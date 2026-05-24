Από τη σφοδρή σύγκρουση υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση.

Ιδιαίτερα κρίσιμες χαρακτηρίζονται οι επόμενες ώρες για τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, Μάριο Οικονόμου ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά από σοβαρό τροχαίο ατύχημα με τη μοτοσικλέτα του.

Όπως αναφέρει το epiruspost, ο 34χρονος τραυματίστηκε βαριά το μεσημέρι του Σαββάτου, όταν η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο στη λεωφόρο Στρατηγού Μακρυγιάννη, κοντά στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, καθώς η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι το αιμάτωμα στον εγκέφαλο δεν έχει υποχωρήσει, γεγονός που διατηρεί την κατάσταση εξαιρετικά σοβαρή.

Την ίδια ώρα, η Τροχαία Ιωαννίνων συνεχίζει την έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος και απευθύνει δημόσια έκκληση σε πολίτες που ενδεχομένως ήταν αυτόπτες μάρτυρες να επικοινωνήσουν με τις αρχές. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., μέχρι στιγμής μοναδικός μάρτυρας θεωρείται ο 63χρονος οδηγός του αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο τροχαίο. Όσοι γνωρίζουν οτιδήποτε παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στα τηλέφωνα: 2651440589, 2651440582, 2651440583.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πλαγιομετωπική σύγκρουση, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο το αυτοκίνητο να επιχείρησε αναστροφή τη στιγμή που περνούσε η μηχανή του πρώην ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, οι αρχές συνεχίζουν τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών προκειμένου να διαμορφωθεί πλήρης εικόνα για το δυστύχημα.

