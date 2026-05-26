«Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους» τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη.

Συλλυπητήρια επιστολή για το τραγικό δυστύχημα με τη σύγκρουση σχολικού λεωφορείου και τρένου στο Βέλγιο απέστειλε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, προς την ομόλογό της, Υπουργό Παιδείας, Δικαιοσύνης και Εργασίας της Κυβέρνησης της Φλάνδρας, κα. Zuhal Demir.

Στην επιστολή της, η Ελληνίδα υπουργός εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για το δυστύχημα στο Μπούγκενχαουτ τονίζοντας ότι οι σκέψεις της βρίσκονται κοντά στα θύματα, τους τραυματίες και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, απευθύνει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων και τις βελγικές αρχές, ευχόμενη δύναμη και ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν.

Ειδικότερα η κα Ζαχαράκη στην επιστολή της σημειώνει «Με μεγάλη θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα στο Buggenhout. Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τους τραυματίες, τις οικογένειές τους και όλους όσοι επλήγησαν από αυτό το καταστροφικό συμβάν. Παρακαλώ δεχθείτε τα ειλικρινή και βαθύτατα συλλυπητήριά μου, καθώς και τις θερμές ευχές μου για δύναμη και ταχεία ανάρρωση όλων των πληγέντων.»

Πώς συνέβη η τραγωδία με τους 4 νεκρούς

Το σφοδρό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί (26/5) βορειοδυτικά των Βρυξελλών. Δύο έφηβοι μαθητές 12 και 15 ετών, επιβάτες του σχολικού, καθώς και ο οδηγός και η συνοδός έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα. Πηγές της Αστυνομίας αναφέρουν πως το μίνι σχολικό λεωφορείο μετέφερε συνολικά επτά μαθητές και δύο ενήλικες, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού. Η σύγκρουση έγινε σε ισόπεδη διάβαση γύρω στις 08:15 (τοπική ώρα). Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται, ωστόσο το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης δείχνει ότι η διάβαση ήταν κλειστή την στιγμή της σύγκρουσης. Το τρένο ταξίδευε από την Μπριζ προς το Μπούγκενχαουτ, όπου επρόκειτο να τερματίσει το δρομολόγιό του. «Η ισόπεδη διάβαση ήταν ένα χιλιόμετρο πριν από τον σταθμό, οπότε το τρένο ήδη επιβράδυνε, αλλά η πρόσκρουση ήταν και πάλι σφοδρή», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρίας διαχείρισης υποδομών.

