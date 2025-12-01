Η Λέξη της Χρονιάς 2025 του Λεξικού της Οξφόρδης ανακηρύχθηκε το «Rage bait» ή αλλιώς «δόλωμα οργής».

Τη λέξη της χρονιάς για το 2025 ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου το λεξικό της Οξφόρδης. Ειδικότερα, πρόκειται για τον όρο «rage bait», ο οποίος αυτολεξεί μεταφράζεται ως «δόλωμα οργής».

Πρόκειται για έναν όρο της αργκό που περιγράφει εκείνους των οποίων η δράση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στοχεύει στην πρόκληση οργής των χρηστών μέσω προκλητικού ή προσβλητικού χαρακτήρα, συνήθως για να αυξήσει την επισκεψιμότητα ή την αλληλεπίδραση σε μια σελίδα.

Για τον Κάσπερ Γκέιθχοουλ, πρόεδρο του γλωσσολογικού τμήματος στο Oxford University Press, αυτές οι λέξεις δείχνουν «πώς οι ψηφιακές πλατφόρμες αναδιαμορφώνουν τον τρόπο που σκεφτόμαστε και συμπεριφερόμαστε».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή «λέξη της χρονιάς» επιλέχθηκε μέσα από δημόσια ψηφοφορία που διήρκεσε 3 ημέρες. Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε σήμερα από τον εκδοτικό οίκο του βρετανικού πανεπιστημίου, ο όρος επιλέχθηκε μετά από δημόσια ψηφοφορία στην οποία συμμετείχαν 30.000 άτομα και έπειτα από ανάλυση δεδομένων που καταδεικνύουν την αυξανόμενη χρήση του όρου στη γλώσσα.

Άλλες λέξεις οι οποίες υπήρχαν στην ψηφοφορία αλλά τελικά δεν επιλέχθηκαν, ήταν οι όροι «aura farming» και biohack. O πρώτος αναφέρεται στην την πρακτική της καλλιέργειας μιας κουλ και χαρισματικής εικόνας, ενώ ο δεύτερος σε προσπάθειες «βελτίωσης ή βελτιστοποίησης της ψυχικής και σωματικής απόδοσης, της υγείας, της μακροζωίας ή της ευεξίας κάποιου, αλλάζοντας τη διατροφή του», τον τρόπο ζωής του ή μέσω «της χρήσης φαρμάκων, συμπληρωμάτων ή τεχνολογικών συσκευών».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Όλες οι λέξεις της χρονιάς για το 2025

Τον περασμένο μήνα, το ηλεκτρονικό λεξικό του έγκριτου πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, όρισε τη λέξη «parasocial» ως τη λέξη του 2025. Ο όρος περιγράφει μια μονόπλευρη σχέση στην οποία ένα άτομο αισθάνεται κοντά σε μια διασημότητα ή έναν φανταστικό χαρακτήρα.

Το λεξικό British Collins, από την πλευρά του, ανέδειξε για το φετινό έτος τον όρο «vibe coding», τη δημιουργία κώδικα υπολογιστή από μη ειδικούς που χρησιμοποιούν φυσική γλώσσα με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι, το λεξικό της Οξφόρδης είχε ανακηρύξει ως λέξη της χρονιάς τον όρο «brain rot», ο οποίος ορίζεται ως «η επιδείνωση της ψυχικής ή πνευματικής κατάστασης ενός ατόμου, ως αποτέλεσμα της υπερκατανάλωσης υλικού (κυρίως διαδικτυακού περιεχομένου) που θεωρείται ασήμαντο ή άνευ ουσίας».

Σύμφωνα με το Oxford University Press, ο όρος «χρησιμοποιείται για να αποτυπώσει τις ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της υπερβολικής κατανάλωσης διαδικτυακού περιεχομένου χαμηλής ποιότητας, ιδίως μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης».