Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Επιχειρήσεις

Μελέτη από UNGC Network Greece, EY & Grant Thornton για τις πρώτες ελληνικές CSRD εκθέσεις

Μελέτη από UNGC Network Greece, EY &amp; Grant Thornton για τις πρώτες ελληνικές CSRD εκθέσεις
Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) της CSRD.

Το UN Global Compact Network Greece (UNGCN Greece), σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και τη Grant Thornton Greece, δημοσίευσε τη μελέτη «Ανάλυση των πρώτων CSRD εκθέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων» διενεργώντας μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών βιωσιμότητας (CSRD), όπως ενσωματώθηκε με τον Νόμο 5164/2024 στην Ελλάδα.

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) της CSRD, προσφέροντας εστιασμένη αποτύπωση των χαρακτηριστικών των πενήντα πρώτων εκθέσεων βιωσιμότητας, από έντεκα επιχειρηματικούς κλάδους, που δημοσιεύθηκαν το 2025. Η ανάλυση καλύπτει τη δομή, την πληρότητα και τη συγκρισιμότητα των πρώτων αυτών εκθέσεων, εξετάζοντας κρίσιμες παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στην Αξιολόγηση Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment – DMA), στη χαρτογράφηση Επιπτώσεων, Κινδύνων και Ευκαιριών (Impacts, Risks & Opportunities – IROs), στην ευθυγράμμιση με την Ταξινομία της ΕΕ, στις περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις και στις διαδικασίες διασφάλισης.

Με βάση τα ευρήματα παρατηρείται ότι:

  • Οι περισσότερες επιχειρήσεις δημοσίευσαν εκθέσεις έκτασης 101–150 σελίδων, με τους κλάδους Υγείας και Εξόρυξης, να παρουσιάζουν τις πιο εκτενείς αναφορές, ενώ οι κλάδοι Τροφίμων & Ποτών τις συντομότερες.
  • Η πλειονότητα (94%) εφάρμοσε ήδη από το πρώτο έτος την απαιτούμενη σήμανση (tagging) των ESRS.
  • Το 50% παρείχε συγκρίσιμα δεδομένα με το προηγούμενο έτος, ενώ μόλις το 28% ενσωμάτωσε συγκρίσεις σε συστηματική βάση.
  • Σχεδόν το 40% των επιχειρήσεων που δημοσίευσαν σχετική έκθεση είναι μέλη του UN Global Compact Network Greece, ενώ όλες οι επιχειρήσεις έκαναν αναφορά σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ανάπτυξης Εκθέσεων που ήδη εφαρμόζουν, με πιο συχνές αναφορές στο UN Global Compact και στα GRI Standards.
  • Ως ουσιαστικά θέματα (Disclosures on Material Topics – DMA), αναδείχθηκαν κυρίως η Κλιματική Αλλαγή (E1), το Ίδιο Εργατικό Δυναμικό (S1) και η Επιχειρηματική Συμπεριφορά (G1). Επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας αναφέρθηκαν λιγότερο.
  • Ειδικότερα σε σχέση με το Ε1, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων γνωστοποίησε Scope 3 εκπομπές αλλά λίγες έθεσαν σαφείς στόχους μείωσης. Το 54% των επιχειρήσεων ανέφερε στόχους ή δεσμεύσεις καθαρών μηδενικών εκπομπών, ωστόσο, μόλις το 26% διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης για την κλιματική αλλαγή.
  • Αναφορικά με την Ταξινομία της ΕΕ, οι κλάδοι Εξόρυξης & Επεξεργασίας Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μεταφορών και Υποδομών παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ευθυγράμμισης, σε σχέση με άλλους κλάδους όπως Υγεία, Τεχνολογία και Επικοινωνίες που εμφάνισαν περιορισμένη ή καθόλου ευθυγράμμιση.

Η έκδοση της μελέτης είναι διαθέσιμη ΕΔΩ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο βιωσιμότητας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η εικόνα αυτή εναρμονίζεται με ευρωπαϊκές τάσεις, όπως καταγράφονται και σε αντίστοιχες μελέτες σε επίπεδο Ε.Ε. Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι από την ανάλυση ανακύπτει η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των γνωστοποιήσεων.

Η μελέτη αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, επενδυτές, φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που επιδιώκει την κατανόηση και παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της βιωσιμότητας. Τέλος, σημειώνεται ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο επιχείρησης, με βάση δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες έως και την 16η Μαΐου 2025.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Το δημογραφικό πληγώνει το ΕΣΥ

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Μήλα: Ποια ποικιλία είναι η πιο υγιεινή

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σχετικά Άρθρα

UN Global Compact Network Greece και ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ενώνουν δυνάμεις για την προώθηση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

UN Global Compact Network Greece και ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. ενώνουν δυνάμεις για την προώθηση της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία

Επιχειρήσεις
Ετήσια Συνάντηση Μελών UN Global Compact Network Greece: Παρουσίαση ευρημάτων από τις πρώτες CSRD εκθέσεις ελληνικών επιχειρήσεων

Ετήσια Συνάντηση Μελών UN Global Compact Network Greece: Παρουσίαση ευρημάτων από τις πρώτες CSRD εκθέσεις ελληνικών επιχειρήσεων

Επιχειρήσεις
UN Global Compact Network Greece: Νέος κύκλος εκπαιδεύσεων σε επιχειρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

UN Global Compact Network Greece: Νέος κύκλος εκπαιδεύσεων σε επιχειρήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα

Επιχειρήσεις
Ετήσια γενική συνέλευση μελών UNGCN Greece

Ετήσια γενική συνέλευση μελών UNGCN Greece

Επιχειρήσεις

NETWORK

Αδ. Γεωργιάδης για «φακελάκι»: «Δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Το πολεμάω και το αποστρέφομαι»

Αδ. Γεωργιάδης για «φακελάκι»: «Δεν έχει θέση στο ΕΣΥ – Το πολεμάω και το αποστρέφομαι»

healthstat.gr
Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

healthstat.gr
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» για την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης Αυτοκτονίας

healthstat.gr
Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

Ο χρόνος τελειώνει: οργανώσεις καλούν την ΕΕ να βάλει τέλος στην προώθηση ορυκτών καυσίμων στις ελληνικές θάλασσες

ienergeia.gr
Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

Ο Ν. Φαραντούρης ζητάει «ρήτρα διαφυγής» για πολιτική προστασία και φυσικές καταστροφές

ienergeia.gr
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

healthstat.gr
Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

Έκθεση Στρατηγικής Ανάλυσης Προοπτικών 2025: «Ανθεκτικότητα 2.0» και διαμόρφωση μακροπρόθεσμων επιλογών της Ευρώπης

ienergeia.gr
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Flash Note Οικονομικών Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2025

ienergeia.gr