Σε κάθε μάθημα που θα εξεταστείτε (είτε ΚΔΥ-ΚΟΔ είτε Σύνταγμα-Δικονομίες) θα σας δώσουν 15 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (δύναται να έχει και μία ή δύο ανάπτυξης, θα τις δούμε κι αυτές στη συνέχεια) και θα έχετε τρεις ολόκληρες ώρες (περνάνε πολύ εύκολα μη νομίζετε) για να τις απαντήσετε.

Οι ερωτήσεις ανάλογα με τους κώδικες επιμερίζονται, δηλαδή αν εξεταστούμε μόνο σε ΚΔΥ και ΚΟΔ τότε οι ερωτήσεις θα είναι επτά ΚΔΥ και οχτώ ΚΟΔ (ένα παράδειγμα έφερα) ή μια άλλη παρόμοια αναλογία.

Η εμφάνιση των ερωτήσεων θα είναι κάπως έτσι:

Το παραπάνω παράδειγμα είναι από την Γ σειρά που ήταν εύκολα τα θέματα, θα ξεκινήσουμε από αυτά και μετά θα πάμε στα πρακτικά και πιο περίπλοκα. Πάμε λοιπόν.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Ας δούμε μία από τις παραπάνω ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (εύκολη) ΚΔΥ:

Διαβάζουμε πάρα πολύ καλά και την ερώτηση και τις τρεις απαντήσεις. Ακόμα και ας γνωρίζουμε την απάντηση, δεν την επιλέγουμε, πάμε να ψάξουμε στα περιεχόμενα του Διαμορφωμένου Πολυκώδικα για να δούμε πώς θα βρούμε την απάντηση της συγκεκριμένης ερώτησης.

Να γνωρίζετε ότι σας ενημερώνουν ότι είναι ΚΔΥ ή ΚΟΔ η ερώτηση και αν όχι, το καταλαβαίνετε από την ίδια την ερώτηση, αν μιλάει για δικαστικό υπάλληλο είστε ΚΔΥ αν μιλάει για δικαστήριο είστε ΚΟΔ.

Από την ερώτηση η λέξη κλειδί είναι η «διαθεσιμότητα».

Πάμε τώρα στα περιεχόμενα και ψάχνουμε τη διαθεσιμότητα, που αν με ακούσετε από τώρα και γνωρίζετε απέξω τις θεματικές σας ενότητες τότε θα ξέρετε ότι είναι στις διατάξεις 159-164 ΚΔΥ:

Ακόμα και να μην έχετε διαβάσει έστω και μια φορά τις διατάξεις, αν γνωρίζετε πού να πάτε τότε έχετε μόνο να διαβάσετε 5 άρθρα δηλαδή από 159-164 και συγκεκριμένα μόνο τα άρθρα της διαθεσιμότητας που είναι 159-160 πάμε λοιπόν σε αυτά, τα διαβάζουμε και παρατηρούμε ότι στο άρθρο 160 με τίτλο «Συνέπειες διαθεσιμότητας» αναφέρει:

Η παράγραφος 1 αναφέρει ότι κατά τον χρόνο της διαθεσιμότητας ο δικαστικός υπάλληλος λαμβάνει το 75% των αποδοχών του! Στις περισσότερες των περιπτώσεων θα βρείτε την απάντηση αυτολεξεί οπότε στην ερώτησή μας η σωστή απάντηση είναι η επιλογή β.

Επομένως, στο απαντητικό της έγγραφο που θα σας δοθεί μέσα στην αίθουσα των εξετάσεων, θα βάλετε δίπλα στην ερώτηση το γράμμα β αλλά και πού βρήκατε την απάντηση μέσα στις διατάξεις, δηλαδή:;

4.β (άρθρο 160 παρ. 1 ν.4798/2021 ή ΚΔΥ)

Βάζουμε πάντα τον αρχικό νόμο και όχι τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτού. Οι τροποποιήσεις μας είναι χρήσιμες (για αυτό χρειαζόμαστε μαζί μας ένα ενημερωμένο πολυκώδικα ή κώδικες τσέπης) για να επιλέξουμε τη σωστή απάντηση. Υπάρχει περίπτωση η απάντηση να βρίσκετε σε δύο άρθρα οπότε θα πρέπει να τα αναφέρετε και τα δύο. Όσο πιο αναλυτικοί είστε τόσο το καλύτερο και για τη βαθμολογία σας.

Πάμε να δούμε τώρα μία μέτριας δυσκολίας ερώτηση για το πώς να τη βρούμε μέσα στις διατάξεις της εξεταστέας ύλης μας. Πάντα να γνωρίζετε είτε μας λένε σε ποια δικονομία να πάμε είτε υπάρχουν λέξεις κλειδιά όπως και σε ΚΔΥ – ΚΟΔ παραπάνω. Άρα, για παράδειγμα, όταν μιλάει η ερώτηση για «αγωγή» βρισκόμαστε σε πολιτική δικονομία, όταν μιλάει για «κατηγορούμενο» βρισκόμαστε σε ποινική δικονομία και όταν μιλάει για «προσφυγή» βρισκόμαστε σε διοικητική δικονομία. Επίσης, όταν βρισκόμαστε σε πλημμελειοδικείο τότε καταλαβαίνουμε ότι είμαστε σε ποινική δικονομία, όταν βρισκόμαστε σε πρωτοδικείο σε πολιτική δικονομία κ.ο.κ.

Ή η ερώτηση θα σας λέει επομένως που βρισκόσαστε όπως η παρακάτω:

Ή δεν θα σας λέει και θα βγάζετε όπως σας περιέγραψα από λέξεις κλειδιά, σε ποια δικονομία βρισκόσαστε όπως εδώ:

Ωστόσο καταλαβαίνουμε όλοι ότι βρισκόμαστε σε ένα πολιτικό δικαστήριο, από τη λέξη-κλειδί «αγωγή».

Πάμε να δούμε τώρα ένα μικρό πρακτικό στο δικονομικό δίκαιο:

Βρισκόμαστε σίγουρα στην Ποινική Δικονομία αφού η ερώτηση έχει τις λέξεις «πλημμέλημα» και «έγκλησης από τον Α (παθών)» αφού παθών έχουμε μόνο στην ποινική δικονομία. Επίσης, αναφέρει για «ποινικό δικαστήριο» οπότε όλη η ερώτηση μας πάει στο σωστό νομοθέτημα δηλαδή τον ν.4620/2019.

Μετά πάμε στα περιεχόμενα και ανάλογα με τις λέξεις κλειδιά που έχουμε, αναζητούμε σε ποια θεματική ενότητα διατάξεων να πάμε για να διαβάσουμε το περιεχόμενό τους. Στη συγκεκριμένη ερώτηση πρέπει να σταθούμε στη «δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας» αφού αυτό μας ρωτάει από ποιον θα γίνει. Παρατηρούμε στα περιεχόμενα του πολυκώδικα ότι στη θεματική ενότητα του κατηγορούμενου άρθρα 72 έως 84 έχουμε και τη δήλωση παριστάμενου για υποστήριξη της κατηγορίας και πάμε αρχικά στο άρθρο 82:

Και αφού διαβάσαμε το άρθρο 82 και δεν βρήκαμε πώς γίνεται η δήλωση για την υποστήριξη της κατηγορίας τότε πάμε στο επόμενο άρθρο το 83 το οποίο αναγράφει:

Και το γράφει πάλι αυτολεξεί. Αλλά πριν απαντήσουμε θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι επιλέξαμε τη σωστή απάντηση. Ας δούμε την πρώτη απάντηση μας λέει ότι γίνεται από τον παθόντα αυτοπροσώπως, αυτό ισχύει αλλά η παράγραφος 1 μας δίνει δύο επιλογές είτε από παθόντα αυτοπροσώπως είτε από πληρεξούσιο δικηγόρο με γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα οπότε η β είναι η σωστή μας απάντηση αφού είναι πληρέστερη. Πάμε να δούμε και την απάντηση γ και μας λέει από συνήγορο που έχει διοριστεί από τον παθόντα. Δηλαδή οι επιλογές α και γ είναι η απάντηση β, έτσι γράφουμε στο απαντητικό έγγραφο:

9.β (άρθρο 83 παρ. 1 ν.4620/2019 ή ΚΠΔ)

Τέλος, πάμε να δούμε και ένα πρακτικό συνταγματικού με μια πιο δύσκολη ερώτηση για τους περισσότερους και μάλιστα ανάπτυξης. Μία ερώτηση που δυσκόλεψε πάρα πολλούς ΠΕ στον πέμπτο διαγωνισμό στο Σύνταγμα συγκεκριμένα. Πάμε να το δούμε (εδώ η όλη υπόθεση ήταν θέμα κατανόησης του συντάγματος και όχι να βρείτε μια λέξη κλειδί για αυτό δυσκόλεψε τους υποψηφίους):

Το παραπάνω πρακτικό πάμε να το κατανοήσουμε αρχικά να δούμε τι μας ζητάει (δεν είναι πολλαπλής επιλογής είναι θέμα ανάπτυξης). Μας λέει ότι ψηφίστηκε ένας νόμος, οκ ως εδώ. Μετά μας λέει τι ρυθμίζει αυτός ο νόμος (αυτά είναι πού θέλει το πρακτικό να προσέξουμε). Να δούμε δηλαδή αν ο νόμος αυτός είναι αντισυνταγματικός, δηλαδή οι διατάξεις του να προσκρούουν σε συγκεκριμένες διατάξεις του Συντάγματος.

Πάμε στη πρώτη ρύθμιση: μας λέει ότι ένα δικαστήριο (δικαστική εξουσία) αν δεν εκδώσει απόφαση εντός 30 ημερών τότε αφαιρείται η υπόθεση από τον δικαστή και ανατίθεται σε ένα φορέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης (εκτελεστική εξουσία). Πριν σας πω δυο λόγια για αυτή τη ρύθμιση και τι μας λέει το Σύνταγμα θα δούμε και τις άλλες δύο ρυθμίσεις.

Η δεύτερη ρύθμιση μας λέει ότι ο Υπουργός Οικονομικών (εκτελεστική εξουσία) μπορεί να παρεμβαίνει σε εκκρεμείς διοικητικές δίκες (δικαστική εξουσία) με «δεσμευτική ερμηνευτική δήλωση» (εποπτεία) την οποία το δικαστήριο πρέπει να υιοθετήσει και τέλος η τρίτη ρύθμιση μας λέει ότι οι δικαστές (δικαστική εξουσία) υποχρεώνονται να διαβουλεύονται με εκπροσώπους της διοίκησης (εκτελεστική εξουσία) πριν από την έκδοση αποφάσεων με δημοσιονομικό κόστος.

Τι γνωρίζουμε ως βασικές αρχές από το Σύνταγμα:

1. Άρθρο 26 περί διάκρισης των εξουσιών (αυτή είναι η πρώτη διάταξη που προσκρούει στο Σύνταγμα ο εν λόγω νόμος). Οι τρεις εξουσίες δεν «ανακατεύονται» μεταξύ τους, κάθε όργανο ή πρόσωπο έχει τις δικές του αρμοδιότητες. Η νομοθετική ασκείται από τη βουλή και ΠτΔ. Η εκτελεστική από τον ΠτΔ και την κυβέρνηση. Και η δικαστική ασκείται από τα δικαστήρια. Η διάκριση των εξουσιών είναι η θεμελιώδης οργανωτική βάση του πολιτεύματος, η οποία διασφαλίζει ότι η κρατική εξουσία δεν συγκεντρώνεται σε ένα μόνο πρόσωπο ή όργανο, προλαμβάνοντας έτσι την αυθαιρεσία και την τυραννία. Οπότε, και στις τρεις περιπτώσεις υπήρχε πρόβλημα καθώς η εκτελεστική εξουσία ήθελε να έχει «λόγο» και να χειρίζεται τις υποθέσεις της δικαστικής εξουσίας.

2. Άρθρο 87 περί ανεξαρτησίας των δικαστών (αυτή είναι η δεύτερη διάταξη που προσκρούει στο Σύνταγμα ο συγκεκριμένος νόμος). Η διάταξη μας λέει ότι οι δικαστές απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική (αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του δικαστή, η διάταξη αυτή τον προστατεύει, να μη φοβάται ότι θα χάσει τη θέση του για το πώς αποφασίζει) ανεξαρτησία. Η λειτουργική ανεξαρτησία αφορά το δικαστικό έργο και διασφαλίζει ότι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους οι δικαστές δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο. Οπότε, δεν θα μπορούσε ένας δικαστής να διαβουλεύεται με τη διοίκηση ούτε και να ακολουθεί εντολές του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Επειδή στο Σύνταγμα το πήγαν σε άλλο επίπεδο, δηλαδή ήθελαν από εσάς να γνωρίζετε τι σημαίνει διάκριση των εξουσιών και προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία (πράγματα που δεν τα ζητούσαν σε προηγούμενους εισαγωγικούς διαγωνισμούς της ΕΣΔι δικαστικών υπαλλήλων), για αυτό το λόγο θα σας δώσω κάποιους ορισμούς και θεωρίες (ειδικά στο Σύνταγμα), προκειμένου να μην φοβάστε τίποτα και να είστε προετοιμασμένοι για όλα. Αυτά σε επόμενη ανάρτησή μου και πριν από τις εξετάσεις σας εννοείται.