Πληροφορίες για εκρήξεις σε διάφορες περιοχές του Ιράν.

Αναφορές για νέες εκρήξεις, σε διάφορες περιοχές στο Ιράν μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σύμφωνα με το ιρανικό Μέσο, αναφέρθηκαν τρεις εκρήξεις στην πόλη Κοναράκ, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Επίσης, αναφέρθηκαν δύο εκρήξεις στο Μπουσέρ- όπου βρίσκεται ένα από τα πυρηνικά εργοστάσια του Ιράν- και στην πόλη Τσογκαντάκ. Ντόπιοι ανέφεραν ότι άκουσαν εκρήξεις και στο Μπαντάρ Αμπάς.

Ο κυβερνήτης του Μπουσέρ επιβεβαίωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην ομώνυμυ πόλη και στο Τσογκαντάκ. Μιλώντας στο IRNA σημείωσε πως διερευνάται ακόμα αν οι ήχοι που ακούστηκαν ήταν «από την άμυνα των ενόπλων δυνάμεων, πλήγμα εχθρικού πλήγματος στις περιοχές, ή επειδή μπήκε στο στόχαστρο εχθρικό drone».

Οι πληροφορίες αυτές έρχονται έπειτα από δύο γύρους νέων αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν, το βράδυ της Τρίτης και της Τετάρτης, ως απάντηση στις επιθέσεις εναντίον πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.

90 ιρανικούς στόχους χτύπησαν οι ΗΠΑ την Πέμπτη

Στο δεύτερο κύμα επιθέσεων αυτής της εβδομάδας, το βράδυ της Πέμπτης, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν περίπου 90 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους, σύμφωνα με τον απολογισμός της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM).

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Ανάμεσα στους στόχους που επλήγησαν ήταν «συστήματα αεράμυνας, μέσα παράκτιας επιτήρησης, χώροι αποθήκευσης πυραύλων και drones, ναυτικές δυνατότητες, στρατιωτικές υποδομές logistics» κατά μήκος της ακτογραμμής του Ιράν, ανέφερε ανακοίνωση της CENTCOM.

Το βράδυ της Τρίτης οι ΗΠΑ έπληξαν 80 στρατιωτικούς ιρανικούς στόχους, ανάμεσά τους 60 μικρά σκάφη των Φρουρών της Επανάστασης.

{https://x.com/CENTCOM/status/2075053781784367389}

Το Ισραήλ έτοιμο να επιτεθεί ξανά στο Ιράν, ακόμα πιο δυνατά

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, ακόμα πιο δυνατά, εάν χρειαστεί, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

«Οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες και σε εγρήγορση για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, προκειμένου να ανακτήσουν την αεροπορική υπεροχή και να πλήξουν εκ νέου το Ιράν για να εξαλείψουν τις απειλές, για τρίτη φορά, εφόσον χρειαστεί», δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, μιλώντας σε εκδήλωση σε αεροπορική βάση.

«Εάν χρειαστεί να επιστρέψουμε, θα επιστρέψουμε με ακόμη μεγαλύτερη ισχύ», τόνισε. «Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα σας φθάσει στην Τεχεράνη, στην Ταμπρίζ, στο Ισφαχάν και οπουδήποτε αλλού επιχειρήσετε να απειλήσετε το Ισραήλ και να το βλάψετε. Δεν υπάρχει μέρος όπου θα μπορέσετε να κρυφτείτε», συμπλήρωσε.