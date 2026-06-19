Η Ομοσπονδία καλεί την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την κυβέρνηση να τοποθετηθούν απέναντι στη στοχοποίηση των εργαζομένων στις φορολογικές υπηρεσίες και να στηρίξουν έμπρακτα το έργο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής.

Τις δηλώσεις του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN και την εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» καταγγέλλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις ΔΟΥ (ΠΟΕ-ΔΟΥ), κάνοντας λόγο για απαράδεκτες και προσβλητικές αναφορές σε βάρος του κλάδου των εφοριακών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι συκοφαντικοί χαρακτηρισμοί και οι υβριστικές αναφορές δεν εκφράζουν ούτε αντιπροσωπεύουν τους χιλιάδες εργαζόμενους στις φορολογικές υπηρεσίες, οι οποίοι καθημερινά καταβάλλουν προσπάθειες για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών και την εκπλήρωση των υπηρεσιακών τους υποχρεώσεων.

Η ΠΟΕ-ΔΟΥ επισημαίνει ότι οι εφοριακοί λειτουργούν σε συνθήκες υποστελέχωσης και αυξημένης εντατικοποίησης της εργασίας, ενώ παράλληλα υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους «πόθεν έσχες» σε βάθος δεκαετίας, σε αντίθεση με άλλες κατηγορίες υπόχρεων που ελέγχονται για πενταετία.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, κάθε πολιτικός αρχηγός έχει το δικαίωμα να εκφράζει τις απόψεις του για τη φορολογική πολιτική της χώρας και να κρίνεται γι’ αυτές από τους πολίτες. Ωστόσο, η Ομοσπονδία τονίζει ότι δεν είναι αποδεκτό να στοχοποιείται συλλήβδην ένας ολόκληρος επαγγελματικός κλάδος με αήθεις χαρακτηρισμούς, απειλές περί απολύσεων και κατηγορίες σε βάρος εργαζομένων που εφαρμόζουν το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Παράλληλα, η ΠΟΕ-ΔΟΥ υπογραμμίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν διαχρονικά επωμιστεί δυσανάλογα φορολογικά βάρη, αποδίδοντας την ευθύνη όχι στους εφοριακούς υπαλλήλους αλλά στις πολιτικές επιλογές που, όπως αναφέρει, ευνοούν τις τράπεζες, τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις πολυεθνικές εταιρείες.

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Η Ομοσπονδία καλεί την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και την κυβέρνηση να τοποθετηθούν απέναντι στη στοχοποίηση των εργαζομένων στις φορολογικές υπηρεσίες και να στηρίξουν έμπρακτα το έργο της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, προστατεύοντας παράλληλα τους εργαζόμενους από επιθέσεις που, όπως σημειώνει, ενδέχεται να ενισχύσουν φαινόμενα κοινωνικού αυτοματισμού.

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