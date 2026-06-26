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Το κινητό μας τηλέφωνο μπορεί να μας ειδοποιήσει λίγα δευτερόλεπτα πριν εκδηλωθεί ένας σεισμός.

Πέντε έως 30 δευτερόλεπτα πριν την εκδήλωση ενός σεισμού μπορεί να μας ειδοποιήσει το κινητό μας τηλέφωνο. Δεν πρόκειται για κάτι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον, αλλά σήμερα, καθώς με 2-3 βήματα το κινητό μας τηλέφωνο γίνεται ο προσωπικός μας σεισμογράφος.

Ειδικότερα, για Android τηλέφωνα:

Η διαδικασία εξαρτάται από το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας, καθώς υπάρχει ενσωματωμένο σύστημα ειδοποιήσεων:

-Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις του κινητού σας.

-Επιλέξτε Ασφάλεια και έκτακτη ανάγκη.

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-Πατήστε στην επιλογή Ειδοποιήσεις Σεισμού και ενεργοποιήστε τη.

(Θα σας ζητηθεί να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία Τοποθεσία).

Η συσκευή μας θα χτυπάει για σεισμό άνω των 4,5 ρίχτερ.

Οι σεισμοί ανιχνεύονται από το ShakeAlert (τοποθεσίες CA, OR και WA) και το Android (σε όλες τις υπόλοιπες τοποθεσίες).

Σημείωση:

-Οι ειδοποιήσεις σεισμών δεν υποστηρίζονται σε όλες τις περιοχές

-Δεν είναι δυνατή η ανίχνευση όλων των σεισμών

-Οι εκτιμήσεις για το μέγεθος και την ένταση της δόνησης ενδέχεται να μην είναι σωστές

-Μπορεί να λάβετε ειδοποίηση πριν ή κατά τη διάρκεια του σεισμού.

Για συσκευές iPhone

Το iOS διαθέτει ενσωματωμένες κυβερνητικές ειδοποιήσεις για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης (όπως το 112).

Μεταβείτε στις Ρυθμίσεις.

Πατήστε Γνωστοποιήσεις (Notifications).

Στο τέλος της σελίδας βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι Κυβερνητικές ειδοποιήσεις (π.χ. Ειδοποιήσεις Πολιτικής Άμυνας ή Amber Alerts).

Για επιπλέον δυνατότητες παρακολούθησης και ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο, μπορείτε να κατεβάσετε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως το Earthquake Network ή το Earthquake Zone.