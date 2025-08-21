Games
Παλιά Βουλή: Φωτίστηκαν το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η 700 ετών ελιά

Νέα πνοή έξω από την παλαιά Βουλή.

Το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η υπεραιωνόβια ελιά που βρίσκονται στην είσοδο του ιστορικού κτιρίου έχουν λουστεί με φως, δίνοντας νέα υπόσταση σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της πρωτεύουσας.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την παρέμβαση αυτή, γράφοντας στο Instagram: «Φως στην ιστορία της Αθήνας! Έξω από την Παλαιά Βουλή, το άγαλμα του Χαρίλαου Τρικούπη και η υπεραιωνόβια ελιά 700 ετών, φωτίστηκαν δίνοντας νέα πνοή στο σημείο.

Ευχαριστούμε την IFI Lighting για τη μελέτη και την προσφορά των φωτιστικών, καθώς και το Τμήμα Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού & Υποδομών του Δήμου Αθηναίων για την εγκατάσταση. Ένα ακόμη κομμάτι της ιστορίας της πόλης αναδεικνύεται».

