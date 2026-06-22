Νέα προκήρυξη ΑΣΕΠ με θέσεις εργασίας και για απόφοιτους Λυκείου.

Βγήκε το ΦΕΚ της προκήρυξης του ΑΣΕΠ 5Κ/2026, το οποίο αφορά 51 μόνιμες προσλήψεις προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, με τη διαδικασία επιλογής να πραγματοποιείται βάσει σειράς προτεραιότητας (μόρια).

Οι θέσεις κατανέμονται σε κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής σε αποφοίτους ΑΕΙ, ΤΕΙ και λυκείου.

Υποβολή αιτήσεων

Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των προκηρυσσόμενων θέσεων, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr).

Επειδή η επεξεργασία των αιτήσεων γίνεται μηχανογραφικά, οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται να συμπληρώσουν τα οικεία τετραγωνίδια/πεδία της αίτησης, καθώς και τους κωδικούς, που αναφέρονται

σε αντίστοιχα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που απαιτούνται και διαθέτουν. Αν οι υποψήφιοι/ες δεν συμπληρώσουν τα τετραγωνίδια/πεδία αυτά ή τους κωδικούς ή αν συμπληρώσουν άλλα τετραγωνίδια ή κωδικούς, πλην εκείνων που αναφέρονται στα συγκεκριμένα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες ή αν τα αναφέρουν σε άλλα σημεία της ηλεκτρονικής αίτησης, δεν λαμβάνονται υπόψη τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες, έστω και αν υποβάλλονται τα σχετικά δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 13 Ιουλίου 2026, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 28 Ιουλίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο

της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής εμφανίζονται στη «Λίστα ηλεκτρονικών αιτήσεων». Ανάλογη ειδοποίηση αποστέλλεται και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

που δήλωσαν οι υποψήφιοι/ες. Παράλληλα, η ηλεκτρονική αίτηση παρέχεται σε εκτυπώσιμη μορφή.

Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και η ανακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

2. Παράβολο δεκαπέντε (15) Ευρώ, το οποίο προμηθεύεται ο/η υποψήφιος/α ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο)

Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να αναγράψει τον κωδικό παραβόλου στο κατάλληλο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της αιτήσεώς του/της, άλλως η αίτηση δεν οριστικοποιείται.

Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Α.Σ.Ε.Π. ολοκληρώνεται επιλέγοντας «Οριστικοποίηση», υπό την προϋπόθεση ότι ο κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ»,ώστε αυτό να δεσμευτεί. Σε κάθε περίπτωση ο/η υποψήφιος/α πρέπει να καταβάλει το αντίτιμο του

παραβόλου που αναγράφει στην αίτησή του/της (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).

Κάθε υποψήφιος/α μπορεί να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (Π.Ε. ή Τ.Ε. ή Δ.Ε.). Στην αίτησή του/της ο/η υποψήφιος/α δηλώνει και τη σειρά των προτιμήσεών του/ της για τις θέσεις, στις οποίες επιθυμεί να διορισθεί/προσληφθεί.

Η υποβολή περισσότερων της μιας αιτήσεων για θέσεις της ίδιας προκήρυξης ή η σώρευση στην αίτηση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού, συνεπάγεται αυτοδικαίως τον αποκλεισμό του/της υποψηφίου/ας από την περαιτέρω διαδικασία.

Στην παρούσα προκήρυξη, οι υποψήφιοι/ες δύνανται να δηλώσουν για όλες τις κλάδο/ειδικότητες των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ τον συνολικό αριθμό προτιμήσεων (κωδικοί θέσεων) χωρίς περιορισμό



