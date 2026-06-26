O καθηγητής σεισμολογίας επισημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ των βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δεν είναι γραμμική αλλά εκθετική.

Στον απόηχο του διπλού ισχυρού σεισμού που έπληξε την Βενεζουέλα αλλά των υπόλοιπων δύο που «ταρακούνησαν» Καλιφόρνια και Ιαπωνία ο καθηγητής σεισμολογίας Γεράσιμος Παπαδόπουλος παρουσιάζει με απλό και παραστατικό τρόπο πώς μεταβάλλεται η σεισμική ενέργεια ανάλογα με το μέγεθος ενός σεισμού, επισημαίνοντας ότι η διαφορά μεταξύ των βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ δεν είναι γραμμική αλλά εκθετική.

Όπως εξηγεί, κατά μέσο όρο κάθε αύξηση κατά μία μονάδα μεγέθους αντιστοιχεί σε περίπου 33 φορές μεγαλύτερη απελευθέρωση ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι ένας σεισμός μεγέθους 7,0 απελευθερώνει περίπου 33 φορές περισσότερη ενέργεια από έναν σεισμό 6,0 Ρίχτερ.

Η διαφορά γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή σε μεγαλύτερα μεγέθη, καθώς ένας σεισμός 8,0 Ρίχτερ απελευθερώνει περίπου 33 × 33, δηλαδή περίπου 1.000 φορές περισσότερη ενέργεια σε σχέση με έναν σεισμό 6,0. Αντίστοιχα, ένας σεισμός 9,0 φτάνει σε πολλαπλάσια επίπεδα ενέργειας, καθιστώντας σαφή την εκθετική κλιμάκωση του φαινομένου.

Η παραστατική απεικόνιση που συνοδεύει την ανάρτηση προέρχεται από το Μουσείο Σεισμών στο Κόμπε της Ιαπωνίας και αποτυπώνει τη διαφορά μεταξύ διαφορετικών μεγεθών. Στο ένα άκρο ένας σεισμός μεγέθους 6,0, στο άλλο 8,0 και στην κορυφή ένας γιγαντιαίος σεισμός 9,0.

Το μήνυμα που αναδεικνύεται είναι ότι ακόμη και μικρές αριθμητικές διαφορές στην κλίμακα μεγέθους αντιστοιχούν σε τεράστιες διαφορές στην ενέργεια που απελευθερώνεται, εξηγώντας γιατί οι μεγαλύτεροι σεισμοί έχουν τόσο δραματικές συνέπειες.

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Η ανάρτηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου

Η σεισμική ενέργεια και πόσο διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος. Γενικά, η διαφορά είναι περίπου 33 φορές ανά βήμα μεγέθους, δλδ. σεισμός μεγέθους Μ7.0 απελευθερώνει ενέργεια 33 φορές την ενέργεια του Μ6.0, το Μ8.0 απελευθερώνει 33 x 33 (περίπου 1090 φορές) την ενέργεια του Μ6.0. Το σχήμα δείχνει παραστατικά τη διαφορά. Στο δεξί άκρο έχουμε Μ6.0, στο αριστερό άκρο έχουμε Μ8.0 και στην κορυφή το Μ9.0 (φωτο από το Μουσείο Σεισμών στο Κόμπε Ιαπωνίας).

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