Ο Κυριάκος Βελόπουλος ως από μηχανής Θεός για το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε στον Άρειο Πάγο ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη για δήθεν χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα.

Δεν είναι η πρώτη και η στήλη πιθανολογεί πως δεν θα είναι και η τελευταία φορά που ο επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης λειτουργεί de facto ως «λαγός» του Μεγάρου Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Σεπτεμβρίου του 2023 η ΝΔ κατάφερε να «φτιάξει» πλειοψηφία... σχεδόν 3/5 (αφού για την ακρίβεια ήταν 2,9/5, ενώ απαιτούνταν 17 στους 27 οι αλλαγές πέρασαν με 16 στους 27) μαζί με την Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου στη Διάσκεψη των Προέδρων, προκειμένου να προχωρήσουν στην αντικατάσταση μελών στην ΑΔΑΕ που ερευνούσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και το ΕΣΡ, εν μέσω καταγγελιών της αντιπολίτευσης για παρασκηνιακή συμφωνία με αφορμή την παραδοχή του βουλευτή της Ελληνικής Λύσης κ. Βασίλη Χήττα τότε πως εκκρεμούσε θηριώδες πρόστιμο εκατ. ευρώ στον Κυρ. Βελόπουλο.

Σχεδόν τρία χρόνια μετά ο Κυριάκος Βελόπουλος ως από μηχανής Θεός για το Μέγαρο Μαξίμου εμφανίστηκε στον Άρειο Πάγο ζητώντας να διερευνηθούν οι καταγγελίες του Άδωνι Γεωργιάδη για δήθεν χρηματισμό του Αλέξη Τσίπρα, συντηρώντας έτσι το θέμα τόσο επικοινωνιακά όσο ενδεχομένως και δικαστικά, μετά από τη διενέργεια δύο ερευνών και αντίστοιχες αρχειοθετήσεις από τη Δικαιοσύνη. Το επιχείρημα δε που χρησιμοποίησε είναι πως υπάρχουν «αλληλοεκβιασμοί» και «εκβιασμοί με την Ελληνική Λύση και Δικαιοσύνη δεν συνάδουν».

Η στήλη επικροτεί την αμέμπτου ηθικής στάση του κ. Βελόπουλου, παρά το γεγονός ότι έχει επισημάνει κατά καιρούς την υποβοηθητική του στάση προς το Μέγαρο Μαξίμου. Ως εκ τούτου, δεν μπορεί παρά να υπενθυμίσει πως περιμένουμε να πει δημόσια τι εννοούσε όταν έλεγε στη Βουλή στα μέσα Απριλίου πως «έχουμε ακούσει πολλά και για το Predator και από το Predator». Διότι τέτοιες καταγγελίες όταν μένουν πυροτεχνήματα, μπορούν να ερμηνευθούν και ως κάτι που κατά δήλωσή του δεν συνάδει με τον κ. Βελόπουλο, όπως οι εκβιασμοί. Αν δε, τις συσχετίσει κανείς και με διάφορες επιχειρηματικές συναντήσεις, το μυαλό μπορεί να κάνει περίεργους συνειρμούς.

Ν.Α.