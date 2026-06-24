Η αναγνώριση των ερωτήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας είναι μια απλή διαδικασία, η οποία βασίζεται σε συγκεκριμένα λεκτικά «σημάδια».

Ο πιο προφανής τρόπος είναι όταν η ίδια η εκφώνηση ξεκινά ρητά με τη φράση «Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας …». Ωστόσο, ακόμη και όταν αυτό δεν αναφέρεται ρητά, η ταυτότητα του γνωστικού αντικειμένου αποκαλύπτεται από την ορολογία που χρησιμοποιείται τόσο στο σώμα της ερώτησης όσο και στις υποψήφιες απαντήσεις.

Λέξεις-κλειδιά και νομικοί όροι όπως «ανάκριση», «εισαγγελέας», «μήνυση», «έγκληση» και «κατηγορούμενος» αποτελούν σαφείς δείκτες ότι θα αναζητήσετε την απάντηση στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Παράλληλα, η αναφορά σε έννοιες όπως η «ποινική δίωξη», η «προκαταρκτική εξέταση», η «απολογία», καθώς και ο διαχωρισμός των αδικημάτων σε «κακουργήματα» ή «πλημμελήματα» (και η εκδίκαση αυτών από το «Πλημμελειοδικείο» ή το «Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο» με τη συμμετοχή «ενόρκων»), «φωτογραφίζουν» αμέσως ότι κινούμαστε αποκλειστικά στον χώρο της ποινικής διαδικασίας.

Οι απαντήσεις που δίδονται στις ερωτήσεις των εξετάσεων είναι ενδεικτικές καθώς η ΕΣΔι δεν αναρτά επίσημες απαντήσεις μόνο τα θέματα στην ιστοσελίδα της.

Ερώτηση 29η (ΠΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, η ανάκριση γίνεται:

Α. Μόνο στην έδρα του Πρωτοδικείου κατά τις ώρες λειτουργίας του

Β. Σστο ειδικό γραφείο του ανακριτή κατά τη διάρκεια και της νύκτας και Κυριακές και γιορτές

Γ. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν πρέπει όμως να γίνεται σε ακατάλληλο τόπο και χρόνο. Η ανάκριση μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας και Κυριακές και γιορτές

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 240 ν.4620/2019 «Ως προς τον τόπο και τον χρόνο της κύριας ανάκρισης δεν υπάρχει κανένας περιορισμός, δεν πρέπει όμως να γίνεται σε ακατάλληλο τόπο και χρόνο. Η ανάκριση μπορεί να γίνει και κατά την διάρκεια της νύχτας και Κυριακές και γιορτές»

Ερώτηση 30η(ΠΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, η συζήτηση στο ακροατήριο και η απαγγελία της απόφασης γίνεται:

Α. δημόσια σε όλα τα ποινικά δικαστήρια, εκτός αν πρόκειται για δίκες που είναι πιθανό να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό ακροατών από τον συνηθισμένο

Β. δημόσια σε όλα τα ποινικά δικαστήρια και επιτρέπεται στον καθένα να παρακολουθεί ανεμπόδιστα τις συνεδριάσεις;

Γ. διεξάγεται η συζήτηση ή μέρος της χωρις δημοσιότητα, αν η δημοσιότητα της συνεδρίασης είναι επιβλαβής στα χρηστά ήθη ή συντρέχουν ειδικοί λόγοι να προστατευθεί ο ιδιωτικός ή οικογενειακός βίος των διαδίκων, με απόφαση του προέδρου του Δικαστηρίου

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 329 παρ. 1 ν.4620/2019 «1. Η συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και η απαγγελία της απόφασης, γίνονται δημόσια σε όα τα ποινικά δικαστήρια, και επιτρέπεται στον καθένα να παρακολουθεί ανεμπόδιστα τις συνεδριάσεις […]»

Ερώτηση 31η (ΠΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με κώδικα ποινικής δικονομίας, αίτηση ακύρωσης της διαδικασίας επί πλημμελημάτων υποβάλλεται:

Α. στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, μέσα σε αποτρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την έκδοσή της και αναφέρει τους λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα

Β. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της απόφασης και υποβάλλεται στον εισαγγελέα του Δικαστηρίου και αναφέρει τους λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα

Γ. εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δεκαπέντε ημερών από την έκδοση της απόφασης και υποβάλλεται στο γραμματέα του εφετείου και αναφέρει τους λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 341 παρ. 1 ν.4620/2019 «1. […] Η αίτηση υποβάλλεται στον γραμματέα του δικαστηρίου που εξέδωσε την απόφαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την έκδοσή της και αναφέρει τους λόγους ανώτερης βίας ή το ανυπέρβλητο κώλυμα […]»

Ερώτηση 32η(ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Μετά τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για την διάπραξη αξιόποινης πράξης σε βαθμό πλημμελήματος σε βάρος προσώπου εκ των αναφερόμενων στο άρθρο 110 περ. δ’ ΚΠΔ. Ο Εισαγγελέας Πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη:

Α. Με τη διαβίβαση της δικογραφίας στον Εισαγγελέα Εφετών με σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος

Β. Όταν λάβει την έγκριση του Προϊσταμένου του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών

Γ. Όταν λάβει την έγκριση του Εισαγγελέα Εφετών

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 43 παρ. 2 ν. 4620/2019 «2. Αν διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση […], ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών κινεί την ποινική δίωξη διαβιβάζοντας τη δικογραφία στον εισαγγελέα εφετών με σχέδιο κλητηρίου θεσπίσματος […]»

Ερώτηση 33η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Σε βάρος του Β έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της εξύβρισης μετά από την υποβολή σχετικής έγκλησης από τον Α (παθών) Στο ποινικό δικαστήριο που θα εκδικασθεί η υπόθεση, η δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας θα γίνει:

Α. Από τον παθόντα αυτοπροσώπως

Β. Είτε από τον παθόντα αυτοπροσώπως είτε από ειδικό ή γενικό πληρεξούσιο

Γ. Από συνήγορο που έχει διοριστεί από τον παθόντα

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 83 παρ. 1 ν.4620/2019 «1. Η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας γίνεται είτε με έγκληση είτε με άλλο έγγραφο, έως την περάτωση της ανάκρισης (άρθρο 308) προς τον αρμόδιο εισαγγελέα, είτε αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο που έχει έγγραφη πληρεξουσιότητα, ειδική ή γενική […]»

Ερώτηση 34η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Οι Α και Β κατηγορούνται για το ίδιο αδίκημα. Στο ακροατήριο, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, ο Α, με την απολογία του, ομολογεί ότι τέλεσε το συγκεκριμένο αδίκημα μαζί με τον Β. Η απολογία αυτή:

Α. Λαμβάνεται υπόψη για την καταδίκη του Β

Β. Δεν λαμβάνεται υπόψη για την καταδίκη του Β

Γ. Λαμβάνεται υπόψη υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 211 ν.4620/2019 «Η μαρτυρική κατάθεση ή η παροχή εξηγήσεων ή η απολογία προσώπου συγκατηγορούμενου για την ίδια πράξη δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη για την καταδίκη του κατηγορούμενου, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρητά κατανομαζόμενο στην απόφαση, αποδεικτικό μέσο»

Ερώτηση 35η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας άδεια απουσίας ενόρκου δίνεται:

Α. με απόφαση του δικαστικού συμβουλίου κατόπιν αίτησης του ενόρκου κατά τη διάρκεια της συνόδου

Β. με απόφαση του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης του ενόρκου κατά τη σύνοδο

Γ. με απόφαση των τακτικών δικαστών του μικτού ορκωτού δικαστηρίου, κατόπιν αίτησης του ενόρκου, με την οποία μπορεί κατά τη διάρκεια της συνόδου να του δοθεί άδεια απουσίας

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 393 παρ. 1 και 2 ν. 4620/2019 «1. Με αίτηση του ενόρκου μπορεί κατά τη διάρκεια της συνόδου να του δοθεί άδεια απουσίας. 2. Η άδεια δίνεται με απόφαση των τακτικών δικαστών του μικτού ορκωτού δικαστηρίου μόνο αν διαπιστωθεί αιτιολογημένα ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη να απέχει ο ένορκος από τις συνεδριάσεις ή να απομακρυνθεί από την έδρα του δικαστηρίου και πιθανοογείται ότι δεν θα προκύψουν από τον λόγο αυτό δυσκολίες για να κληρωθούν ένορκοι, ώστε να συζητηθούν οι υποθέσεις»

Ερώτηση 36η (ΤΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας η καταδικαστική απόφαση και κάθε διάταξη του δικαστή ή του εισαγγελέα εκτελείται:

Α. όταν γίνει τελεσίδικη εκτός αν ορίζεται διαφορετικά

Β. όταν γίνει αμετάκλητη

Γ. μόλις γίνει αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 545 ν.4620/2019 «Η καταδικαστική απόφαση και κάθε διάταξη του δικαστή ή του εισαγγελέα εκτλείται μόλις γίνει αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις»

Ερώτηση 37η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ο Α εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών για να δικαστεί σε πρώτο βαθμό για πλημμέλημα που υπάγεται στην αρμοδιότητα του ως άνω Δικαστηρίου. Όμως, δεν έχει διορίσει δικηγόρο για την υπερασπισή του. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου:

Α. θα διορίσει υποχρεωτικά δικηγόρο στον Α

Β. θα διορίσει δικηγόρο, μόνο αν ο Α το ζητήσει

Γ. δεν απαιτείται ο διορισμός δικηγόρου για την υπεράσπιση κατηγορουμένου για πλημμέλημα

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 340 παρ. 1 ν.4620/2019 «1. Ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανίζεται αυτοπροσώπως στο ακροατήριο κατά τη συζήτηση, μπορεί επίσης να διορίζει δικηγόρο ως συνήγορο για την υπεράσπισή του. Στα κακουργήματα και στα πλημμελήματα για τα οποία ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών ή τα οποία ανήκουν στην καθ’ ύλην αρμοδιότητα του τριμελούς πλημμελειοδικείου, ο πρόεδρος του δικαστηρίου διορίζει υποχρεωτικά συνήγορο σε όσους κατηγορούμενος δεν έχουν από πίνακα που καταρτίζει τον Ιανουάριο κάθε έτους το διοικητικό συμβούλιο του οικείου δικηγορικού συλλόγου […]»

Ερώτηση 38η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Ανήλικος καταδικάζεται από το Μονομελές Δικαστήριο Ανηλίκων σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων. Δικαίωμα άσκησης έφεσης έχει:

Α. Ο ανήλικος και ο Εισαγγελέας

Β. Μόνο ο ανήλικος

Γ. Ο ανήλικος πάντα και ο Εισαγγελέας υπό προϋποθέσεις

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 489 ν.4620/2019 «Εκείνος που καταδικάστηκε και ο εισαγγελέας έχουν δικαίωμα να ασκήσουν έφεση: […] γ) κατά της απόφασης του μονομελούς και τριμελούς δικαστηρίου ανηλίκων με την οποία καταδικάστηκε ο ανήλικος σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή επιβλήθηκαν σε αυτόν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα […]»

Ερώτηση 39η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο αθώωσε τον κατηγορούμενο για πλημμέλημα για το οποίο η ποινική δίωξη ασκήθηκε κατόπιν μήνυσης και επέβαλε στο μηνυτή τα δικαστικά έξοδα, γιατί έκρινε ότι η μήνυση ήταν εντελώς ψευδής και έγινε με δόλο. Το ποσό των εξόδων είναι:

Α. 400 ευρώ

Β. 800 ευρώ

Γ. 3000 ευρώ

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 577 παρ. 2 ν.4620/2019 «2. Το ποσό των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση και το ύψος τους καθορίζεται ως εξής: α) επί αποφάσεων Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από διακόσια (200) μέχρι τετρακόσια (400) ευρώ […]» Άρθρο 580 παρ. 1 & 2 ν.4620/2019 «1. Τα δικαστικά συμβούλια και τα ποινικά δικαστήρια, όταν αποφαίνονται για υποθέσεις όπου η δίωξη έγινε με έγκληση ή με μήνυση, επιβάλλουν α δικαστικά έξοδα σε βάρος καθενός από εκείνους που έκαναν τη μήνυση ή την έγκληση, αν κρίνουν ότι η μήνυση ή έγκληση ήταν εντελώς ψευδής και έγινε με δόλο ή βαριά αμέλεια ή από τάση δικομανίας […]. 2. Το ποσό των εξόδων που κατά την παρ. 1 επιβάλλεται από το δικαστήριο, σε βάρος καθενός από εκείνους που έκαναν ψευδή έγκληση ή μήνυση σύμφωνα με την παρ. 1 είναι ίσο με το διπλάσιο του μεγίστου ποσού που επιβάλλεται στον κατηγορούμενο που καταδικάζεται»

Ερώτηση 40η (ΔΕ Δ ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον κώδικα ποινικής δικονομίας οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με συνήγορο:

Α. σε κάθε ανακριτική πράξη

Β. σε κάθε ανακριτική πράξη, με εξαίρεση την εξέταση των μαρτύρων και των κατηγορουμένων

Γ. σε κάθε ανακριτική πράξη με τη συναίνεση του υπόπτου ή του κατηγορούμενου

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 92 παρ. 1 ν.4620/2019 «1. Οι διάδικοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται με συνήγορο σε κάθε ανακριτική πράξη, με εξαίρεση την εξέταση των μαρτύρων και των κατηγορουμένων […]»

Ερώτηση 41η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον ΚΠΔ αίτηση για ακύρωση της απόφασης μπορεί να υποβληθεί:

Α. όταν δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης

Β. όταν δεν μπορεί να ασκηθεί αναίρεση κατά της απόφασης

Γ. όταν δεν μπορεί να ασκηθεί αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, κατά της απόφασης

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 430 παρ. 1 εδ. α ν.4620/2019 «1. Ο κατηγορούμενος που δεν εμφανίστηκε από συνήγορο, εφόσον δεν μπορεί να ασκηθεί έφεση κατά της απόφασης, μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της […]»

Ερώτηση 42η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον ΚΠΔ, στη δικαιοδοσία των Ελληνικών Ποινικών Δικαστηρίων δεν εμπίπτουν:

Α. ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Β. τα μέλη της κυβέρνησης

Γ. οι διπλωματικοί αντιπρόσωποι ξένων κρατών που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 2 περ β) ν.4620/2019 «Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εμπίπτουν: […] β) διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα […]»

Ερώτηση 43η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Η προσωρινή κράτηση:

Α. απαιτεί απόφαση αρμόδιου δικαστικού οργάνου, με συγκεκριμένα όρια διάρκειας

Β. μπορεί να διαρκεί απεριόριστα

Γ. μπορεί να αποφασιστεί μόνο μετά από καταδίκη

Ενδεικτική απάντηση: Α

Ερώτηση 44η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Πώς ασκείται η ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα; (ανάπτυξης)

Ενδεικτική απάντηση: Η ποινική δίωξη ασκείται από τον Εισαγγελέα όταν λάβει μήνυση ή αναφορά και μπορεί να κινηθεί με παραγγελία ανάκρισης, με απευθείας, κλήση του κατηγορούμενου στο ακροατήριο, με διαβίβαση της δικογραφίας στον εισαγγελέα εφετών ή με αίτηση έκδοσης ποινικής διαταγής (άρθρο 43 παρ. 1 ΚΠΔ)

Ερώτηση 45η (ΔΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ποιος αποκτά την ιδιότητα του κατηγορουμένου;

Α. Αυτός που έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από τον Εισαγγελέα και αυτός που του αποδίδεται αξιόποινη πράξη σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης

Β. Αυτός που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό από ποινικό δικαστήριο και εκκρεμεί η κατ’ έφεση δίκη του

Γ. Αυτός που έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση ποινικού δικαστηρίου

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 72 ν.4620/2019 «Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη»

Ερώτηση 46η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Η αρχή της έγγραφης διαδικασία κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, αληθώς σημαίνει, πως:

Α. για κάθε ανακριτική πράξη κατά τη διάρκεια της προδικασίας, συντάσσεται έκθεση κατ’ άρθρα 148 επ. ΚΠΔ

Β. δεν επιτρέπεται σε οποιονδήποτε πολίτη, να παρίσταται και να παρακολουθεί τη διενέργεια των επιμέρους ανακριτικών πράξεων

Γ. αφορά τον τρόπο προσδιορισμού των προσώπων που συμπράττουν κατά την ανάκριση

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 241 ν.4620/2019 «Η ανάκριση γίνεται πάντοτε εγγράφως και χωρίς δημοσιότητα, διενεργείται με την παρουσία δικαστικού γραμματέα ή δεύτερου ανακριτικού υπαλλήλου ή, αν δεν υπάρχουν αυτοί, με παρουσία δύο μαρτύρων που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 150. Αν δεν είναι δυνατό να βρεθούν τέτοιοι μάρτυρες, όποιος διενεργεί την ανάκριση είναι υποχρεωμένος να την ολοκληρώσει και μόνος του. Για κάθε ανακριτική πράξη συντάσσεται έκθεση σύμφωνα με τους νόμιμους τύπους»

Ερώτηση 47η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 350 ΚΠΔ, πριν ακόμα αρχίσει η εξέταση μαρτύρων, ο διευθύνων τη συζήτηση παραγγέλλει στους μάρτυρες να αποχωρήσουν στο δωμάτιο που είναι προορισμένο γι’ αυτούς. Σκοπός της διάταξης είναι:

Α. οι μάρτυρες να μένουν ανεπηρέαστοι από το περιεχόμενο της κατάθεσης ήδη εξετασθέντων μαρτύρων

Β. οι μάρτυρες να διαβάζουν τα έγγραφα που βρίσκονται στη δικογραφία για να ενημερωθούν

Γ. να διευκολύνουν στην ομαλή διεξαγωγή της ποινικής δίκκης, ούτως ώστε κάθε ένα αποδεικτικό μέσο να εξετάζεται κεχωρισμένως

Ενδεικτική απάντηση: Α

Ερώτηση 48η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Η παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης γίνεται:

Α. από τον ίδιο το δικαιούμενο ή από αντιπρόσωπο με ειδικό πληρεξούσιο σε συμβολαιογράφο στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται σχετική έκθεση

Β. από συγγενείς α’ βαθμού με απλή έγγραφη δήλωση του δικαιούμενου

Γ. από οποιοδήποτε συγγενή με απλή δήλωση του δικαιούμενου

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 54 παρ. 1 ν. 4620/2019 «1. Η παραίτηση από το δικαίωμα έγκλησης γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούμενο ή από αντιπρόσωπό του που έχει ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται σχετική έκθεση»

Ερώτηση 49η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Καθήκοντα γραμματέα στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, εκτελεί:

Α. υπάλληλος της γραμματείας του Εφετείου

Β. υπάλληλος της γραμματείας του Πρωτοδικείου

Γ. υπάλληλος της γραμματείας της Εισαγγελείας

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 7 παρ. 5 ν.4620/2019 «5. Καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου […]»

Ερώτηση 50η (ΤΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Για την αιτιολογία μιας καταδικαστικής ποινικής απόφασης:

Α. αρκεί η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου

Β. δεν αρκεί η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου

Γ. αρκεί η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου, όταν πρόκειται για κακούργημα

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 139 παρ. 1 εδ. β’ ν.4620/2019 «[…] Μόνο η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου δεν αρκεί για την αιτιολογία»

Ερώτηση 51η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ιστορικό: Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο εκδικάζεται μια υπόθεση κλοπής (άρθρο 372 ΠΚ). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο κατηγορούμενος ισχυρίζεται ότι το αντικείμενο που αφαίρεσε του ανήκει κατά κυριότητα βάσει μας κληρονομίας που εκκρεμεί στο αστικό δικαστήριο. Ζητά από το ποινικό δικαστήριο να αναβάλλει τη δίκη μέχρι να αποφανθεί το πολιτικό δικαστήριο για την κυριότητα.

Ερώτημα: Έχει το ποινικό δικαστήριο την εξουσία να εξετάσει ζητήματα αστικής φύσης που επηρεάζουν την ποινική δίκη, όπως εν προκειμένω το ζήτημα της κυριότητας επί του φερομένου ως κλοπιμαίου κινητού πράγματος ή πρέπει να αναβάλει υποχρεωτικά την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι το τέλος της πολιτικής δίκης; (ανάπτυξης)

Ενδεικτική απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 61 εδ. α’ ν. 4620/2019 «όταν στο πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο εκκρεμεί δίκη για ζήτημα που ανήκει στην αρμοδιότητα των πολιτικών ή διοικητικών δικαστηρίων, που έχει όμως σχέση με την ποινική δίκη, μπορεί το ποινικό δικαστήριο κατά την κρίση να αναβάλει την ποινική δίκη ώς το τέλος της πολιτικής ή διοικητικής […]».

Ερώτηση 52η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ιστορικό: Σε μια δίκη για σωματική βλάβη, το δικαστήριο έρχεται αντιμέτωπο με τις εξής καταστάσεις: Έχει κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας η σύζυγος του κατηγορουμένου, η οποία δηλώνει ότι δεν επιθυμεί να καταθέσει τίποτα εναντίον του. Επίσης, απουσιάζει ένας αυτόπητης μάρτυρας. Ο Εισαγγελέας δηλώνει ότι ο απών μάρτυρας είναι «ουσιώδης», ότι η κατάθεσή του είναι απαραίτητη για την αποκάλυψη της αλήθειας και προτείνει την αναβολή της δίκης.

Ερωτήματα: 2α) Έχει δικαίωμα η σύζυγος του κατηγορουμένου να αρνηθεί τη μαρτυρία της; 2β) Ποιο κριτήριο θέτει ο νόμος προκειμένου να αναβάλει το δικαστήριο την εκδίκαση της υπόθεσης λόγω απουσίας κάποιου μάρτυρα; 2γ) Όταν η δίκη αναβάλλεται σε ρητή δικάσιμο (συγκεκριμένη ημερομηνία), λόγω της απουσίας κάποιου μάρτυρα, χρειάζεται νέα κλήτευση των υπολοίπων μαρτύρων και του κατηγορουμένου, που ήταν παρόντες; (ανάπτυξης)

Ενδεικτική απάντηση: 2α) Ναι, η σύζυγος έχει δικαίωμα να αρνηθεί τη μαρτυρία της στο ακροατήριο σύμφωνα με το άρθρο 222 εδ. α’ ν.4620/2019. 2β) Το κριτήριο για την αναβολή λόγω απουσίας μάρτυρα είναι αν η εμφάνισή του κρίνεται αναγκαία για την αποκάλυψη της αλήθειας, σύμφωνα με το άρθρο 352 παρ. 1 ν. 4620/2019. 2γ) Όχι, δεν απαιτείται νέα κλήτευση, σύμφωνα με το άρθρο 349 παρ. 3 ν.4620/2019, η αναβολή γίνεται σε ρητή δικάσιμο, την οποία το δικαστήριο ανακοινώνει στους παρόντες (διαδίκους, μάρτυρες, πραγματογνώμονες) και η ανακοίνωση αυτή επέχει θέση κλήτευσης. Συνεπώς, κλητεύονται μόνο οι απόντες.

Ερώτηση 53η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Ιστορικό: Κατά τη διάρκεια δίκης στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο για την κατηγορία της σωματικής βλάβης από αμέλεια, ο συνήγορος υπεράσπισης υποβάλλει ένα αυτοτελή ισχυρισμό-αίτημα για την αναγνώριση στο πρόσωπο του κατηγορούμενου της ελαφρυντικής περίστασης του πρότερου σύννομου βίου (άρθρο 84 παρ. 2α ΠΚ). Ο δικαστής, προκειμένου να κερδίσει χρόνο λόγω του φορτωμένου πινακίου, προχωρά αμέσως στην απόρριψη του ισχρυσιμού-αιτήματος με μία σύντομη προφορική αιτιολογία, χωρίς να ζητήσει προηγουμένως την πρόταση του παριστάμενου Εισαγγελέα και χωρίς να δώσει τον λόγο στον κατηγορούμενο για να δευτερολογήσει επί του συγκεκριμένου αιτήματος. Στη συνέχεια, εκδίδει την τελική απόφαση, με την οποία απορρίπτει το αίτημα του κατηγορουμένου περί αναγνώρισης στο πρόσωπό του της παραπάνω ελαφρυντικής περίστασης. Αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης, ο συνήγορος του κατηγορουμένου αφού ζήτησε και έλαβε το λόγο από τον δικαστή, διαμαρτυρήθηκε ότι η εν λόγω απόφαση είναι άκυρη.

Ερώτημα: Πώς χαρακτηρίζετε από άποψη νομιμότητας από την παραπάνω περιγραφόμενη διαδικασία έκδοσης της παρεμπίπτουσας απόφασης περί απόρριψης του ως άνω αυτοτελούς ισχυρισμού-αιτήματος του κατηγορούμενου; (ανάπτυξης)

Ενδεικτική απάντηση: Η διαδικασία είναι παράνομη και η απόφαση πάσχει από απόλυτη ακυρότητα (άρθρο 171 παρ. 1 ν.4620/2019), καθώς ο δικαστής παρέλειψε να ζητήσει την πρόταση του εισαγγελέα και να δώσει τον λόγο στον κατηγορούμενο (άρθρο 367 παρ. 1 ν.4620/2019). Η στέρηση του δικαιώματος του κατηγορούμενου να μιλήσει τελευταίος επί του αυτοτελούς ισχυρισμού παραβιάζει τη ρητή διάταξη του άρθρου 367 παρ. 3 ν.4620/2019.

Ερώτηση 54η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, πότε μια καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου είναι εκτελεστή;

Α. μόλις καθαρογραφεί στο ειδικό βιβλίο του δικαστηρίου

Β. μόλις γίνει αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά

Γ. όταν κοινοποιηθεί εγγράφως στον καταδικασθέντα από δικαστικό επιμελητή

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 545 ν. 4620/2019 «Η καταδικαστική απόφαση και κάθε διάταξη του δικαστή ή του εισαγγελέα εκτελείται μόλις γίνει αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις»

Ερώτηση 55η (ΠΕ Ε ΣΕΙΡΑ)

Τι προβλέπει ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος αρνηθεί να απολογηθεί ή να απαντήσει σε ερώτηση;

Α. η άρνηση αυτή αναγράφεται υποχρεωτικά στα πρακτικά

Β. ο κατηγορούμενος τιμωρείται αμέσως με πρόστιμο για απείθεια

Γ. θεωρείται αυτόματα ότι ο κατηγορούμενος ομολογεί την ενοχή του

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 365 παρ. 3 ν.4620/2019 «3. Αν ο κατηγορούμενος αρνηθεί να απολογηθεί ή να απαντήσει σε ερώτηση, αυτό αναγράφεται στα πρακτικά»