Τα θέματα που ακολουθούν έχουν τεθεί σε όλους τους προηγούμενους διαγωνισμούς της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων και αποτελούν πολύτιμο εργαλείο προετοιμασίας. Μέσα από 99 πραγματικές ερωτήσεις οι υποψήφιοι μπορούν να εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία των εξετάσεων και να αξιολογήσουν το επίπεδο των γνώσεων τους.

Συγκέντρωσα για εσάς όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν στους πέντε εισαγωγικούς διαγωνισμούς της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων και αφορούν στις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων (ν. 4798/2021).

Από τη μελέτη και την επίλυση των ερωτημάτων αυτών προκύπτουν δύο βασικά συμπεράσματα:

Α) καμία διάταξη δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα, καθώς οι εξεταστές έχουν αντλήσει θέματα από ολόκληρο σχεδόν το εύρος του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων,

Β) ορισμένες διατάξεις εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα και φαίνεται να αποτελούν «αγαπημένες» επιλογές των εξεταστών, ενδεικτικά, το άρθρο 89 (9 φορές), το άρθρο 7 (8 φορές), το άρθρο 118 (3 φορές), το άρθρο 88 (5 φορές), το άρθρο 166 (6 φορές), το άρθρο 178 (5 φορές), το άρθρο 3 (3 φορές), το άρθρο 13 (6 φορές), το άρθρο 113 (4 φορές), το άρθρο 123 (3 φορές) και το άρθρο 149 (4 φορές).

Σημειώνεται ότι οι απαντήσεις έχουν διατυπωθεί με βάση το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο διεξαγωγής κάθε διαγωνισμού. Πρόκειται για ενδεικτικές απαντήσεις, καθώς η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών δεν δημοσιεύει επίσημο πίνακα απαντήσεων μαζί με τα θέματα των εξετάσεων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1β) ν.4798/2021) «1. […] β) όσοι έχουν παραπεμφθεί […] με απευθείας κλήση για κακούργημα […] μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 12 παρ. 3 ν. 4798/2021) «3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση […]»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 16 παρ. 3 ν.4798/2021) «3. Ο δικαστικός υπάλληλος του οποίου η πράξη διορισμού ανακλήθηκε κατά την παρ. 2 υπέχει τις ευθύνες των δικαστικών υπαλλήλων για τον χρόνο κατά τον οποίο άσκησε τα καθήκοντά του. Η ανάκληση του διορισμού του δεν επιδρά στο κύρος των πράξεων του»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: άρθρο 89 παρ. 6 ν.4798/2021) «Ο δικαστικός υπάλληλος που υπέβαλε προσφυγή ή υπόμνημα έχει δικαίωμα πρόσβασης στα στοιχεία του φακέλου που τον αφορούν, υπό την ευθύνη του προέδρου του συμβουλίου, […]. Δικαιούται επίσης να υποβάλλει, υπομνήματα πριν από τη συνεδρίαση, καθώς και μετά από αυτήν εντός της προθεσμίας που θα του χορηγήσει ο πρόεδρος»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 93 παρ. 3 ν.4798/2021) «Η σύσκεψη των προϊσταμένων οργανικών μονάδων συγκαλείται από τον δικαστικό υπάλληλο που διευθύνει τις υπηρεσίες της γραμματείας του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας ή τον αρχαιότερο προϊστάμενο διεύθυνσης ή τον αρχαιότερο προϊστάμενο τμήματος ή, αν το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) των υπηρετούντων προϊσταμένων, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο (2)»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 101 παρ. 4 & 5 ν.4798/2021) «4. Η κανονική άδεια χορηγείται υποχρεωτικώς στον δικαστικό υπάλληλο κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους και αν ακόμη δεν τη ζητήσει. Για τον ειδικότερο καθορισμό του χρόνου χορήγησής της λαμβάνεται υπόψη το αίτημα του υπαλλήλου σε συνδυασμό με τις υπηρεσιακές ανάγκες. 5. Με αιτιολογημένη πράξη, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 100, επιτρέπεται να μη χορηγείται, να περιορίζεται ή να ανακαλείται η κανονική άδεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες της υπηρεσίας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 17 παρ. 3 ν.4798/2021) «3. Επιτρέπεται επίσης ο αναδιορισμός δικαστικού υπαλλήλου, του οποίου ανακλήθηκε ο διορισμός για παράβαση των περ. α) ή β) του άρθρου 7, εφόσον μετά την ανάκληση ο υπάλληλος αυτός απαλλάχτηκε από την κατηγορία με αμετάκλητη απόφαση ή με αμετάκλητο βούλευμα […]»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 113 παρ. 4 ν.4798/2021) «5. Ο δικαστικός υπάλληλος δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνταξη εγγράφου για θέμα της αρμοδιότητάς του, εφόσον διαταχθεί γι’ αυτό από προϊστάμενό του. Αν διαφωνεί με το περιεχόμενο του εγγράφου εφαρμόζεται η παρ. 4 (ήτοι «διατυπώνει εγγράφως την αντίθετη γνώμη του στο σχέδιο του εγγράφου για να απαλλαγεί από την ευθύνη»)»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1 α) ν. 4798/2021) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: α) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για κακούργημα, καθώς και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, ή παράνομη βεβαίωση ή είσπραξη δικαιωμάτων του Δημοσίου, απιστία κατά του νομικού προσώπου του Ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ή των οργανισμών τοπικών αυτοδιοίκησης, παράβαση καθήκοντος, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής […]» ΩΣΤΟΣΟ «2. Η κατά το παρόν άρθρο ανικανότητα προς διορισμό αίρεται μόνο με την έκδοση διατάγματος κατά την παρ. 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, εφόσον με αυτό αίρονται οι συνέπειες της ποινής»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 13 παρ. 2 ν.4798/2021) «2. […] Αν δεν καθορίζεται τέτοια προθεσμία, θεωρείται ότι έχει ταχθεί προθεσμία τριάντα (30) ημερών.»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 1 ν.4798/2021) «1. Οι αποφάσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων κοινοποιούνται, με επιμέλεια του γραμματέα του συμβουλίου, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοσή τους, στους υπαλλήλους που αφορούν και διαβιβάζονται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ειδικά οι αποφάσεις που αφορούν στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων δεν κοινοποιούνται στους δικαστικούς υπαλλήλους, αλλά αναρτώνται, μέσα στην ίδια προθεσμία, στο κατάστημα του δικαστηρίου, στο οποίο λειτουργεί το υπηρεσιακό συμβούλιο που εξέδωσε την απόφαση. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 92 παρ. 3 ν. 4798/2021) «3. Η υπηρεσιακή συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το πενήντα τοις εκατό (50%) συν ένα των μελών της. Αν δεν υπάρχει απαρτία, η υπηρεσιακή συνέλευση συγκαλείται πάλι την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα από την αρχική ημερομηνία συνεδρίασης και συνεδριάζει εφόσον παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των μελών της»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 112 παρ. 1 & 2 ν.4798/2021) «1. Ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου και της ειδικότητας του» ΩΣΤΟΣΟ «2. Σε περίπτωση επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν με άλλον τρόπο, επιτρέπεται η ανάθεση σε δικαστικό υπάλληλο καθηκόντων άλλου κλάδου ή ειδικότητας […]»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 107 παρ. 10 ν. 4798/2021) «10. Δικαστικός υπάλληλος που έχει σύζυγο ή έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ή ανήλικο τέκνο ή κατά την παρ. 3 εξαρτώμενο μέλος που πάσχει από κακοήθεις νεοπλασίες, όπως λευχαιμίες, λεμφώματα και συμπαγείς όγκους και ακολουθεί θεραπείες με χημικούς ή ανοσοτροποποιητικούς παράγοντες ή ακτινοθεραπεία δικαιούται ειδικής άδειας, η οποία καλύπτει την ημέρα της θεραπείας και την επόμενη αυτής»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1 ν. 4798/2021) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι: […] γ) Όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητικής της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που έχει τελεστεί με δόλο»

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.4798/2021, εφόσον η πράξη δεν κοινοποιήθηκε στον υποψήφιο εντός της 30ήμερης προθεσμίας (παρ. 1), εφαρμόζεται η παρ. 3 η οποία ορίζει ότι η πράξη θεωρείται κοινοποιηθείσα αυτοδικαίως την 30η ημέρα από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και από την επόμενη εκείνης της ημέρας αρχίζει νέα 30ήμερη προθεσμία για ορκωμοσία και ανάληψη υπηρεσίας. Αν δεν προσέλθει εμπρόθεσμα ο υποψήφιος θεωρείται ότι δεν αποδέχτηκε τον διορισμό του (παρ. 4).

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 88 παρ. 1 ν.4798/2021) «1Α. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του εφετείου […] αποφασίζει σε πρώτο βαθμό για τη μονιμοποίηση των δικαστικών υπαλλήλων […] καθώς και για την παύση τους για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια» (άρθρο 166 παρ. 2 & 3 ν.4798/2021) «2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς […] 3. Για την επιβολή οποιασδήποτε πειθαρχικής ποινής σε δικαστικό υπάλληλο συνεκτιμώνται ιδίως οι ιδιαίτερες συνθήκες τέλεσης του παραπτώματος, η βαρύτητα αυτού, ο εξακολουθητικός ή μη χαρακτήρας του, η προσωπικότητα του δικαστικού υπαλλήλου, ο βαθμός της υπαιτιότητάς του, η επίδειξη μεταμέλειας, η υποτροπή, καθώς και η υπηρεσιακή του εικόνα, όπως προκύπτει από το προσωπικό του μητρώο και τηρείται η αρχή της αναλογικότητας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 178 παρ. 1 εδ. α) ν. 4798/2021) «1. Αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας ή υπηρεσίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αντίστοιχα, που αναδεικνύονται, με τον αναπληρωτή τους, με κλήρωση, η οποία διενεργείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, με επιμέλεια του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου ή της εισαγγελίας μεταξύ όλων των δικαστών ή εισαγγελέων, κατά περίπτωση, που υπηρετούν στο δικαστήριο ή την εισαγγελία, πλην του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 141 παρ. 1 εδ. α) ν.3798/2021) «1. Οι προαγωγές διενεργούνται ύστερα από απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 148 παρ. 2 εδ. β) ν. 4798/2021) « 2. […] Η μετακίνηση είναι υποχρεωτική, όταν ο δικαστικός υπάλληλος συμπληρώσει έξι (6) έτη στην ίδια οργανική μονάδα»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 87 παρ. 11 ν. 4798/2021) «11. Οι αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις των πρωτοβάθμιων δικαστικών και υπηρεσιακών συμβουλίων δεν απαγγέλλονται σε δημόσια συνεδρίαση»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 7 ν. 4798/2021) «7. Οι συνεδριάσεις των δευτεροβάθμιων δικαστικών συμβουλίων, περιλαμβανομένων των πειθαρχικών, είναι δημόσιες […] Το συμβούλιο μπορεί, είτε κατ’ αίτηση του διωκομένου ή άλλου προσώπου είτε αυτεπαγγέλτως, να διατάξει τη διεξαγωγή της συνεδρίασης ή μέρους αυτής κεκλεισμένων των θυρών, αν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή προς προστασία των δικαιωμάτων του διωκομένου ή άλλων προσώπων […]»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 13 παρ. 1 & 3 ν.4798/2021) «1. Η πράξη διορισμού κοινοποιείται στον διορισμένο το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της περίληψής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως […] 3. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 1, η πράξη διορισμού θεωρείται ότι έχει κοινοποιηθεί την τριακοστή ημέρα από τη δημοσίευση και από την επόμενη αρχίζει τριακονθήμερη προθεσμία για ορκωμοσία του διοριζόμενου και ανάληψη υπηρεσίας»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 2-4 ν.4798/2021) «2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν διαφωνεί με απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου ή με γνωμοδότηση του, που κατά τον νόμο απαιτείται να είναι σύμφωνη, μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της απόφασης ή της γνωμοδότησης να παραπέμψει το ερώτημα στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για κρίση σε δεύτερο βαθμό. 3. Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου. 4. Η προσφυγή ασκείται με κατάθεση στον προϊστάμενο ή στον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου […] Ο προϊστάμενος αποστέλλει την προσφυγή στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεσή της και μέσα στην ίδια προθεσμία διαβιβάζει αντίγραφό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 87 παρ. 2 εδ. β) ν. 4798/2021) «2. Τα δικαστικά και υπηρεσιακά συμβούλια συνεδριάζουν στο κατάστημα του δικαστηρίου. Η συνεδρίαση των πρωτοβάθμιων συμβουλίων δεν είναι δημόσια»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 118 παρ. 1 & 2 ν. 4798/2021) «1. Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία με αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση η άσκησή τους επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα της θέσης του δικαστικού υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με την ίδια διαδικασία»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 20 παρ. 3 εδ. α) ν. 4798/2021) «3. Εισαγωγικός βαθμός των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ είναι ο βαθμός Δ και της κατηγορίας ΥΕ ο βαθμός Ε»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1 περ. γ) ν. 4798/2021) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι […] γ) όσοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας, διάρκειας μεγαλύτερης από ένα (1) έτος, για έγκλημα που έχει τελεστεί με δόλο»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 87 παρ. 6 εδ. γ) ν. 4798/2021) «6. Για τη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων, καλούνται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων που αναδείχθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 86. Η κλήση μαζί με την ημερήσια διάταξη κοινοποιείται σε αυτούς πέντε (5) τουλάχιστον πριν από τη συζήτηση. Οι αιρετοί εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των φακέλων, να παρίστανται στη συζήτηση και να εκφράζουν γνώμη, αποχωρούν δε, όταν αρχίζει η ψηφοφορία. Αν δεν γίνει νομότυπα η κατά το δεύτερο εδάφιο κλήση, η συζήτηση αναβάλλεται»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 85 παρ. 1 περ. γ) ν. 4798/2021) «1. […]γ) το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο σε κάθε εφετείο συγκροτείται από τον νεότερο πρόεδρο εφετών ως πρόεδρο, δύο (2) εφέτες και δύο (2) αντεισαγγελείς εφετών, ως μέλη»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 86 παρ. 9 εδ. α) ν. 4798/2021) «8. Εκλόγιμοι είναι οι δικαστικοί υπάλληλοι με τουλάχιστον δέκα (10) έτη υπηρεσίας […]»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 178 παρ. 1 εδ. α) ν. 4798/2021) «1. Αρμόδιος για την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης των υπαλλήλων της γραμματείας ή υπηρεσίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών είναι ο δικαστής ή ο εισαγγελέας, αντίστοιχα, που αναδεικνύονται, με τον αναπληρωτή τους, με κλήρωση, η οποία διενεργείται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου κάθε έτους, με επιμέλεια του διευθύνοντος το δικαστήριο ή την εισαγγελία ή του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης […]»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 166 παρ. 1 περ. ε) ν. 4798/2021) «2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες […]»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 118 παρ. 1 & 2 ν. 4798/2021) «1. Απαγορεύεται στον δικαστικό υπάλληλο να ασκεί ιδιωτικό έργο ή εργασία επ’ αμοιβή. Κατ’ εξαίρεση η άσκησή τους επιτρέπεται ύστερα από άδεια, εφόσον δεν είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα της θέσης του δικαστικού υπαλλήλου και δεν παρεμποδίζουν την ομαλή εκτέλεση της υπηρεσίας του. 2. Η άδεια της παρ. 1 χορηγείται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από αιτιολογημένη γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου και ανακαλείται με την ίδια διαδικασία»

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 149 παρ. 3 εδ. α) ν. 4798/2021) «3. Η μετάθεση διενεργείται με πράξη του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου […]» (άρθρο 88 παρ. 5 περ. β) ν. 4798/2021) «5. Στην αρμοδιότητα του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του Αρείου Πάγου υπάγονται: […] β) η μετάθεση και η απόσπαση υπαλλήλων του δικαστηρίου αυτού και της γραμματείας της εισαγγελίας του, των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και των εισαγγελιών τους από την περιφέρεια ενός εφετείου σε άλλη ή στη γραμματεία του Αρείου Πάγου ή της εισαγγελίας του»

ΑΣΕΠ

Ενδεικτική απάντηση: Α

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 166 παρ. 1 περ. ε) ν. 4798/2021) «2. Η ποινή της οριστικής παύσης μπορεί να επιβληθεί μόνο για τα ακόλουθα παραπτώματα: […] ε) αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς […]» (άρθρο 88 παρ. 1Α ν. 4798/2021) «1Α. Το πενταμελές δικαστικό συμβούλιο του εφετείου και του διοικητικού εφετείου αποφασίζει σε πρώτο βαθμό […] για την παύση τους για βαρύ πειθαρχικό παράπτωμα, ασθένεια, αναπηρία ή υπηρεσιακή ανεπάρκεια»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 87 παρ. 6 εδ. γ) ν. 4798/2021) «6. Για τη συζήτηση των υποθέσεων ενώπιον των δικαστικών συμβουλίων, καλούνται υποχρεωτικά οι εκπρόσωποι των δικαστικών υπαλλήλων που αναδείχθηκαν με τη διαδικασία του άρθρου 86. Η κλήση μαζί με την ημερήσια διάταξη κοινοποιείται σε αυτούς πέντε (5) τουλάχιστον πριν από τη συζήτηση. Οι αιρετοί εκπρόσωποι έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των φακέλων, να παρίστανται στη συζήτηση και να εκφράζουν γνώμη, αποχωρούν δε, όταν αρχίζει η ψηφοφορία. Αν δεν γίνει νομότυπα η κατά το δεύτερο εδάφιο κλήση, η συζήτηση αναβάλλεται»

Ενδεικτική απάντηση: Γ

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 89 παρ. 2-4 ν.4798/2021) «(άρθρο 89 παρ. 2-4 ν.4798/2021) «2. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, αν διαφωνεί με απόφαση πρωτοβάθμιου δικαστικού ή υπηρεσιακού συμβουλίου ή με γνωμοδότηση του, που κατά τον νόμο απαιτείται να είναι σύμφωνη, μπορεί μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της απόφασης ή της γνωμοδότησης να παραπέμψει το ερώτημα στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο για κρίση σε δεύτερο βαθμό. 3. Δικαστικός υπάλληλος που κρίθηκε δυσμενώς δικαιούται να ασκήσει προσφυγή κατά της απόφασης ή γνωμοδότησης του πρωτοβάθμιου συμβουλίου. 4. Η προσφυγή ασκείται με κατάθεση στον προϊστάμενο ή στον πρόεδρο του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης του δικαστηρίου […] Ο προϊστάμενος αποστέλλει την προσφυγή στο αρμόδιο δευτεροβάθμιο συμβούλιο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την κατάθεσή της και μέσα στην ίδια προθεσμία διαβιβάζει αντίγραφό της στο Υπουργείο Δικαιοσύνης»

Ενδεικτική απάντηση: Β

Επεξήγηση ενδεικτικής απάντησης: (άρθρο 7 παρ. 1 περ. β) ν. 4798/2021) «1. Δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι […] β) όσοι έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή με απευθείας κλήση για κακούργημα ή με τελεσίδικο βούλευμα για πλημμέλημα της περ. α) μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις διαδικασίες επιλογής, αλλά δεν διορίζονται δικαστικοί υπάλληλοι, εάν κατά τον χρόνο διορισμού δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ή αμετάκλητο αθωωτικό βούλευμα»