Με τις γραπτές εξετάσεις της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων να διεξάγονται το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουλίου (ήτοι 4-5/7/2026), έχει μείνει να καλύψουμε τα θέματα εξετάσεων του Κώδικα Ποινικής και Πολιτικής Δικονομίας. Σήμερα, θα δούμε τις πρώτες ερωτήσεις της Ποινικής Δικονομίας και πάμε να προβληματιστούμε με ότι απασχόλησε τους εκάστοτε υποψηφίους.

Ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας και ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας αποτελούν δύο από τα πιο απαιτητικά γνωστικά αντικείμενα της εξεταστέας ύλης, καθώς απαιτείται κατανόηση της δικονομικής λογικής που διέπει τις διατάξεις τους. Οι ερωτήσεις που ακολουθούν τέθηκαν στους πρώτους εισαγωγικούς διαγωνισμούς της ΕΣΔι Δικαστικών Υπαλλήλων και επιχειρούν να αναδείξουν ακριβώς αυτή τη λογική, εστιάζοντας σε σημεία όπου συχνά παρατηρείται σύγχυση.

Σας προτείνω να μην βιάζεστε να βρείτε τη σωστή απάντηση. Διαβάστε προσεκτικά κάθε ερώτηση (αλλά και τις απαντήσεις που σας δίνονται), σκεφτείτε ποια διάταξη ενεργοποιείται και γιατί, και στη συνέχεια ελέγξτε αν η σκέψη σας ήταν ορθή.

Οι ενδεικτικές απαντήσεις έχουν δοθεί με την εκάστοτε νομοθεσία και τις τροποποιήσεις όπως ίσχυαν την περίοδο εκείνη που διεξήχθησαν οι εξετάσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι και τη Γ Σειρά, η εξεταστική επιτροπή δεν ζητούσε να δοθεί άρθρο που να επεξηγεί πού βρήκατε την απάντηση. Από τη Δ Σειρά, έχουν όλα αλλάξει, μαζί με την σωστή απάντηση (Α, Β, Γ ή ακόμα και Δ) ζητούν και να δώσετε άρθρο και παράγραφο του νόμου στον οποίο καταφύγατε για να βρείτε τη σωστή απάντηση. Τέλος, δεν ξεχνάμε ότι οι απαντήσεις που δίδονται είναι ενδεικτικές καθώς η Σχολή δεν δημοσιοποιεί τις επίσημες απαντήσεις.

Ξεκινάμε!

Ερώτηση 1η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 51 παρ. 2 ΚΠΔ «ο εισαγγελέας πλημμελειοδικών εξετάζει την έγκληση που έλαβε και αν κρίνει ότι αυτή δεν στηρίζεται στον νόμο ή είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της […] την απορρίπτει με διάταξή του, η οποία περιλαμβάνει συνοπτική αιτιολογία και επιδίδεται στον εγκαλούντα»

Ερώτηση 2η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 55 παρ. 1 ΚΠΔ «ο εγκαλών έχει δικαίωμα μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοση της διάταξης του εισαγγελέα πλημμελειοδικών […], να προσφύγει κατά αυτής στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών […]»

Ερώτηση 3η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 221 ΚΠΔ «Χωρίς όρκο εξετάζονται στην ανάκριση και στην κύρια διαδικασία, όσοι: […] δ) παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας […]»

Ερώτηση 4η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 371 ΚΠΔ «Στις περιπτώσεις που ο νόμος ορίζει ότι η δικαστική απόφαση πρέπει να δημοσιευθεί στον τύπο, το δικαστήριο πρέπει να καθορίσει στην ίδια την απόφαση αν πρέπει να δημοσιευτεί ολόκληρη ή μόνο ορισμένα τμήματά της και σε ποια η ποιες εφημερίδες»

Ερώτηση 5η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 148 ΚΠΔ «Έκθεση ονομάζεται το έγγραφο που συντάσσει δημόσιος υπάλληλος ο οποίος εκπληρώνει καθήκοντα στην ποινική διαδικασία για να βεβαιώσει πράξεις που έκανε ο ίδιος ή άλλος αρμόδιος δημόσιος υπάλληλος, με τον οποίο συμπράττει ή δηλώσεις τρίτων προσώπων που απευθύνονται σε αυτούς»

Ερώτηση 6η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 233 παρ. 1 και 2 ΚΠΔ «1. Σε οποιοδήποτε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, όταν πρόκειται να εξετασθεί ύποπτος, κατηγορούμενος ή μάρτυρας ο οποίος δεν ομιλεί ή δεν κατανοεί επαρκώς την ελληνική γλώσσα, του παρέχεται χωρίς καθυστέρηση διερμηνεία […] Το, κατά τα ανωτέρω εδάφια, δικαίωμα σε διερμηνεία περιλαμβάνει την προσήκουσα συνδρομή σε άτομα με πρόβλημα ακοής ή ομιλίας. Σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ο εξετάζων εξακριβώνει με κάθε πρόσφορο μέσο κατά πόσον ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος ομιλεί και κατανοεί την ελληνική γλώσσα και αν χρειάζεται την συνδρομή διερμηνεία […]. 2. Ο διορισμός του διερμηνέα γίνεται από πίνακα που καταρτίζεται από το συμβούλιο πλημμελειοδικών, […]»

Ερώτηση 7η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 367 παρ. 1 ΚΠΔ «Όταν τελειώσει η αποδεικτική διαδικασία, ο διευθύνων τη συζήτηση δίνει τον λόγο στον εισαγγελέα, έπειτα στον παριστάμενο για την υποστήριξη της κατηγορίας, ο οποίος δεν μπορεί να επεκταθεί στο θέμα της ποινής που πρέπει να επιβληθεί, και τέλος δίνει τον λόγο στον κατηγορούμενο»

Ερώτηση 8η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 16 παρ. 2 ΚΠΔ «[…] Αν η αίτηση αφορά την εξαίρεση ολόκληρου του πολυμελούς δικαστηρίου ή περισσότερων από το ήμισυ των μελών της σύνθεσης αυτού, η κατάθεσή της γίνεται τουλάχιστον οχτώ (8) ημέρες πριν από την ημέρα που έχει προσδιοριστεί για τη συζήτηση της υπόθεσης»

Ερώτηση 9η (ΤΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 54 παρ. 1 ΚΠΔ «η παραίτηση από το δικαίωμα της έγκλησης γίνεται από τον ίδιο τον δικαιούμενο ή από αντιπρόσωπό του που έχει ειδική πληρεξουσιότητα κατά το άρθρο 42, σε συμβολαιογράφο, στον εισαγγελέα ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό υπάλληλο και συντάσσεται σχετική έκθεση»

Ερώτηση 10η (ΤΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 140 ΚΠΔ «Τα πρακτικά της συνεδρίασης συντάσσονται από τον γραμματέα με ευθύνη δική του, καθώς και με ευθύνη του δικαστή που διευθύνει τη συζήτηση»

Ερώτηση 11η (ΤΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 7 παρ. 5 ΚΠΔ «Καθήκοντα γραμματέα στο μικτό ορκωτό δικαστήριο εκτελεί υπάλληλος της γραμματείας του πρωτοδικείου […]»

Ερώτηση 12η (ΤΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 329 παρ. 1 ΚΠΔ «Η συζήτηση στο ακροατήριο, καθώς και η απαγγελία της απόφασης, γίνονται δημόσια σε όλα τα ποινικά δικαστήρια, και επιτρέπεται στον καθένα να παρακολουθεί ανεμπόδιστα τις συνεδριάσεις. Απαγορεύεται όμως η παρουσία στο ακροατήριο προσώπων που κατά την ελεύθερη κρίση εκείνου που διευθύνει τη συζήτηση δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους»

Ερώτηση 13η (ΤΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 38 παρ. 3 ΚΠΔ «η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που υπάρχουν και αφορούν τη αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις»

Ερώτηση 14η (ΤΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 2 ΚΠΔ «Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εμπίπτουν α) οι αρχηγοί των ξένων κρατών β) οι διπλωματικοί αντιπρόσωποί τους που είναι διαπιστευμένοι στην Ελλάδα […]»

Ερώτηση 15η (ΔΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 329 παρ. 2 ΚΠΔ «Τα δικαστήρια ανηλίκων συνεδριάζουν κεκλεισμένων των θυρών. Εκτός των διαδίκων, των συνηγόρων τους και των επιμελητών ανηλίκων, μπορούν να παρίστανται οι γονείς ή οι τρίτοι που ασκούν την γονική μέριμνα ή οι επίτροποι, καθώς και οι αντιπρόσωποι της οικείας εταιρίας προστασίας ανηλίκων […]»

Ερώτηση 16η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 70 παρ. 1 ΚΠΔ «Διάδικοι στην ποινική δίκη είναι ο ύποπτος, ο κατηγορούμενος και αυτός που παρίστανται για την υποστήριξη της κατηγορίας. Την ιδιότητα του υπόπτου φέρουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 244»

Ερώτηση 17η (ΠΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 72 ΚΠΔ «Την ιδιότητα του κατηγορουμένου την αποκτά εκείνος εναντίον του οποίου ο εισαγγελέας άσκησε ρητά την ποινική δίωξη και εκείνος στον οποίο σε οποιοδήποτε στάδιο της ανάκρισης αποδίδεται η αξιόποινη πράξη…»

Ερώτηση 18η (ΠΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 139 παρ. 1 ΚΠΔ «Οι αποφάσεις, οι ποινικές διαταγές και τα βουλεύματα, καθώς και οι διατάξεις του ανακριτή και του εισαγγελέα, πρέπει να αιτιολογούνται ειδικά και εμπεριστατωμένα, ενώ η καταδικαστική απόφαση και το παραπεμπτικό βούλευμα πρέπει να αναφέρουν και τον αριθμό του άρθρου του ποινικού νόμου που εφαρμόζεται. Μόνη η επανάληψη της διατύπωσης του νόμου δεν αρκεί για την αιτιολογία.»

Ερώτηση 19η (ΠΕ Γ ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 329 παρ. 3 ΚΠΔ «Αν πρόκειται για δίκες που είναι πιθανό να προσελκύσουν μεγαλύτερο αριθμό ακροατών από τον συνηθισμένο, οι οποίοι μπορεί εξαιτίας της ανεπάρκειας του χώρου στον οποίο διεξάγεται η δίκη να εμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας, ο πρόεδρος του δικαστηρίου σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα ορίζουν τον αριθμό των ακροατών, οπότε επιτρέπεται χωρίς διάκριση η είσοδος στον καθένα, ωσότου συμπληρωθεί αυτός ο αριθμός»

Ερώτηση 20η (ΠΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 222 ΚΠΔ «Σύζυγος και συγγενείς εξ αίματος του κατηγορουμένου έως και τον τρίτο βαθμό, έχουν δικαίωμα να αρνηθούν τη μαρτυρία τους και στην προδικασία και στο ακροατήριο. Η διάταξη εφαρμόζεται και όταν μόνο ένας από τους κατηγορουμένους που μαζί δικάζονται έχει την παραπάνω σχέση με τον μάρτυρα. Όταν κατηγορείται ανήλικος, η μαρτυρία των συγγενών που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου είναι υποχρεωτική…»

Ερώτηση 21η (ΠΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 331 ΚΠΔ «Η διαδικασία στο ακροατήριο διεξάγεται προφορικά»

Ερώτηση 22η (ΠΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 545 ΚΠΔ «Η καταδικαστική απόφαση και κάθε διάταξη του δικαστή ή του εισαγγελέα εκτελείται μόλις γίνει αμετάκλητη, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά σε ειδικές περιπτώσεις»

Ερώτηση 23η (ΠΕ Β ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 183 ΚΠΔ «Αν απαιτούνται ειδικές γνώσεις ορισμένης επιστήμης ή τέχνης για να γίνει ακριβής διάγνωση και κρίση κάποιου γεγονότος, οι ανακριτικοί υπάλληλοι ή το δικαστήριο μπορούν αυτεπαγγέλτως ή με αίτηση κάποιου διαδίκου ή του εισαγγελέα να διατάξουν πραγματογνωμοσύνη. Η πραγματογνωμοσύνη διατάσσεται υποχρεωτικά, αν ο νόμος ρητά επιβάλλει τη διεξαγωγή της»

Ερώτηση 24η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 142 παρ. 2 ΚΠΔ «[…] Αν ο γραμματέας που συμμετείχε στη συζήτηση απομακρύνθηκε από την υπηρεσία ή πέθανε πριν από την καθαρογράφηση, τα πρακτικά συντάσσει όποιος διευθύνει τη γραμματεία του δικαστηρίου ή ο αναπληρωτής του με βάση τα πρόχειρα πρακτικά και τα σχετικά έγγραφα που βρίσκονται στο δικαστικό γραφείο τα πρακτικά υπογράφονται από αυτόν και από τον διευθύνοντα τη συζήτηση σύμφωνα με τα παραπάνω […]»

Ερώτηση 25η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 53 ΚΠΔ «κατ’ εξαίρεση, στις περιπτώσεις που ορίζονται ρητά στον Ποινικό Κώδικα ή σε άλλους νόμους, η ποινική δίωξη γίνεται με έγκληση του παθόντος […]»

Ερώτηση 26η (ΔΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 2 ΚΠΔ «Στη δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων δεν εμπίπτουν: […] στ) όλα τα άλλα πρόσωπα που απολαμβάνουν το προνόμιο της ετεροδικίας με βάση είτε συμβάσεις που έχουν συναφθεί με άλλα κράτη είτε διεθνή έθιμα που γίνονται αποδεκτά από όλα τα κράτη»

Ερώτηση 27η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 7 παρ. 1 ΚΠΔ «[…] το μικτό ορκωτό δικαστήριο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του, δύο (2) πρωτοδίκες και τέσσερις (4) ενόρκους […]»

Ερώτηση 28η (ΠΕ Α ΣΕΙΡΑ)

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Άρθρο 4 παρ. 1 ΚΠΔ «το συμβούλιο των πλημμελειοδικών και το τριμελές πλημμελειοδικείο συγκροτείται από τον πρόεδρο πρωτοδικών ή τον αναπληρωτή του και δύο πρωτοδίκες»