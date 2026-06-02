Καυγάδες και ζήλια, φέρεται να κρύβονται πίσω από τη δολοφονία της 39χρονης μητέρας στην Καλαμάτα, από τον σύζυγό της.

Μια ακόμη υπόθεση γυναικοκτονίας συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας. Τα ξημερώματα της Δευτέρας, μια 39χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι όπου διέμενε με τον 41χρονο σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται για τον θανάσιμο τραυματισμό της.

Την ίδια στιγμή, τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών, βρίσκονταν στο διπλανό δωμάτιο και κοιμούνταν, χωρίς να γνωρίζουν το δράμα που εκτυλισσόταν.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα, κάτοικοι της περιοχής άκουσαν έντονες φωνές και εκκλήσεις για βοήθεια από το διαμέρισμα του ζευγαριού. Ανησυχώντας για την εξέλιξη της κατάστασης, ειδοποίησαν άμεσα την αστυνομία, αναφέροντας περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Περιπολικά έφτασαν στο σημείο μέσα σε λίγα λεπτά, ωστόσο οι κραυγές είχαν πλέον σταματήσει.

Όταν οι αστυνομικοί κατάφεραν να εισέλθουν στο διαμέρισμα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα. Η 39χρονη βρισκόταν νεκρή, ενώ δίπλα της εντοπίστηκε ένα μαχαίρι. Ο σύζυγός της ήταν αιμόφυρτος και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, παραδέχθηκε γρήγορα την πράξη του.

Ο 41χρονος υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι ενήργησε σε κατάσταση άμυνας. Όπως φέρεται να ισχυρίστηκε, ξύπνησε και είδε τη σύζυγό του να τον απειλεί με μαχαίρι. Ανέφερε ότι ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το όπλο και στη συνέχεια τη χτύπησε θανάσιμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση

Ωστόσο, τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να δημιουργούν ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό αυτό, καθώς δεν διαπιστώθηκαν στο σώμα του τραύματα που να παραπέμπουν σε προσπάθεια άμυνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του εγκλήματος αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική έκθεση και τη νεκροψία-νεκροτομή.

Στο μεταξύ, μαρτυρίες από τη γειτονιά σκιαγραφούν μια σχέση με έντονες εντάσεις και συχνούς καβγάδες. Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ο 41χρονος φέρεται να αντιμετώπιζε έντονη ζήλια απέναντι στη σύζυγό του, κατηγορώντας την συχνά για απιστία. Μάλιστα, γείτονες αναφέρουν ότι στο παρελθόν είχαν ακούσει τη γυναίκα να καταγγέλλει πως δεχόταν σωματική βία, ακόμη και χτυπήματα με ζώνη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-diy9rr9888hd?integrationId=eexbs17lxeknn2p}