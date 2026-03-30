Από την παγκόσμια στρατηγική στην τοπική δράση για την επιτάχυνση της βιωσιμότητας στον ιδιωτικό τομέα.

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 η ετήσια Γενική Συνέλευση του UN Global Compact Network Greece, κατά την οποία παρουσιάστηκαν ο απολογισμός των πεπραγμένων του προηγούμενου έτους, καθώς και ο στρατηγικός προγραμματισμός για το 2026, σε ευθυγράμμιση με τη νέα παγκόσμια στρατηγική του UN Global Compact έως το 2030.

Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή πορεία του UN Global Compact Network Greece, επισημαίνοντας ότι το 2025 αποτέλεσε μία δυναμική χρονιά για τον φορέα, όπως αποτυπώνεται τόσο στην αύξηση των μελών κατά 25% όσο και στη διεύρυνση των δράσεων, όπως εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες, εργαλεία και δράσεις ανταλλαγής γνώσης, μέσω των οποίων ενισχύθηκε η υποστήριξη προς τα μέλη και διευκολύνθηκε η πρόσβασή τους σε διεθνή τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Αναφερόμενη στη νέα παγκόσμια στρατηγική του UN Global Compact, υπογράμμισε τη σημασία της για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις και ανάγκες του εγχώριου επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα, η νέα στρατηγική του UN Global Compact διαρθρώνεται σε τρεις βασικούς άξονες:

α) υποστήριξη των επιχειρήσεων για δράση, μέσω προσαρμοσμένων εργαλείων και πόρων ανάλογα με τον κλάδο, το μέγεθος, την τοποθεσία και το επίπεδο ωριμότητας, καθώς και με την ανάπτυξη ενός στοχευμένου participant journey με εξειδικευμένο περιεχόμενο και ευκαιρίες συμμετοχής σε κάθε στάδιο

β) κινητοποίηση συλλογικής δράσης, με έμφαση σε επιχειρηματικές συμμαχίες που αντιμετωπίζουν συστημικά εμπόδια και προκλήσεις που καμία επιχείρηση δεν μπορεί να διαχειριστεί μόνη της, όπως το κλίμα και η φύση, η αξιοπρεπής εργασία, η ισότητα των φύλων και η βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και

γ) ανάδειξη του business case της βιωσιμότητας, με έμφαση στην τεκμηρίωση μέσα από δεδομένα και μετρήσιμα αποτελέσματα που αποδεικνύουν το επιχειρηματικό όφελος και ενισχύουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.

Σε εθνικό επίπεδο, το UN Global Compact Network Greece συμβάλλει ενεργά στην προσαρμογή της στρατηγικής αυτής στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων, υποστηρίζοντας και καθοδηγώντας τις στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για συλλογική δράση μεταξύ των επιχειρήσεων σε κρίσιμους τομείς βιωσιμότητας και αναδεικνύοντας το ελληνικό business case της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, οι προγραμματικές δράσεις για το 2026 εστιάζουν στην ουσιαστική συμμετοχή των επιχειρήσεων-μελών μέσω θεματικών εργαλείων, ψηφιακών εκπαιδευτικών δράσεων και πρωτοβουλιών συνεργασίας. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, η ανάγκη για υπεύθυνη επιχειρηματική δράση και προσήλωση σε τεκμηριωμένα δεδομένα καθίσταται ολοένα και πιο επιτακτική, με το UN Global Compact Network Greece να ενισχύει τη συμβολή του στη μετάβαση των ελληνικών επιχειρήσεων από τη δέσμευση στη δράση και στη διαμόρφωση ενός ισχυρού οικοσυστήματος βιώσιμης ανάπτυξης.