Η ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.

Παρατείνεται η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στην Προκήρυξη 2ΓΒ/2026 του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση συνολικά τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων σαράντα επτά (4.747) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του δημοσίου (Β΄ Στάδιο), από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14 15), μέχρι σήμερα Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026 στις 18:00.