Συμμετείχε ως partner διοργανώνοντας δύο δυναμικά panels discussions σε συνεργασία με το SDSN Greece και το Executive Education του ΕΚΠΑ.

Το UN Global Compact Network Greece συμμετείχε ως partner στο φετινό 9th Sustainability Summit for South-East Europe & the Mediterranean του Economist Impact με θέμα “Seeking a new balance amidst a derailed green transition”, διερευνώντας σε ένα διήμερο συζητήσεων τον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στην πράσινη μετάβαση, το εξελισσόμενο τοπίο της βιώσιμης ανάπτυξης και τις σύγχρονες προκλήσεις και ευκαιρίες που διαμορφώνουν το μέλλον της επιχειρηματικής δράσης.

Κατά την εναρκτήρια συνεδρία, με θέμα “Aftershocks: sustainability amid climate denial and geopolitical turmoil”, η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Greece, κ. Σόφη Δασκαλάκη-Μυτιληναίου, τόνισε ότι «Οι πρόσφατες εξελίξεις δημιουργούν αβεβαιότητες, χωρίς όμως να μειώνουν την αναγκαιότητα για υπεύθυνη επιχειρηματική δράση. Ο ιδιωτικός τομέας αποτελεί πολύτιμο solution partner, ωστόσο οι επιχειρήσεις δεν μπορούν από μόνες τους να επιλύσουν τα προβλήματα· απαιτούνται υποστηρικτικά περιβάλλοντα και η συνεργασία όλων των μερών σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Το UN Global Compact Network Greece ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων και παραμένει προσηλωμένο στην αποστολή του. Η εποχή της αμφισβήτησης δεν πρέπει να γίνει εποχή αδράνειας».

Στο πλαίσιο του Summit, το UN Global Compact Network Greece, σε συνεργασία με το SDSN Greece και το Executive Education του ΕΚΠΑ, διοργάνωσε δύο δυναμικά panels discussions. Το ένα panel εστίασε στην ανάλυση της διπλής ουσιαστικότητας (double materiality), η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας εποχής της βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις που εντοπίστηκαν από τις πρώτες εκθέσεις CSRD ελληνικών εταιρειών. Η συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν η κ. Κιάρα Κόντη, Αντιπρόεδρος του UNGC Network Greece και Εταίρος, Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιώσιμης Ανάπτυξης της EY Ελλάδος, ο κ. Αχιλλέας Ιωακειμίδης, Μέλος του ΔΣ του UNGC Network Greece και Chief Sustainability Officer του PPC Group, ο κ. Αντώνης Μουντούρης, Διευθυντής Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης της HELLENiQ ENERGY, και ο κ. Ιωάννης Νικολάου, Καθηγητής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με συντονίστρια την κ. Παναγιώτα Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Greece, ανέδειξε τη σημασία του ESG reporting ως διαδικασίας που παράγει αξία στο οικοσύστημα της επιχείρησης, καθώς η βιωσιμότητα αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής και συνδέεται άμεσα με τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Τονίστηκε, επίσης, η ανάγκη βαθύτερης κατανόησης των ζητουμένων της double materiality και των ESRS, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα και η συγκρισιμότητα των στοιχείων, καθώς και η στενότερη συνεργασία με την ακαδημαϊκή κοινότητα, ώστε η γνώση και η έρευνα να συμβάλουν στη συστημική προσέγγιση των ESG.

Ιδιαίτερη επικέντρωση στο ρόλο της εκπαίδευσης δόθηκε στο panel discussion που συνέδεσε την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας στις επιχειρηματικές στρατηγικές μέσω της ανάπτυξης δεξιοτήτων, της δια βίου μάθησης, της ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού και της προετοιμασίας των μελλοντικών στελεχών με την υπεύθυνη ηγεσία, την αλλαγή κουλτούρας και τη λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων. Τα μέλη του panel η κ. Χρύσα Ελευθερίου, μέλος Ελεγκτικής Επιτροπής του UNGC Network Greece και Επικεφαλής Βιωσιμότητας του Ομίλου Interamerican, η κ. Meredith Storey, Senior Manager PRME Programmes & Engagement του UN Global Compact, η κ. Θεοδώρα Αντωνακάκη, Director, Climate Change and Sustainability Centre της Τράπεζας της Ελλάδος, η κ. Στέλλα Αποστολάκη, Executive Director, Centre of Excellence in Sustainability του American College of Greece και η κ. Άννα Βάσιλα, Sustainability and Industry Affairs Manager του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών υπό τον συντονισμό του κ. Ανδρέα Παπανδρέου, Καθηγητή ΕΚΠΑ και Συν-Πρόεδρο του SDSN Greece, τόνισαν ότι η εκπαίδευση στη βιωσιμότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αλλαγή νοοτροπίας και τον ανασχεδιασμό των οργανωτικών μοντέλων, επισημαίνοντας παράλληλα την ανάγκη τα ίδια τα πανεπιστήμια να γίνουν πιο βιώσιμα στη λειτουργία τους.