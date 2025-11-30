Ποιοι συμμετέχουν. Συζητούν το σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας.

Ξεκίνησε η συνάντηση ανάμεσα στην ουκρανική αντιπροσωπεία και υψηλόβαθμους αξιωματούχους των ΗΠΑ στη Φλόριντα, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, συναντούν Ουκρανούς αξιωματούχους σήμερα, Κυριακή, στη Φλόριντα, δήλωσε χθες Αμερικανός κυβερνητικός αξιωματούχος.

Συνοδεύονται από τον Τζάρεντ Κούσνερ, τον γαμπρό του Αμερικανού προέδρου, μετά την παρουσίαση από τον Ντόναλντ Τραμπ ενός σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος καθώς ουκρανική αντιπροσωπεία ταξίδεψε για τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να συνεχίσει τις συνομιλίες για μια συμφωνία για το τέλος του πολέμου.

Νωρίτερα χθες, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί διαπραγματευτές μετέβησαν στις ΗΠΑ για να συζητήσουν το σχέδιο αυτό.