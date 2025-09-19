Με συντριπτική πλειοψηφία, ψήφισμα της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ επιτρέπει στον Μαχμούντ Αμπάς να μιλήσει στην πολυαναμενόμενη διάσκεψη της Νέας Υόρκης.

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών ψήφισε υπέρ της μιας πρότασης που επιτρέπει στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, να εκφωνήσει την ομιλία του μέσω βίντεο στη συνάντηση των παγκόσμιων ηγετών την επόμενη εβδομάδα.

Η απόφαση αυτή ελήφθη καθώς οι ΗΠΑ του απαγόρευσαν την είσοδο στη χώρα για να τον εμποδίσουν να παραστεί στη διάσκεψη της Νέας Υόρκης.

Το ψήφισμα - που εγκρίθηκε με 145 ψήφους υπέρ, 5 κατά και 6 αποχές- εκφράζει ανησυχία και λύπη για την απόφαση των ΗΠΑ να απαγορεύσουν την είσοδο σε 80 κορυφαίους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και υπονοεί ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να παραβίασαν τη Συμφωνία για την Έδρα του ΟΗΕ, μια κατηγορία που η Ουάσινγκτον αρνείται.

Η κυβέρνηση Τραμπ έκανε το βήμα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα σχέδια των δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν ένα παλαιστινιακό κράτος στη διάσκεψη της Δευτέρας, στην οποία ο Αμπάς ήλπιζε να παραστεί. Το ψήφισμα αναφέρει ότι ο Αμπάς θα επιτρέπεται να στείλει μια προηχογραφημένη βιντεοσκοπημένη δήλωση σε αυτή τη διάσκεψη, κατά την οποία ηγέτες χωρών από όλο τον κόσμο παραδοσιακά απευθύνονται στο σώμα.

Τα τελευταία χρόνια, και ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας και ύστερα, οι ηγέτες μπορούν να απευθυνθούν στη Γενική Συνέλευση μέσω βίντεο. Ωστόσο, ο γενικός κανόνας είναι ότι οι ομιλίες πρέπει να εκφωνούνται αυτοπροσώπως, γι' αυτό και η Γενική Συνέλευση έκρινε απαραίτητο να υιοθετήσει ψήφισμα που θα έκανε εξαίρεση για να μιλήσει ο Αμπάς διαδικτυακά φέτος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν μεταξύ των πέντε χωρών που ψήφισαν κατά του ψηφίσματος.

{https://twitter.com/Raminho/status/1968996548055904396}

Σημειώνεται πως στα τέλη Αυγούστου το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε πως «αρνείται να εκδώσει και ανακαλεί τη βίζα» μελών της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, λίγο πριν τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιμάρτμεντ, η αποστολή της Παλαιστινιακής Αρχής στον ΟΗΕ «θα λάβει απαλλαγή βάσει της Συμφωνίας για την Έδρα του ΟΗΕ»

«Σήμερα η κυβέρνηση Τραμπ ανακοινώνει ότι θα αρνηθεί και θα ανακαλέσει τη βίζα μελών της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της Παλαιστινιακής Αρχής πριν από την επερχόμενη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ βάσει της νομοθεσίας των ΗΠΑ», δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τόμι Πίγκοτ, στο X.

{https://twitter.com/StateDeputySpox/status/1961440189315682542}

«Πριν τους πάρουμε στα σοβαρά ως εταίρους στην ειρήνη, θα πρέπει να απαρνηθούν εντελώς την τρομοκρατία και να σταματήσουν να επιδιώκουν αντιπαραγωγικά τη μονομερή αναγνώριση ενός υποθετικού κράτους», πρόσθεσε.

Τον Ιούλιο, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ανακοινώσει ότι προχωρά σε κυρώσεις με την άρνηση έκδοσης βίζας για τις ΗΠΑ σε ανώνυμους αξιωματούχους της Παλαιστινιακής Αρχής και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Η κίνηση φαίνεται να αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα για την τιμωρία όσων εμπλέκονται στις έρευνες διεθνών δικαστηρίων για φερόμενα εγκλήματα που διέπραξε το Ισραήλ.

«Η Παλαιστινιακή Αρχή πρέπει επίσης να τερματίσει τις προσπάθειές της να παρακάμψει τις διαπραγματεύσεις μέσω διεθνών νομικών εκστρατειών, συμπεριλαμβανομένων των προσφυγών στο ΔΠΔ και στο ΔΔΧ, και των προσπαθειών για την εξασφάλιση της μονομερούς αναγνώρισης ενός υποθετικού παλαιστινιακού κράτους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Παλαιστινιακή Αρχή: Η απόφαση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο

Η Παλαιστινιακή Αρχή σε απάντησή της κάλεσε τότε την Ουάσινγκτον να «ανακαλέσει την απόφασή της». «Η παλαιστινιακή προεδρία εξέφρασε τη βαθιά λύπη και έκπληξή της για αυτήν την απόφαση, η οποία αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο», αναφέρει ανακοίνωση που αναπαρήγαγε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa, τονίζοντας ότι η Παλαιστίνη είναι μέλος παρατηρητής του ΟΗΕ.

«Η προεδρία ζήτησε από την αμερικανική κυβέρνηση να ανακαλέσει την απόφασή της να μην χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία (που πρόκειται) να μεταβεί στη Νέα Υόρκη για να παραστεί στις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης» η οποία έχει προγραμματιστεί τον Σεπτέμβριο, ανέφερε το κείμενο.

Με πληροφορίες του CNN/Timesof Israel