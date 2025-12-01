Αντίστροφα μετρά πλέον ο χρόνος για να προσέλθει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Γιώργος Ξυλούρης, ο επονομαζόμενος «Φραπές», καθώς δήλωσε σήμερα στο OPEN πως θα εμφανιστεί κανονικά στις 11 Δεκεμβρίου, όποτε και έχει οριστεί η κατάθεσή του.

Η αντιπαράθεση για τον κ. Ξυλούρη χτυπά «κόκκινο» τις τελευταίες ημέρες, κυρίως μεταξύ της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, που επιχειρούν να «φορτώσουν» ο ένας στον άλλον το συγκεκριμένο πρόσωπο, μετά και την καταγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη πως είναι κουμπάρος του πρωθυπουργού.

Η «γαλάζια» πλευρά το διαψεύδει κατηγορηματικά, με την Ντόρα Μπακογιάννη να εξηγεί μέσα στο σαββατοκύριακο πως ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε παντρέψει κάποιον συγγενή του «Φραπέ» και πως είναι «τρέλα» τα όσα λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Από το ΠΑΣΟΚ επιμένουν πως και αυτό που λέει η κ. Μπακογιάννη, συνιστά κουμπαριά. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επανήλθε σήμερα, λέγοντας ότι από τη δικογραφία προκύπτει πως ο ίδιος ο μάρτυρας επικαλείται την κουμπαριά του με τον πρωθυπουργό, για να έχει διαφορετική μεταχείριση.

Ξεκάθαρη απάντηση για αυτό αναμένεται να δώσει ο ίδιος ο κ. Ξυλούρης, στον οποίο όπως μαθαίνουμε η πρώτη ερώτηση που θα του τεθεί από την πλευρά της κυβερνητικής πλειοψηφίας θα είναι η εξής: «Είστε κουμπάρος με τον πρωθυπουργό κύριε;».

Σ.Σ.