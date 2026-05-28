«Κανένας περιορισμός στις εγγραφές στα Ολοήμερα Σχολεία – Όχι στην παιδεία των περικοπών» διαμηνύουν οι εκπαιδευτικοί.

Έντονες αντιδράσεις προκαλούν στους εκπαιδευτικούς οι εγκύκλιοι του υπουργείου Παιδείας για τη λειτουργία των Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων κατά το σχολικό έτος 2026-2027, με αφορμή τις προβλέψεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου. Σύμφωνα με τις εγκυκλίους που εκδόθηκαν στις 20 Μαΐου, σε περιπτώσεις όπου δεν είναι δυνατή η πλήρης ανάπτυξη του Ολοήμερου Προγράμματος, προβλέπεται προτεραιότητα στις εγγραφές για παιδιά εργαζόμενων γονέων, μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες με έναν εργαζόμενο και έναν άνεργο γονέα, καθώς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Σε ανακοίνωσή της η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη ουσιαστικά ανοίγει τον δρόμο για εκ νέου αποκλεισμό μαθητών από το Ολοήμερο, κάνοντας λόγο για πολιτική περικοπών στην εκπαίδευση. Όπως επισημαίνουν, το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προβλέπει ότι οι εγγραφές στο Ολοήμερο πραγματοποιούνται χωρίς προϋποθέσεις, ενώ καταγγέλλουν ότι το υπουργείο προεξοφλεί ελλείψεις προσωπικού και αδυναμία πλήρους στελέχωσης των σχολείων από την αρχή της χρονιάς.

«Μετά την αποδόμηση των υποστηρικτικών δομών της Ειδικής Αγωγής, σειρά έχει το Ολοήμερο»

Στην ανακοίνωση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις ελλείψεις εκπαιδευτικών και στην πιθανότητα το Ολοήμερο να «ανοιγοκλείνει» μέσα στη χρονιά λόγω μη κάλυψης κενών ή αδειών εκπαιδευτικών. Παράλληλα, γίνεται λόγος για συνέχιση της υποβάθμισης δομών της δημόσιας εκπαίδευσης, μετά τα προβλήματα που έχουν καταγραφεί στην Ειδική Αγωγή. Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η πιθανότητα αποκλεισμού παιδιών από το Ολοήμερο δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό χιλιάδων γονέων, οι οποίοι ενδέχεται να αναγκαστούν να αναζητήσουν ιδιωτικές λύσεις φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης. Στην ανακοίνωση διατυπώνεται αίτημα για μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και πλήρη στελέχωση των σχολείων, ώστε να διασφαλιστεί ένα δημόσιο και δωρεάν σχολείο που θα καλύπτει τις ανάγκες όλων των μαθητών.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν οι εκπαιδευτικοί «Είναι ντροπή να αποκλείονται μαθητές και μαθήτριες από τη φοίτηση στο Ολοήμερο! Είναι ντροπή να στέλνονται εγκύκλιοι που στην ουσία τι λένε σε χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα; Ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να ανατραπεί ο οικογενειακός προγραμματισμός τους και να χρειαστεί να αναζητήσουν λύσεις, βάζοντας για ακόμη μια φορά το χέρι στην τσέπη, για τη στήριξη των παιδιών τους! Δεν ανεχόμαστε να αντιμετωπίζονται οι μαθητές/-τριές μας ως αριθμοί και η παραμονή τους στο σχολείο ως κόστος, όταν σχεδόν 2 δις € του ΕΣΠΑ 2021 - 2027 από τους τομείς της «κοινωνικής πολιτικής και πρόνοιας» οδηγούνται στην πολεμική οικονομία και την «ανταγωνιστικότητα» των επιχειρήσεων!»