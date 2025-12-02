«Rage bait», αυτολεξεί «δόλωμα οργής» είναι η Λέξη της Χρονιάς του Λεξικού της Οξφόρδης, ένας όρος της αργκό, που περιγράφει το περιεχόμενο που στοχεύει να προκαλέσει οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με σκοπό την αύξηση της διαδικτυακής αλληλεπίδρασης.

Ο όρος επιλέχθηκε ύστερα από δημόσια ψηφοφορία με συμμετοχή 30.000 ατόμων και από ανάλυση δεδομένων που δείχνουν τη σταθερά αυξανόμενη χρήση του στη σύγχρονη γλώσσα. Αυτό αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου του έγκριτου βρετανικού πανεπιστημίου που εκδίδει το Λεξικό της Οξφόρδης.

Πιο συγκεκριμένα, το «rage bait» ορίζεται ως διαδικτυακό περιεχόμενο σχεδιασμένο να προκαλεί θυμό ή οργή μέσω ενοχλητικών, προκλητικών ή προσβλητικών στοιχείων, με στόχο την αύξηση της επισκεψιμότητας ή της αλληλεπίδρασης σε μια ιστοσελίδα ή έναν λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Λέξη της Χρονιάς για το 2024 ήταν ο όρος «brain rot», που κυριολεκτικά σημαίνει «κάψιμο εγκεφάλου» και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νοητική “αποσύνθεση” που προκαλεί η παρατεταμένη έκθεση σε χαμηλής ποιότητας διαδικτυακό περιεχόμενο.

Σύμφωνα με τον Κάσπερ Γκέιθχοουλ, πρόεδρο του γλωσσολογικού τμήματος στο Oxford University Press, αυτές οι επιλογές αποτυπώνουν τον τρόπο με τον οποίο οι ψηφιακές πλατφόρμες διαμορφώνουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά μας.

Το «rage bait» επικράτησε έναντι του «aura farming» — της προσπάθειας καλλιέργειας μιας κουλ, χαρισματικής εικόνας — και του «biohack», που περιγράφει πρακτικές βελτίωσης της ψυχικής και σωματικής απόδοσης, της υγείας και της ευεξίας μέσω αλλαγών στη διατροφή, την καθημερινότητα ή με τη χρήση φαρμάκων, συμπληρωμάτων και τεχνολογικών συσκευών.

Τον προηγούμενο μήνα, το ηλεκτρονικό λεξικό του Πανεπιστημίου Cambridge ανέδειξε ως Λέξη της Χρονιάς για το 2025 τον όρο «parasocial», που περιγράφει μια μονόπλευρη σχέση στην οποία κάποιος νιώθει οικειότητα με μια διασημότητα, έναν φανταστικό χαρακτήρα ή ακόμη και μια οντότητα Τεχνητής Νοημοσύνης.

Από την άλλη πλευρά, το λεξικό Collins επέλεξε για φέτος τον όρο «vibe coding», που αναφέρεται στη δημιουργία κώδικα από μη ειδικούς μέσω φυσικής γλώσσας με τη βοήθεια συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης.