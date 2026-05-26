Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 15χρονο σημειώθηκε στη Λάρισα.

Το τροχαίο, σύμφωνα με το onlarissa.gr έγινε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι στον περιφερειακό Όσσας - Συκουρίου, έξω από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το δυστύχημα σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες όταν ο 15χρονος, ο οποίος επέβαινε σε δίκυκλο, έφυγε από τον δρόμο με αποτέλεσμα να σωριαστεί στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα στο κεφάλι.

Στο δίκυκλο επέβαινε και δεύτερο παιδί. Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά ο 15χρονος ήταν ήδη νεκρός. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος.

Με πληροφορίες του onlarissa.gr