr 2026: Πώς γίνεται η είσοδος στην πλατφόρμα

Οι υποψήφιοι θα χρειαστούν:

Τον οκταψήφιο Κωδικό Υποψηφίου

Το αρχικό γράμμα από:

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Μητρώνυμο (σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες)

Τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου τους

Αφού εισαχθούν τα στοιχεία, ο υποψήφιος καλείται να επιβεβαιώσει ή να τροποποιήσει τον αριθμό κινητού. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εισαγωγή μοναδικού κωδικού OTP (One Time Password), που αποστέλλεται στο δηλωθέν κινητό.

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Αποτελέσματα Πανελληνίων 2026: Τι θα περιλαμβάνει το SMS που θα λάβουν οι υποψήφιοι

Η υπηρεσία πέραν των υποψηφίων των Πανελληνίων 2026 απευθύνεται και στους υποψηφίους της κατηγορίας 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση που δικαιούνται να είναι όσοι

συμμετείχαν στις Πανελλήνιες των ΓΕΛ-ΕΠΑΛ το 2025 ή το 2024. Οι υποψήφιοι της κατηγορίας αυτής θα ενημερωθούν μόνο ως προς τη Σχολή επιτυχίας τους. Στην πρώτη φάση οι υποψήφιοι (εκτός από την κατηγορία 10%) θα λάβουν μήνυμα SMS με τη βαθμολογία τους στα μαθήματα στα οποία συμμετείχαν στις Πανελλήνιες 2026 δηλαδή: Στα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις με την ένδειξη του επιστημονικού τους πεδίου αν πρόκειται για υποψηφίους ΓΕΛ ή ανά τομέα/ ειδικότητα αν πρόκειται για υποψηφίους ΕΠΑΛ. Τις βαθμολογικές επιδόσεις σε όσα ειδικά μαθήματα συμμετείχαν. Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε πρακτικές δοκιμασίες. Τις βαθμολογικές επιδόσεις τους σε όσα μουσικά μαθήματα συμμετείχαν. Στην επόμενη φάση με ξεχωριστό μήνυμα θα ενημερωθούν για τη Σχολή επιτυχίας τους.

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Τι θα συμβεί αν καταχωρίσετε λάθος το τηλέφωνο

Αν έγινε καταχώριση λανθασμένου αριθμού, ο υποψήφιος μπορεί να επαναλάβει τη διαδικασία και να δηλώσει τον αριθμό του κινητού του τηλεφώνου στην εφαρμογή έως 2 φορές.

results.it.minedu.gov.gr: Εδώ θα μάθετε τα αποτελέσματα των Πανελληνίων 2026

Από το ΥΠΑΙΘΑ διευκρινίζεται ότι πέραν της ενημέρωσης μέσω SMS οι υποψήφιοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματά τους από την online εφαρμογή του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στη διεύθυνση: https://results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και το αρχικό γράμμα από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο, σε κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες. Φυσικά δεν ξεχνάμε και τον παραδοσιακό τρόπο ανακοίνωσης των βαθμολογιών στις σχολικές μονάδες. Ειδικότερα, οι υποψήφιοι μπορούν να προσέλθουν στα Λύκεια τους και να δουν τις βαθμολογίες τους αναρτημένες σε εμφανές σημείο με την υποσημείωση όμως ότι δεν θα φαίνονται τα προσωπικά τους στοιχεία (όνομα και επώνυμο) αλλά για λόγους προσωπικών δεδομένων η αναφορά του εκάστοτε βαθμού θα γίνεται βάσει του οκταψήφιου κωδικού συμμετοχής στις Πανελλήνιες 2026.