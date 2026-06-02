Τα αποτελέσματα των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων αναμένεται να εκδοθούν το αργότερο έως την Πέμπτη 18 Ιουνίου.

Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα Γυμνάσια όλης της χώρας, σηματοδοτώντας την τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2025-2026. Μετά τη λήξη των μαθημάτων, χιλιάδες μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν στη διαδικασία των εξετάσεων, η οποία θα καθορίσει την προαγωγή τους στην επόμενη τάξη ή την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου Παιδείας, οι εξετάσεις θα διεξαχθούν από σήμερα έως και τις 15 Ιουνίου, ενώ κάθε σχολική μονάδα έχει διαμορφώσει το δικό της αναλυτικό πρόγραμμα μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο.

Τι ισχύει για την προαγωγή των μαθητών

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ένας μαθητής προάγεται ή απολύεται όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10 ή όταν ο γενικός μέσος όρος των βαθμών του είναι τουλάχιστον 13. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτικές εξετάσεις τον Σεπτέμβριο στα μαθήματα όπου ο βαθμός του είναι κάτω από τη βάση, εφόσον αυτά δεν υπερβαίνουν τα τέσσερα. Αν οι βαθμοί κάτω από το 10 αφορούν περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε ο μαθητής επαναλαμβάνει την τάξη.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Η έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 18 Ιουνίου 2026. Τότε οι μαθητές και οι οικογένειές τους θα ενημερωθούν για την τελική τους επίδοση και για το αν προάγονται στην επόμενη τάξη ή αποφοιτούν από το Γυμνάσιο. Για τους μαθητές που απουσίασαν δικαιολογημένα ή εξετάζονται με ειδικές διαδικασίες, τα αποτελέσματα θα εκδοθούν μετά την ολοκλήρωση των δικών τους εξετάσεων. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ολοκληρώνεται ουσιαστικά η φετινή σχολική χρονιά για τους μαθητές των Γυμνασίων, οι οποίοι στη συνέχεια θα απολαύσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές πριν από την επιστροφή τους στα θρανία τον Σεπτέμβριο.