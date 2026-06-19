Ο τουριστικός κλάδος ψάχνει data analysts, experts AI και specialists βιωσιμότητας – Ποιες σπουδές οδηγούν σε αυτά τα επαγγέλματα.

Σε μια χρονιά όπου οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Αποτελέσματα των Πανελληνίων δείχνουν πιθανές πιέσεις στις Βάσεις 2026, ιδιαίτερα στα υψηλόβαθμα τμήματα, ένας κλάδος που συνεχίζει να κινείται δυναμικά αλλά συχνά υποτιμάται από τους υποψηφίους είναι ο τουρισμός. Πρόκειται για έναν από τους πιο στρατηγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, με σταθερή ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη και συνεχώς εξελισσόμενες ειδικότητες που συνδέουν διοίκηση, τεχνολογία και εμπειρία πελάτη. Παρά τη στενή του σύνδεση με την «βαριά βιομηχανία» της χώρας, τα τμήματα τουριστικών σπουδών δεν βρίσκονται πάντα στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων, παρότι προσφέρουν πτυχία με άμεση επαγγελματική απορρόφηση και ευρύ φάσμα καριέρας στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ο τουρισμός αλλάζει και μαζί του αλλάζουν και τα πτυχία

Ο σύγχρονος τουριστικός κλάδος δεν περιορίζεται πλέον σε ξενοδοχεία και ταξιδιωτικά γραφεία. Με τη ραγδαία ψηφιοποίηση και την άνοδο της τεχνητής νοημοσύνης, οι σπουδές στον τουρισμό έχουν μετατραπεί σε πολυεπιστημονικά προγράμματα που συνδυάζουν διοίκηση επιχειρήσεων, ανάλυση δεδομένων, ψηφιακό marketing, βιωσιμότητα και περιβαλλοντική διαχείριση αλλά και τεχνολογίες εμπειρίας πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι τα «τουριστικά πτυχία» δεν είναι πλέον μονοδιάστατα, αλλά λειτουργούν ως ευέλικτες βάσεις για πολλαπλές επαγγελματικές διαδρομές εξηγεί στο Dnews o Πασχάλης Παρασχάκης Σύμβουλος Σταδιοδρομίας EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας.

Δεν πρόκειται απλώς για τεχνολογικές προσθήκες. Πρόκειται για μια νέα επιστημονική ταυτότητα του τουρισμού, όπου η πληροφορική, η διοίκηση, η περιβαλλοντική πολιτική, η γεωπληροφορική και η πολιτιστική διαχείριση συνυπάρχουν. Ακολουθούν έξι από τις πιο δυναμικές εξειδικεύσεις που διαμορφώνουν το τουριστικό επάγγελμα της επόμενης δεκαετίας.

Ο τουρισμός των αριθμών: Tourism Analytics & Data Science

Στη σύγχρονη τουριστική αγορά, η διαίσθηση δεν αρκεί. Οι αποφάσεις λαμβάνονται πλέον βάσει δεδομένων. Κρατήσεις, αναζητήσεις, αξιολογήσεις, μοτίβα κατανάλωσης, όλα μετατρέπονται σε πληροφορία που μπορεί να αναλυθεί. Η εξειδίκευση στο Tourism Analytics συνδυάζει στατιστική, οικονομικά, marketing και επιστήμη δεδομένων. Οι επαγγελματίες του κλάδου προβλέπουν πληρότητες, διαμορφώνουν στρατηγικές τιμολόγησης και εντοπίζουν νέες αγορές-στόχους. Η αξία τους δεν βρίσκεται μόνο στη γνώση εργαλείων ανάλυσης, αλλά στην ικανότητα να μεταφράζουν τους αριθμούς σε στρατηγική. Είναι οι «αναλυτές εμπειρίας» πίσω από κάθε επιτυχημένη τουριστική καμπάνια. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UNWTO), ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί κεντρικό άξονα της τουριστικής πολιτικής για την επόμενη δεκαετία.

Κατάλληλες σπουδές:

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Πληροφορική

Επιστήμη Δεδομένων (Data Science)

Στατιστική

Οικονομικά

Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία

Χρήσιμες δεξιότητες:

Ανάλυση δεδομένων (Excel, SQL, Power BI)

Βασικός προγραμματισμός (Python/R)

Στρατηγική σκέψη

Έξυπνοι προορισμοί: Smart Destinations & IoT

Η ιδέα της «έξυπνης πόλης» επεκτείνεται πλέον στον τουρισμό. Αισθητήρες, εφαρμογές κινητών, γεωπληροφορικά δεδομένα και real-time ενημέρωση επιτρέπουν καλύτερη διαχείριση επισκεπτών και υποδομών. Οι Smart Destination specialists εργάζονται στη διαχείριση ροών, στην αποσυμφόρηση δημοφιλών σημείων και στη βελτίωση της εμπειρίας μέσω ψηφιακών λύσεων. Το έργο τους δεν αφορά μόνο τον επισκέπτη αλλά και τον κάτοικο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει τους «έξυπνους προορισμούς» ως κρίσιμο πυλώνα βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, μέσω της αξιοποίησης ψηφιακών τεχνολογιών και συστημάτων διαχείρισης ροών. Οι Smart Destinations συνδέονται με την ανθεκτικότητα και την ποιοτική αναβάθμιση των πόλεων.

Εδώ συναντώνται η πληροφορική, η δημόσια διοίκηση και η τουριστική στρατηγική. Ο προορισμός αντιμετωπίζεται ως ζωντανό σύστημα, όχι ως απλή τοποθεσία.

Κατάλληλες σπουδές:

Μηχανικοί Πληροφοριακών Συστημάτων

Γεωπληροφορική

Μηχανικοί Πολεοδομίας / Χωροταξίας

Διοίκηση Τουρισμού

Δημόσια Διοίκηση

Χρήσιμες δεξιότητες:

GIS εργαλεία

Project management

Κατανόηση αστικής ανάπτυξης

Πηγή: Proxyclick Visitor Management System/PEXELS

Ο πολιτισμός ως διαδραστική εμπειρία: Immersive Cultural Tourism

Η νέα γενιά ταξιδιωτών δεν αναζητά μόνο αξιοθέατα. Αναζητά εμπειρίες. Η εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα (VR/AR) επιτρέπουν την ανασύσταση ιστορικών χώρων, τη διαδραστική ξενάγηση και τη δημιουργία αφηγηματικών διαδρομών. Η εξειδίκευση αυτή φέρνει κοντά τη μουσειολογία, την ιστορία, το digital storytelling και την τεχνολογία XR. Ο επαγγελματίας καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην επιστημονική ακρίβεια και τη δημιουργική αφήγηση. Η UNESCO επισημαίνει ότι η ψηφιακή τεχνολογία συμβάλλει ουσιαστικά στην προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η χρήση εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας ενισχύει τη βιωματική εμπειρία και τη συμμετοχική μάθηση. Σε έναν κόσμο όπου η εμπειρία υπερισχύει της πληροφορίας, ο πολιτιστικός τουρισμός γίνεται πεδίο καινοτομίας.

Κατάλληλες σπουδές:

Ιστορία & Αρχαιολογία

Μουσειολογία

Digital Media & Design

Γραφιστική / UX Design

Χρήσιμες δεξιότητες:

Αφήγηση (storytelling)

Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

Βασική γνώση VR/AR εργαλείων

Βιωσιμότητα και τουρισμός: Sustainable Tourism & Climate Tech

Η κλιματική κρίση επηρεάζει άμεσα τον τουρισμό. Παραθαλάσσιοι προορισμοί, νησιωτικές περιοχές και φυσικά τοπία αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις. Η εξειδίκευση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη συνδυάζει περιβαλλοντική επιστήμη, ενεργειακή διαχείριση, ESG στρατηγικές και διοίκηση επιχειρήσεων. Από τη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος ενός ξενοδοχείου μέχρι την ανάπτυξη ανθεκτικών προορισμών, ο ρόλος είναι κρίσιμος. Σύμφωνα με τον UNWTO και το Πρόγραμμα Περιβάλλοντος του ΟΗΕ (UNEP), η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη αποτελεί προτεραιότητα διεθνούς πολιτικής, ιδίως υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής. Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών δεικτών και πρακτικών χαμηλού αποτυπώματος θεωρείται πλέον αναγκαία στρατηγική επιλογή. Η βιωσιμότητα δεν αποτελεί πλέον απλώς στοιχείο εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Κατάλληλες σπουδές:

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Αγροτική Οικονομία

Ενεργειακά Συστήματα

Χρήσιμες δεξιότητες:

ESG στρατηγικές

Κυκλική οικονομία

Διαχείριση πόρων

Ψηφιακή ασφάλεια: Cybersecurity στον τουρισμό

Η αυξανόμενη ψηφιοποίηση φέρνει και αυξημένους κινδύνους. Πληρωμές, προσωπικά δεδομένα και κρατήσεις αποθηκεύονται σε ψηφιακά συστήματα. Η εξειδίκευση στην κυβερνοασφάλεια του τουριστικού τομέα συνδυάζει πληροφορική, νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων και διαχείριση κινδύνου. Ο στόχος είναι η δημιουργία εμπιστοσύνης — και η διατήρησή της. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κυβερνοασφάλειας (ENISA) επισημαίνει ότι ο τουριστικός τομέας συγκαταλέγεται στους κλάδους με αυξημένη έκθεση σε ψηφιακούς κινδύνους. Η προστασία προσωπικών δεδομένων και η διαχείριση κυβερνοαπειλών αποτελούν βασικούς παράγοντες διατήρησης εμπιστοσύνης. Στον τουρισμό, η φήμη είναι κεφάλαιο. Και η ασφάλεια αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της.

Κατάλληλες σπουδές:

Πληροφορική

Νομική (με εξειδίκευση GDPR)

Μηχανικοί Πληροφοριακών Συστημάτων

Χρήσιμες δεξιότητες:

Risk management

Προστασία δεδομένων

Διαχείριση κρίσεων

Η εναέρια ματιά: Drone Technology & Aerial Tourism Innovation

Τα drones έχουν αλλάξει τον τρόπο προβολής των προορισμών. Οι εναέριες λήψεις δημιουργούν ισχυρό οπτικό περιεχόμενο, ενισχύοντας τη διεθνή εικόνα ενός τόπου. Ωστόσο, η χρήση τους δεν περιορίζεται στο marketing. Αξιοποιούνται για χαρτογράφηση, παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, διαχείριση πλήθους και επιτήρηση ευαίσθητων περιοχών.

Η εξειδίκευση αυτή συνδυάζει αεροναυπηγική τεχνολογία, γεωπληροφορική, οπτική αφήγηση και τουριστική στρατηγική. Απαιτεί πιστοποίηση χειριστή, γνώση κανονιστικού πλαισίου και ικανότητα δημιουργίας περιεχομένου υψηλής ποιότητας. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA) υπογραμμίζει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντάσσονται στη στρατηγική για ένα «έξυπνο και βιώσιμο» τεχνολογικό οικοσύστημα στην Ευρώπη. Η χρήση τους επεκτείνεται και στον τουρισμό, τόσο σε επίπεδο προβολής όσο και διαχείρισης προορισμών. Στην πράξη, ο επαγγελματίας drone στον τουρισμό βρίσκεται στο σημείο όπου η τεχνολογία συναντά την εικόνα και η εικόνα συναντά την ανάπτυξη.

Κατάλληλες σπουδές:

Αεροναυπηγική Τεχνολογία

Γεωπληροφορική

Φωτογραφία / Οπτικοακουστικές Τέχνες

Πολιτιστική Διαχείριση

Μηχανικοί Περιβάλλοντος

Απαραίτητα:

Πιστοποίηση χειριστή drone

Γνώση κανονιστικού πλαισίου

Ικανότητα οπτικής αφήγησης

Οι νέοι «πρωταγωνιστές» του τουρισμού

Το κοινό στοιχείο όλων αυτών των εξειδικεύσεων είναι η σύνθεση. Ο τουρισμός του αύριο δεν ζητά μονοδιάστατες γνώσεις. Ζητά ανθρώπους που μπορούν να γεφυρώνουν πεδία. Η μετάβαση αυτή δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες για μαθητές και νέους επιστήμονες που ενδιαφέρονται να συνδυάσουν τεχνολογία, διοίκηση, περιβάλλον, πολιτισμό και δημιουργικότητα. Και ίσως το πιο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η μεγαλύτερη καινοτομία στον τουρισμό δεν είναι η τεχνολογία. Είναι ο τρόπος που διαφορετικά επιστημονικά πεδία συνεργάζονται για να τον επαναπροσδιορίσουν. Ο τουρισμός του 2030 δεν θα ανήκει σε όσους απλώς υποδέχονται επισκέπτες, αλλά σε όσους κατανοούν συστήματα, δεδομένα και κοινωνίες.