Αν και είναι νωρίς, έντονο είναι το ενδιαφέρον για τις ημερομηνίες πληρωμής για τις συντάξεις Ιουλίου.

Ξεκινά το επόμενο διάστημα η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Ιούλιο 2026, με τις πρώτες πληρωμές να πραγματοποιούνται στις 25 Ιουνίου και τη δεύτερη φάση στις 29 Ιουνίου.

Ειδικότερα, στις 25 Ιουνίου αναμένεται να καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις ΟΠΣ – ΕΦΚΑ στους νέους συνταξιούχους (μισθωτούς και μη μισθωτούς) από 1.1.2017 και έπειτα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016, καθώς και οι συντάξεις των μη μισθωτών από ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Στις 29 Ιουνίου εκτιμάται ότι θα δοθούν οι κύριες συντάξεις από ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τράπεζες, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπά εντασσόμενα ταμεία (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Την ίδια ημέρα προβλέπεται να καταβληθούν και οι προσωρινές συντάξεις των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.