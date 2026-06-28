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Κατηγορίες για «δεξιά απόκλιση» από τη Θεοδώρα Τζάκρη - Η απάντηση της ηγεσίας για το φιλελεύθερο κέντρο και η επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.

Ραγδαίες εξελίξεις καταγράφονται στο κόμμα «Δημοκράτες – Προοδευτικό Κέντρο» του Στέφανου Κασσελάκη, μετά την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τη θέση της αντιπροέδρου και από την κομματική της ιδιότητα. Αίσθηση ωστόσο προκαλεί η επίθεση που εξεπέλυσε ο Στέφανος Κασσελάκης στον Αλέξη Τσίπρα και μάλιστα με επιχειρηματολογία ΝΔ.

Ειδικότερα ο πρόεδρος του κόμματος «Δημοκράτες - Προοδευτικό Κέντρο» τόνισε σε ανάρτησή του ότι δεν κατανοεί «ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία» και συνεχίζει:

«Τι ΔΕΝ είναι Αριστερά

• Να κλείνεις τις τράπεζες και να αφήνεις κόσμο σε απόγνωση

• Να αποκλείεις συνέδρους και τη δημοκρατία

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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• Να αντιστρέφεις το Δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες

• Να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια

• Να αλλοιώνεις την λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση

• Να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϋλώνεις τη μεσαία τάξη

• Να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα τελευταία στιγμή για την οικονομική ολιγαρχία

• Να κοροϊδεύεις τον κόσμο για τα μεγάλα συμφέροντα ενώ εκείνα σε στηρίζουν απροκάλυπτα

• Να καπνίζεις πούρα σε θαλαμηγούς λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι

• Να δίνεις δαχτυλίδια διαδοχής ενώ επικαλούσουν τη βάση

• Να πετάς στον εξώστη συνεργάτες δεκαετιών και πολλά άλλα

Όποιος πιστεύει ότι το νέο κόμμα του προκατόχου μου εκφράζει τη δική του αντίληψη για την Αριστερά, είναι απολύτως θεμιτό να το στηρίξει. Ας αφήσει, όμως, τους Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία».

Αναλυτικά η δήλωση Κασσελάκη

«Είδα δημοσίευμα στο Πρώτο Θέμα που αναφέρεται σε μετατόπιση στο "φιλελεύθερο κέντρο".

Δεν κατανοώ ακριβώς ποια μετατόπιση εννοούν καθώς το "προοδευτικό κέντρο" στο επίσημο όνομά μας είναι ipso facto φιλελεύθερο: δεν υπάρχει πρόοδος χωρίς προσωπική ελευθερία.

Έχω βαρεθεί όμως τις ταμπέλες, όπως είμαι σίγουρος τις έχετε βαρεθεί (σχεδόν) όλοι εσείς. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο λόγια για την Αριστερά και το Φιλελεύθερο Κέντρο.

1. Τι ΔΕΝ είναι Αριστερά

• Να κλείνεις τις τράπεζες και να αφήνεις κόσμο σε απόγνωση

• Να αποκλείεις συνέδρους και τη δημοκρατία

• Να αντιστρέφεις το Δημοψήφισμα που ο ίδιος επικίνδυνα ζήτησες

• Να κάνεις μεγαλειώδεις εκδηλώσεις με κρυφά κονδύλια

• Να αλλοιώνεις την λαϊκή βούληση που σε πληρώνει να κάνεις αντιπολίτευση

• Να περνάς νέο μνημόνιο και να εξαϋλώνεις τη μεσαία τάξη

• Να αλλάζεις τον ποινικό κώδικα τελευταία στιγμή για την οικονομική ολιγαρχία

• Να κοροϊδεύεις τον κόσμο για τα μεγάλα συμφέροντα ενώ εκείνα σε στηρίζουν απροκάλυπτα

• Να καπνίζεις πούρα σε θαλαμηγούς λίγες μέρες μετά τη φωτιά στο Μάτι

• Να δίνεις δαχτυλίδια διαδοχής ενώ επικαλούσουν τη βάση

• Να πετάς στον εξώστη συνεργάτες δεκαετιών και πολλά άλλα

Όποιος πιστεύει ότι το νέο κόμμα του προκατόχου μου εκφράζει τη δική του αντίληψη για την Αριστερά, είναι απολύτως θεμιτό να το στηρίξει. Ας αφήσει, όμως, τους Δημοκράτες να ακολουθήσουν τη δική τους αυτόνομη πορεία.

Οι Δημοκράτες δεν διεκδικούν την αποκλειστικότητα στον όρο «Αριστερά», ούτε επενδύουν στον λαϊκισμό ή σε εύκολες πολιτικές ταμπέλες. Επιλέγουμε να εκφράσουμε μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση, που συνδυάζει την κοινωνική δικαιοσύνη, τη θεσμική σοβαρότητα και τον ανθρωπιστικό φιλελευθερισμό.

Όσοι επιλέγουν να ακολουθήσουν πολιτικούς που επιχειρούν να επανεμφανιστούν ως το «καινούργιο», έχουν κάθε δικαίωμα να το κάνουν. Εμείς, όμως, επιλέγουμε να κοιτάμε μπροστά, να χτίζουμε κάτι πραγματικά νέο και να αφήνουμε πίσω όσα δοκιμάστηκαν και απέτυχαν.

Αφήστε τους Δημοκράτες να είναι η σύγχρονη αριστερά του ανθρωπιστικού φιλελευθερισμού:

• Χαμηλή και σταθερή φορολογία

• Μαχαίρι στη σπατάλη

• Λιτό δημόσιο στη γραφειοκρατία αλλά βαθιά κοινωνικό δημόσιο σε παιδεία, υγεία, ασφάλεια

• Τελος σε επιδοματική πολιτική

• Τέλος σε προκαταβολές φόρων και ΦΠΑ

ΦΠΑ 15% με παράλληλη αυστηροποίηση φοροδιαφυγής

• Ισχυροί θεσμοί και ανεξάρτητη δικαιοσύνη

• Τέλος σε όλες τις ασυλίες πολιτικών

• Αυτοτέλεια στην τοπική αυτοδιοίκηση

• Τέλος στους εργατοπατέρες και στις συντεχνίες του συνδικαλισμού

• Τέλος στους βανδαλισμούς στα πανεπιστήμια

Ομοσπονδιακή Ευρώπη με ενιαία άμυνα

• Διαχωρισμός Κράτους-Εκκλησίας

• Ανθρώπινα δικαιώματα με σεβασμό σε περιβάλλον και ζώα

• Αναγνώριση της "γυναικοκτονίας" και απεγκλωβισμός των γυναικών από κακοποιητές

• ΣΥΝΟΡΑ πρώτα και μετά ένταξη όσων ζουν ανάμεσά μας τόσα χρόνια

• Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο

• Ενεργειακή αυτάρκεια με μεγάλα κοινωνικά μερίσματα

• Κάμερες σώματος σε αστυνομία και τέλος σε προνομιακές αποσπάσεις και συνοδείες VIP

• Δραστική στήριξη σε παιδεία και πολιτισμό

• Έσοδα από ιατρικό τουρισμό και απελευθέρωση μισθών στο ΕΣΥ

• Τέλος στην πολιτική ηγεσία της πυροσβεστικής και δημιουργία ανεξάρτητης αρχής

• Λαϊκη νομοθέτηση και συμμετοχή!

• Ένταξη της ομογένειας και ενότητα στον Ελληνισμό

Και πολλά άλλα...

Θέλω να εκπροσωπήσω όλους τους Έλληνες πολίτες που θέλουν να δουλέψουν, να χτίσουν, να παράγουν, να καινοτομήσουν στη χώρα τους - σε μια χώρα με τους ίδιους κανόνες για όλες και όλους.

Όσοι θέλετε ταμπέλες ή λαοπλάνους, έχετε πολλές επιλογές.

Εμείς οι Δηκοκράτες πάμε μπροστά. Δεν μας νοιάζει η πολιτική του παρελθόντος. Είμαστε και θα είμαστε διαφορετικοί.

Ελάτε μαζί μας να φέρουμε αυτές τις τεράστιες τομές στην Ελλάδα. Η Αλλαγή δεν είναι σύνθημα - είμαστε όλοι εμείς!

ΥΓ Ας μην μιλάνε για δεξιές αποκλίσεις όσοι στήριξαν μνημόνια και συγκυβέρνησαν με Σαμαρά-Βενιζέλο».

{https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=900847836384212&id=100093770103899&mibextid=wwXIfr&rdid=V7JsfCVowhrjpLsg#}

Όσα προηγήθηκαν

Αρχικά η αποχώρηση συνοδεύτηκε από αιχμηρές αναφορές περί «δεξιάς απόκλισης» της ηγεσίας, ενώ ο Στέφανος Κασσελάκης απάντησε υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα προχωρά σε νέα φάση πολιτικής ωρίμανσης και επαναπροσδιορισμού της ταυτότητάς του ενώ παράλληλα ευχαρίστησε τη Θεοδώρα Τζάκρη για όσα έχει προσφέρει στο κόμμα.

Ειδικότερα, στη δήλωσή της, η Θεοδώρα Τζάκρη υποστηρίζει ότι η πολιτική πορεία του κόμματος έχει αποκλίνει από τις αρχικές του δεσμεύσεις και την «κινηματική λογική» με την οποία είχε συγκροτηθεί.

Όπως αναφέρει, επί μακρόν προσπάθησε να συμβάλει στη διατήρηση της ενότητας, ωστόσο πλέον θεωρεί ότι δεν μπορεί να συνεχίσει να συνυπάρχει πολιτικά με την υφιστάμενη κατεύθυνση.

Σε ιδιαίτερα αιχμηρό τόνο, κάνει λόγο για πολιτική μετατόπιση προς το «φιλελεύθερο κέντρο» και αφήνει υπαινιγμούς για ανοχή σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, βρίσκονται εκτός των δικών της ιδεολογικών ορίων.

Η ανάρτηση της Θεοδώρας Τζάκρη

«Στην πολιτική ζωή του τόπου έχουν διαμορφωθεί συνθήκες που θολώνουν την πολιτική διαδρομή, τις πολιτικές αποφάσεις και πράξεις πάρα πολλών πολιτικών προσώπων.

Στην δική μου περίπτωση ο κανόνας αυτός δεν μπορεί να ισχύσει διότι για περισσότερο από 30 χρόνια υπηρετώ ακριβώς τις ίδιες αρχές και αξίες και αντιμάχομαι οτιδήποτε ακροδεξιό, δεξιό και νεοφιλελεύθερο στην δημόσια ζωή.

Όταν διαφωνούσα ή όταν συμφωνούσα με πολιτικές επιλογές η προσωπική μου πυξίδα έδειχνε πάντα προς την κατεύθυνση του πατριωτικού σοσιαλισμού.

Αυτός είναι και ο λόγος που επί 23 χρόνια ο λαός της Πέλλας με τιμά εκλέγοντάς με κοινοβουλευτική του εκπρόσωπο.

Όταν αποφασίσαμε με τον Στέφανο Κασσελάκη, συναδέλφους βουλευτές και χιλιάδες μέλη και στελέχη από όλη την χώρα να προχωρήσουμε στην δημιουργία ενός Κινήματος που θα διασώσει την τιμή και την υπόληψη των προοδευτικών δυνάμεων από αδιέξοδες και ανήθικες κομματικές πρακτικές, δεν θυμάμαι να συμφωνήσαμε ότι αυτή η κινηματική προσπάθεια θα εξελισσόταν σε ένα αρχηγικό κόμμα που θα χωρούσε στο κάδρο των συνομιλητών του ό,τι πιο ακροδεξιό και ακρονεοφιλελεύθερο έχει γνωρίσει η μεταπολιτευτική

Ελλάδα και αυτό δεν είναι άλλο από το καθεστώς Μητσοτάκη και τους πρόθυμους υπηρέτες του.

Επιχείρησα επί μακρόν να συμβάλλω εσωκομματικά ώστε να διατηρούνται η συνοχή και οι ηθικοί πολιτικοί δεσμοί μεταξύ των μελών του Κινήματος Δημοκρατίας, το οποίο στην συνέχεια μετονομάστηκε με εισήγηση του προέδρου του σε «ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

Σε όλα όμως υπάρχει ένα όριο.

Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, τις οποίες,αν συναινέσουμε να προσπεράσουμε, τότε γινόμαστε συμμέτοχοι σε μια πράξη αλλοίωσης, τόσο της ιδρυτικής μας διακήρυξης, όσο και της προσωπικής πολιτικής διαδρομής καθενός και καθεμιάς.

Σκέφτηκα πολύ πριν αποφασίσω ότι δεν μπορώ να συμπορεύομαι με τον Στέφανο Κασσελάκη, όσο κι αν θέλω να συμπορεύομαι με τα χιλιάδες μέλη και φίλους του Κινήματος που ιδρύσαμε.

Όπως η πολιτική μου εμπειρία μου επιτρέπει και τα γεγονότα μου αποδεικνύουν έχω φτάσει στο σημείο να πιστεύω ότι ο Στέφανος Κασσελάκης νομιμοποιεί μία προφανή δεξιά απόκλιση, κάτι που με υποχρεώνει άμεσα να παραιτηθώ από Αντιπρόεδρος και μέλος των «ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ» και να υπερασπιστώ την δομημένη επί δεκαετίες σοσιαλιστική αντιδεξιά μου ταυτότητα.

Θέλω να ευχηθώ τα καλύτερα στα χιλιάδες μέλη και φίλους του κόμματος, με τα οποία μοιραστήκαμε εύκολες και δύσκολες στιγμές.

Η απόφασή μου έχει να κάνει με το κοινωνικό αίτημα για πλήρη διαύγεια θέσεων και απόψεων από τα πολιτικά πρόσωπα, όπως το εκπέμπει η κοινωνία και όχι όπως το υπαγορεύουν κάθε λογής συμφέροντα.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ με πείσμα τα δίκαια του λαού της Πέλλας και το εθνικό συμφέρον που είναι η συνολική απόρριψη του μοντέλου διακυβέρνησης Μητσοτάκη και των οποιοδήποτε καιροσκοπικών μεταλλάξεών του.

Καλώ όλες και όλους να αντιληφθούμε τι εννοούσε ο Μάνος Χατζιδάκις όταν έλεγε «όταν συνηθίζεις το τέρας αρχίζεις να του μοιάζεις» και να λάβουν καθαρή απόφαση μέσα τους ποιον αγώνα πρέπει να δώσουμε ως προοδευτικός κόσμος, μέσα από ένα μεγάλο προοδευτικό «ΕΜΕΙΣ».

Επειδή, τέλος, πολλά θα δούμε να γίνονται και θα ακούσουμε να λέγονται καταθέτω δημόσια την δική μου αλήθεια και την δική μου στράτευση υπέρ των αιτημάτων της κοινωνίας».

{facebook.com/TheodoraTzakri/posts/1447308183868076?ref=embed_post}

Από την πλευρά του ο Στέφανος Κασσελάκης υποστήριξε σε ανάρτησή του ότι εκείνος ζήτησε την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από τη θέση της Αντιπροέδρου των «Δημοκρατών», καθώς και από τη θέση της στο Ευρωπαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα.

Ο ίδιος εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς την κ. Τζάκρη για τη στήριξή της από την περίοδο της προκριματικής διαδικασίας του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και στη συνέχεια, αναγνωρίζοντας τη συμβολή της στην πορεία του πολιτικού του εγχειρήματος.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι «Δημοκράτες» εισέρχονται σε μια νέα φάση πολιτικής ωρίμανσης και επαναπροσδιορισμού, με σαφή στόχο την τοποθέτηση του κόμματος στο φιλελεύθερο κέντρο, με έμφαση —όπως ανέφερε— στις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού.

Η ανάρτηση του Στέφανου Κασσελάκη

«Σήμερα ζήτησα την παραίτηση της Θεοδώρας Τζάκρη από την θέση της Αντιπροέδρου των Δημοκρατών και του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος.

Είμαι ευγνώμων για την στήριξη της Θεοδώρας από την προκριματική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ το 2023 και έκτοτε.

Οι Δημοκράτες περνάνε σε μία νέα φάση, οριοθετώντας τον πολιτικό τους χώρο στο φιλελεύθερο κέντρο της εφαρμοσμένης πολιτικής με τις αξίες της αλληλεγγύης, της ισότητας και του ανθρωπισμού στην καρδιά μας. Μόνο αυτή η πολιτική πρόταση μπορεί να φέρει την πρόοδο στην πράξη.

Σε αυτήν την πορεία δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες ή αναχρονιστικές αντιλήψεις πολιτικής επιβίωσης. Σε αυτήν την πορεία όλα τα μέλη και τα στελέχη των Δημοκρατών συστρατεύονται με αλτρουισμό και ρομαντισμό αλλά και με επαγγελματισμό και ρεαλισμό.

Είμαστε Δημοκράτες για τις ιδέες μας και όχι για την εξουσία. Δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί. Είμαστε ενεργοί πολίτες με ένσημα από την εργασία, την αγορά, την επιστήμη, την κοινωνία - και είμαστε μαζί για να συνεισφέρουμε στην ριζική ανανέωση που έχει ανάγκη η χώρα μας.

Ευχαριστώ την Θεοδώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μου. Οι Δημοκράτες συνεχίζουμε ακάθεκτοι. Ο απολογισμός θα γίνει στο τέλος και δεν έχω καμμία αμφιβολία ότι ο ελληνικός λαός θα αγκαλιάσει το μήνυμά μας».

{https://www.facebook.com/skasselakis/posts/pfbid0VP3T58KhYcKJZqSQEKSRXuquJGuJksqcAqoRdeKff1dZGyKTUaJHCbb61iZSCf7dl}

Η ανακοίνωση των «Δημοκρατών»

«ΚΑΛΟ ΔΡΟΜΟ,ΘΕΟΔΩΡΑ, ΟΠΟΙΟΣ ΚΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ…

Από τα αριστερόμετρα οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ επιλέγουμε τον Αγώνα!

Την παραίτηση της Α! Αντιπροέδρου των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ , Θεοδώρας Τζάκρη ζήτησε σήμερα ο Στέφανος Κασσελακης. Κίνηση μονόδρομος μετά τις διαφωνίες, που ως στέλεχος του Κόμματος η βουλευτής διατύπωσε σχετικά με την λιγότερο ή περισσότερο αριστερή κατεύθυνση των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ.

Περαιτέρω, τη θέση της παραιτηθείσας, στο κόμμα των Ευρωπαίων Δημοκρατών αναλαμβάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος μας.

Οι ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ δεν θα θέσουν ποτέ θέμα αντοχών κανενός μέλους ή στελέχους τους.

Την ευχαριστούν για την συμπόρευση και της εύχονται «Καλό δρόμο»σε επιδιώξεις που όλοι είχαμε πειστεί ότι ήταν κοινές και καλή συνέχεια στην πολιτική της διαδρομή, με όποιο κόμμα κι αν συμφώνησε να συμπορευτεί.

Ο Πρόεδρος του κόμματος, Στέφανος Κασσελάκης,της εμπιστεύθηκε μία από τις κορυφαίες θέσεις ευθύνης του πολιτικού μας οργανισμού, αναγνωρίζοντας την πολιτική της εμπειρία και διαδρομή. Την αποχαιρέτησε δε, δημόσια με ανάρτηση υπόδειγμα πολιτικού Πολιτισμού.

ΚΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ-ΠΚ:

Από την πλευρά του, το κόμμα που στήριξε την κα Τζάκρη μέχρι τώρα, τονίζει στη σχετική ανακοίνωση του :

Σεβόμαστε απολύτως το δικαίωμα κάθε στελέχους να διαμορφώνει τις πολιτικές του επιλογές και να ακολουθεί τη δική του πορεία. Ωστόσο, διαφωνούμε με την αποτίμηση που επιχειρείται για την πολιτική φυσιογνωμία και την πορεία των ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ.

Και φυσικά διαφωνούμε με κάθε λογής αριστερόμετρα απ όπου κι αν προέρχονται!

Το κόμμα μας παραμένει σταθερά προσηλωμένο στις ιδρυτικές του αρχές: τη Δημοκρατία , τη Διαφάνεια, την Κοινωνική Δικαιοσύνη , την αξιοκρατία, την υπεράσπιση των θεσμών και την προοδευτική μεταρρύθμιση της χώρας. Οι θέσεις και οι παρεμβάσεις μας κρίνονται καθημερινά από τους πολίτες και δεν επιδέχονται προσωπικές ή και αυθαίρετες ερμηνείες.

Η πορεία μας δεν καθορίζεται από αποχωρήσεις προσώπων, αλλά από τη συλλογική βούληση χιλιάδων μελών και φίλων που παραμένουν παρόντες στον αγώνα για μια καλύτερη Ελλάδα.»

Υπενθυμίζεται ότι η κα Τζάκρη παρέμεινε επί μήνες στην ηγετική θέση της Α' Αντιπροέδρου χωρίς να εκφράσει ούτε στα αρμόδια όργανα, ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ, ούτε δημόσια, τις σημερινές της ενστάσεις».