Στόχος να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις εφάρμοσαν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας.

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση μελών του UN Global Compact Network Greece, με κεντρικό θέμα την παρουσίαση των ευρημάτων της μελέτης των εκθέσεων CSRD για το δεύτερο έτος εφαρμογής της Οδηγίας στην Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 70 στελέχη επιχειρήσεων.

Μελέτη για την εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Προτύπων Αναφοράς Βιωσιμότητας

Στόχος της μελέτης «Ανάλυση των Εκθέσεων CSRD Ελληνικών Επιχειρήσεων: 2ο Έτος Εφαρμογής» που εκπονήθηκε από κοινού από το UN Global Compact Network Greece, την ΕΥ Ελλάδος και την Grant Thornton Greece, ήταν να αποτυπώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις εφάρμοσαν τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) εξετάζοντας τη δομή και την ποιότητα των εκθέσεων, την εφαρμογή της Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment – DMA), τη χαρτογράφηση των Επιπτώσεων, Κινδύνων & Ευκαιριών (IROs), την ευθυγράμμιση με την Ταξινομία της ΕΕ, τη διαδικασία διασφάλισης και τις γνωστοποιήσεις στους πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση (ESG). Η μελέτη βασίστηκε σε δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες έως και την 30ή Μαΐου 2026 και αποτελεί χρήσιμο σημείο αναφοράς για επιχειρήσεις, επενδυτές, φορείς χάραξης πολιτικής και κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην εταιρική αναφορά βιωσιμότητας.

Η βιωσιμότητα ενσωματώνεται στη στρατηγική των επιχειρήσεων

Η Πρόεδρος του Δ.Σ του UN Global Compact Network Greece, κ. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, αναφερόμενη στα αποτελέσματα της μελέτης τόνισε ότι «η δεύτερη χρονιά εφαρμογής της CSRD επιβεβαιώνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις περνούν από τη φάση της συμμόρφωσης στη φάση της ουσιαστικής ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στη στρατηγική και στη λήψη αποφάσεων. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι η ωριμότητα των επιχειρήσεων ενισχύεται, οι διαδικασίες γίνονται πιο συστηματικές και η βιωσιμότητα αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως παράγοντας ανθεκτικότητας, ανταγωνιστικότητας και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας».

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Σταθερά βήματα ωρίμανσης στην εφαρμογή της CSRD

Τα ευρήματα της μελέτης τα οποία παρουσιάστηκαν στο πρώτο μέρος της συνάντησης από την κ. Κατερίνα Κατσούλη, Γενική Γραμματέα του Δ.Σ του UN Global Compact Network Greece και Principal, ESG & Sustainability Services της Grant Thornton Greece και την κ. Βίκυ Σιαμπάνη, Reporting & Assurance Director της ΕΥ Ελλάδος δείχνουν ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις κάνουν σταθερά βήματα προς την ωρίμανση στην εφαρμογή της CSRD. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης, τόσο ως προς τη συνέπεια και την ποιότητα των γνωστοποιήσεων όσο και ως προς την ουσιαστική αξιοποίηση των πληροφοριών βιωσιμότητας στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ως σημαντικότερα ουσιαστικά θέματα, αναδείχθηκαν η Κλιματική Αλλαγή (E1), το Ίδιο Εργατικό Δυναμικό (S1) και η Επιχειρηματική Δεοντολογία (G1), ενώ ιδιαίτερα συχνές ήταν και οι αναφορές στην Κυκλική Οικονομία (E5) και στους Καταναλωτές και Τελικούς Χρήστες (S4).

Οι επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact εμφανίζουν υψηλότερη ωριμότητα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν στον ρόλο του UN Global Compact στην προετοιμασία και την επίδοση των επιχειρήσεων-μελών αναφορικά με τις κανονιστικές απαιτήσεις. Το UN Global Compact είναι το πλαίσιο που αναφέρθηκε συχνότερα ως βάση προετοιμασίας των εκθέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς σχεδόν δύο στις τρεις επιχειρήσεις του δείγματος (65%) το αξιοποιούν. Παράλληλα, η ανάλυση δείχνει ότι οι επιχειρήσεις-μέλη του UN Global Compact Network Greece εμφανίζουν υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας στην εφαρμογή των απαιτήσεων της CSRD, ειδικότερα:

Το 94% των μελών γνωστοποιεί εκπομπές Scope 3

Σχεδόν το 90% συμπεριλαμβάνει ενεργά τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία Ανάλυσης Διπλής Ουσιαστικότητας (DMA),

Το 61% διαθέτει ολοκληρωμένο Σχέδιο Μετάβασης (Transition Plan), έναντι του 33% στο σύνολο του δείγματος,

Το 56% αναγνωρίζει και entity-specific ουσιαστικά θέματα.

Πλαισιώνοντας τα συγκεκριμένα ευρήματα, η Executive Director του UN Global Compact Network Greece, κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου, αναφέρθηκε στις δράσεις υποστήριξης του φορέα προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και επεσήμανε τη σημασία της ετήσιας αναφοράς προόδου (Communication on Progress) του UN Global Compact, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη πλατφόρμα δημοσιοποίησης στοιχείων βιωσιμότητας παγκοσμίως και ένα χρήσιμο εργαλείο προετοιμασίας για τις επιχειρήσεις, με αυξανόμενη σύνδεση με τα ESRS και τα εθελοντικά ευρωπαϊκά πρότυπα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Fireside chats για Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση

Το δεύτερο μέρος της συνάντησης περιλάμβανε τρία fireside chats με στελέχη επιχειρήσεων που εμβάθυναν στους πυλώνες Περιβάλλον, Κοινωνία και Διακυβέρνηση με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών και διδαγμάτων από την εφαρμογή των ESRS. Συγκεκριμένα, στην ενότητα Περιβάλλον, ο κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Μέλος Δ.Σ. του UN Global Compact Network Greece και Chief Sustainability Officer της ΔΕΗ συνομίλησε με την κ. Άννα Βάσιλα, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Βιομηχανικών Υποθέσεων του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών. Στη συνέχεια η κ. Λένα Μαμιδάκη, Μέλος Δ.Σ. του UN Global Compact Network Greece και Head of Strategic Development του CSE συζήτησε με την η κ. Μαργαρίτα Γκαμαλέτσου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Εταιρικών Σχέσεων της ΕΥΔΑΠ για τον τρόπο διαχείρισης των κοινωνικών θεμάτων και τέλος, ο διάλογος της κ. Ελένης Χριστογιάννη, Μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής του UN Global Compact Network Greece και Group ESG Manager της Quest Holdings με τη κ. Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Group Social Strategy & ESG Reporting Director της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος εστίασε στα ζητήματα διακυβέρνησης.