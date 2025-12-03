Στόχος της εκδηλωσης να αναδείξει τη βιωσιμότητα ως στρατηγικό πλεονέκτημα για ανάπτυξη, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Το UN Global Compact Network Greece υλοποιεί τη φετινή του ετήσια εκδήλωση με τίτλο “Future-fit Sustainable Business Models: When Sustainability is Strategy” στις 10 Δεκεμβρίου 2025. Με στόχο να αναδείξει τη βιωσιμότητα όχι απλώς ως συμμόρφωση, αλλά ως στρατηγικό πλεονέκτημα για ανάπτυξη, αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, η εκδήλωση θα καλύψει βασικούς άξονες όπως:

Παγκόσμιες τάσεις και προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης , με insights από τη μελέτη CEO Study 2025 του UN Global Compact .

Ευρωπαϊκό πλαίσιο εταιρικής βιωσιμότητας (CSRD, ESRS, CSDDD) και η σημασία της ευθυγράμμισης για τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες.

Κυβερνητικές προτεραιότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναγκαίοι συστημικοί μετασχηματισμοί για την επίτευξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στόχων.

Αποτελέσματα της COP30.

Βιώσιμα Επιχειρηματικά μοντέλα, πρακτικά παραδείγματα και προσεγγίσεις για τον τρόπο που η βιωσιμότητα διαμορφώνει τις σύγχρονες επιχειρηματικές στρατηγικές και οδηγεί σε νέα μοντέλα λειτουργίας.

Η Πρόεδρος του ΔΣ του UNGC Network Greece, κ. Σόφη Δασκαλάκη - Μυτιληναίου επισημαίνει «Για το UN Global Compact Network Greece, αυτή η εκδήλωση δεν αποτελεί απλώς μια ετήσια συνάντηση, αλλά μια ουσιαστική ευκαιρία στρατηγικού διαλόγου και συνεργασίας. Μέσα από αυτήν, επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας να επιταχύνουμε τον απαραίτητο επιχειρηματικό μετασχηματισμό, στηρίζοντας οργανισμούς που εντάσσουν τη βιωσιμότητα στον πυρήνα της στρατηγικής τους με συνέπεια και τόλμη. Η εποχή που διανύουμε απαιτεί ηγεσία με διορατικότητα, συνεργασίες με βάθος και επιχειρήσεις που προσαρμόζονται ενεργά στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της βιώσιμης ανάπτυξης. Και αυτό ακριβώς είναι το μήνυμα της φετινής διοργάνωσης.»

Στην εκδήλωση συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα κεντρικά του United Nations Global Compact, την Κυβέρνηση, την EFRAG, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, καθώς και στο panel συζήτησης “Sustainable Business Models” στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων–μελών του UN Global Compact Network Greece και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Οι ομιλητές και ομιλήτριες του panel θα αναδείξουν πώς η ενσωμάτωση της βιώσιμης ανάπτυξης αναδιαμορφώνει προϊόντα, υπηρεσίες, διαδικασίες και αλυσίδες αξίας, υποστηρίζει την προσαρμογή στα νέα ρυθμιστικά πλαίσια, στις συνεχείς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς και στις προσδοκίες των κοινωνικών εταίρων. Παράλληλα, θα φωτίσουν τον ρόλο της βιωσιμότητας στην πρόσβαση σε κεφάλαια, στην οικονομική επίδοση, στη διαφύλαξη της εταιρικής φήμης, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ενισχύει την εταιρική διακυβέρνηση και τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την χορηγική υποστήριξη των επιχειρήσεων-μελών: Όμιλος ΔΕΗ, METLEN Energy & Metals, ΤΙΤΑΝ.