Ο δήμαρχος του Πέζαρο, επιδείνωσε την κατάσταση όταν κοινοποίησε μια εικόνα του αγάλματος στο παγοδρόμιο μαζί με ένα hashtag που ενθάρρυνε τους σκέιτερ να «κάνουν high five στον Παβαρότι».

Συγγνώμη ζήτησε ο δήμαρχος του Πέζαρο στην Ιταλία, από την οικογένεια του Λουτσιάνο Παβαρότι, καθώς το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο χτίστηκε γύρω από το άγαλμα του θρυλικού τενόρου, εγκλωβίζοντάς το.

Το χάλκινο σε φυσικό μέγεθος άγαλμα, που απεικονίζει τον Παβαρότι να φοράει σμόκιν με τα χέρια του τεντωμένα και να κρατάει ένα μαντήλι στο ένα χέρι, ακριβώς όπως ήταν όταν ερμήνευε σε συναυλίες του αποκαλύφθηκε πέρυσι σε μια πλατεία στο κέντρο του Πέζαρο. Το άγαλμα ήταν ένας φόρος τιμής στον αείμνηστο τενόρο, ο οποίος τιμητική υπηκοότητα στο Πέζαρο.

Αλλά αντί για τιμή, η κατασκευή του παγοδρομίου περισσότερο «γελοιοποίησε» τη μνήμη του, δήλωσε η Νικολέτα Μαντοβάνι, χήρα του τενόρου. Το άγαλμα είναι παγιδευμένο ως τα γόνατα μέσα στο παγοδρόμιο. Η Μαντοβάνι δήλωσε στην τοπική εφημερίδα Il Resto del Carlino ότι είναι «απογοητευμένη, θυμωμένη και αναστατωμένη».

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία», είπε βλέποντας τις εικόνες. «Λυπάμαι που η πόλη επέτρεψε κάτι τέτοιο, επηρεάζει την εικόνα του Λουτσιάνο και τον σεβασμό που του αξίζει. Απλώς δεν είναι σωστό».

{https://www.facebook.com/watch/?v=1643634323264439}

Ο Αντρέα Μπιαντσίνι, δήμαρχος του Πέζαρο, φάνηκε να επιδεινώνει το ζήτημα κοινοποιώντας μια εικόνα του αγάλματος στο παγοδρόμιο μαζί με ένα hashtag που ενθάρρυνε τους σκέιτερ να «κάνουν high five στον Παβαρότι». Αργότερα ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε ότι το τοπικό συμβούλιο «έκανε λάθος».

«Δεν υπήρχε πρόθεση ασέβειας», δήλωσε στην εφημερίδα Il Resto del Carlino. «Με διαβεβαίωσαν ότι δεν θα άγγιζαν ούτε θα ενσωμάτωνας στο δάπεδο του παγοδρομίου το άγαλμα του Παβαρότι» είπε.

Αλλά καθώς οι εορταστικές εκδηλώσεις αναμένεται να ανοίξουν στην Piazzale Lazzarini της πόλης αυτό το Σαββατοκύριακο, είπε ότι δεν ήταν δυνατό να αποσυναρμολογηθεί το παγοδρόμιο και ότι η προσπάθεια μετακίνησης του αγάλματος θα ήταν δαπανηρή ενώ θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιές.

Περιγράφοντας τη σκηνή, η εφημερίδα Il Resto del Carlino ανέφερε ότι ο φόρος τιμής στον Παβαρότι, ο οποίος πέθανε το 2007, σε ηλικία 71 ετών, «κατέληξε κολλημένος ανάμεσα στα προστατευτικά κιγκλιδώματα και τα χριστουγεννιάτικα φώτα, σαν ένας χαρακτήρας της σκηνής που έπεσε σε λάθος μέρος και τώρα κανονίζει την κίνηση των σκέιτερ».

Με πληροφορίες του Il Resto del Carlino/Guardian