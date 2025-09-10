Μελέτη από UNGC Network Greece, EY & Grant Thornton για τις πρώτες ελληνικές CSRD εκθέσεις

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) της CSRD.

Το UN Global Compact Network Greece (UNGCN Greece), σε συνεργασία με την EY Ελλάδος και τη Grant Thornton Greece, δημοσίευσε τη μελέτη «Ανάλυση των πρώτων CSRD εκθέσεων των ελληνικών επιχειρήσεων» διενεργώντας μια πρώτη αποτίμηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών βιωσιμότητας (CSRD), όπως ενσωματώθηκε με τον Νόμο 5164/2024 στην Ελλάδα.

Στόχος της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο οι ελληνικές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στα νέα Ευρωπαϊκά Πρότυπα Αναφοράς Βιωσιμότητας (ESRS) της CSRD, προσφέροντας εστιασμένη αποτύπωση των χαρακτηριστικών των πενήντα πρώτων εκθέσεων βιωσιμότητας, από έντεκα επιχειρηματικούς κλάδους, που δημοσιεύθηκαν το 2025. Η ανάλυση καλύπτει τη δομή, την πληρότητα και τη συγκρισιμότητα των πρώτων αυτών εκθέσεων, εξετάζοντας κρίσιμες παραμέτρους. Πιο συγκεκριμένα, έμφαση δόθηκε στην Αξιολόγηση Διπλής Ουσιαστικότητας (Double Materiality Assessment – DMA), στη χαρτογράφηση Επιπτώσεων, Κινδύνων και Ευκαιριών (Impacts, Risks & Opportunities – IROs), στην ευθυγράμμιση με την Ταξινομία της ΕΕ, στις περιβαλλοντικές γνωστοποιήσεις και στις διαδικασίες διασφάλισης.

Με βάση τα ευρήματα παρατηρείται ότι:

Οι περισσότερες επιχειρήσεις δημοσίευσαν εκθέσεις έκτασης 101–150 σελίδων, με τους κλάδους Υγείας και Εξόρυξης, να παρουσιάζουν τις πιο εκτενείς αναφορές, ενώ οι κλάδοι Τροφίμων & Ποτών τις συντομότερες.

Η πλειονότητα (94%) εφάρμοσε ήδη από το πρώτο έτος την απαιτούμενη σήμανση (tagging) των ESRS.

Το 50% παρείχε συγκρίσιμα δεδομένα με το προηγούμενο έτος, ενώ μόλις το 28% ενσωμάτωσε συγκρίσεις σε συστηματική βάση.

Σχεδόν το 40% των επιχειρήσεων που δημοσίευσαν σχετική έκθεση είναι μέλη του UN Global Compact Network Greece, ενώ όλες οι επιχειρήσεις έκαναν αναφορά σε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα ανάπτυξης Εκθέσεων που ήδη εφαρμόζουν, με πιο συχνές αναφορές στο UN Global Compact και στα GRI Standards.

Ως ουσιαστικά θέματα (Disclosures on Material Topics – DMA), αναδείχθηκαν κυρίως η Κλιματική Αλλαγή (E1), το Ίδιο Εργατικό Δυναμικό (S1) και η Επιχειρηματική Συμπεριφορά (G1). Επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα και θέματα που σχετίζονται με την αλυσίδα αξίας αναφέρθηκαν λιγότερο.

Ειδικότερα σε σχέση με το Ε1, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων γνωστοποίησε Scope 3 εκπομπές αλλά λίγες έθεσαν σαφείς στόχους μείωσης. Το 54% των επιχειρήσεων ανέφερε στόχους ή δεσμεύσεις καθαρών μηδενικών εκπομπών, ωστόσο, μόλις το 26% διαθέτει ολοκληρωμένο σχέδιο μετάβασης για την κλιματική αλλαγή.

Αναφορικά με την Ταξινομία της ΕΕ, οι κλάδοι Εξόρυξης & Επεξεργασίας Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μεταφορών και Υποδομών παρουσίασαν υψηλότερα επίπεδα ευθυγράμμισης, σε σχέση με άλλους κλάδους όπως Υγεία, Τεχνολογία και Επικοινωνίες που εμφάνισαν περιορισμένη ή καθόλου ευθυγράμμιση.

Τα αποτελέσματα της μελέτης καταδεικνύουν τη σημαντική πρόοδο που έχουν σημειώσει οι ελληνικές επιχειρήσεις στην προσαρμογή τους στο νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο βιωσιμότητας, παρά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Η εικόνα αυτή εναρμονίζεται με ευρωπαϊκές τάσεις, όπως καταγράφονται και σε αντίστοιχες μελέτες σε επίπεδο Ε.Ε. Παράλληλα, αξίζει να επισημανθεί ότι από την ανάλυση ανακύπτει η ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας, της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των γνωστοποιήσεων.

Η μελέτη αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης, υποστηρίζοντας τη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, επενδυτές, φορείς χάραξης πολιτικής, καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος που επιδιώκει την κατανόηση και παρακολούθηση των εξελίξεων στο πεδίο της βιωσιμότητας. Τέλος, σημειώνεται ότι η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο επιχείρησης, με βάση δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες έως και την 16η Μαΐου 2025.