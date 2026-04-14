Μιας και από τις ημέρες κατάνυξης του Πάσχα, περνάμε στις εκρηκτικές ημέρες της προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης για τις υποκλοπές την προσεχή Πέμπτη, να μεταφέρουμε μία πληροφορία που έφθασε στη στήλη Μεγάλη Παρασκευή.

Γνωστός επιχειρηματίας, με έντονη δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια, ζήτησε και συνάντησε τις προηγούμενες ημέρες τον επικεφαλής της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπουλο, με την ατζέντα να αφορά στις υποκλοπές και τους πρωταγωνιστές τους. Ο τελευταίος, σύμφωνα με πληροφοριοδότη της στήλης, αποδέχθηκε τη συνάντηση, ωστόσο φέρεται ειπών πως η συζήτηση θα πρέπει να διεξαχθεί σε πολύ υψηλότερο - πολιτικό - επίπεδο. Θα πει κανείς, και πού ακριβώς είναι η είδηση;

Αφενός στο ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας θεωρείται εξ απορρήτων συγκεκριμένων και κορυφαίων κυβερνητικών αξιωματούχων, αφετέρου στο ότι ο κ. Βελόπουλος λίγες ημέρες πριν επαναλάμβανε σε ομιλία του στη Βουλή για τις υποκλοπές πως «ακούει πολλά», φθάνοντας μάλιστα να πει πως «έχουμε ακούσει πολλά και για το Predator και από το Predator». Δεδομένου ότι είπε καμιά δεκαριά φορές σε δύο λεπτά πως «ακούει πολλά», φρονούμε - αυθαίρετα ομολογουμένως - πως κάποιο μήνυμα ήθελε να περάσει.

Προς το παρόν η στήλη απλά επισημαίνει την πληροφορία. Μπορεί να αποδειχθεί άνευ ουσίας, μπορεί και όχι...

Δείτε το επίμαχο απόσπασμα της ομιλίας του κ. Βελόπουλου από το 13:30 ως το 14:25

{https://www.youtube.com/watch?v=dL1hijym_ag}

Ν.Α.